El hospital público más grande de Andalucía se queda sin aire acondicionado en plena ola de calor

El Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, el más grande de Andalucía, está sin aire acondicionado. Según avanza lavozdelsur.es y ha podido confirma elDiario.es Andalucía por fuentes del propio centro, el sistema de refrigeración no funciona debido a las obras que se están realizando precisamente para renovarlo en el edificio dedicado al Materno Infantil. De acuerdo con los testimonios recabados desde el hospital, las altas temperaturas han hecho que los obreros de la sexta planta hayan desviado el conducto de refrigeración donde trabajan para poder hacer frente a las altas temperaturas provocadas por la ola de calor que vive España en los últimos días. Al respecto, desde Salud dicen no saber nada al respecto, aunque sí confirman que hay obreros en la misma mientras aseguran que no hay pacientes en ella porque al ser la última es la que está más expuesta a las altas temperaturas.

Esta situación está provocando que haya habitaciones en las que los pacientes están teniendo que soportar cómo el mercurio supera fácilmente los 30 grados centígrados. En concreto, según explican fuentes sanitarias, la segunda, tercera y cuarta planta del hospital son las que se están viendo afectadas por estos problemas con el aire acondicionado. De hecho, los propios trabajadores del centro están utilizando jeringuillas como picaporte para abrir las ventanas que habitualmente están cerradas en estas instalaciones con el fin de mejorar algo la ventilación.

“Equipos portátiles para el bienestar de los pacientes”

No obstante, aunque la situación es excepcional, tampoco es novedosa ya que parte de las obras que se están realizando están directamente relacionadas con la mejora del sistema de refrigeración que es muy “deficitario”, según explican fuentes sanitarias a este medio. Por su parte, desde el Servicio Andaluz de Salud (SAS) asegura que los obras llevan ejecutándose dos meses y que los problemas no han aparecido hasta que ha emergido la ola de calor. No obstante, dicen que son cortes “puntuales” y que se están haciendo mejoras en el aire acondicionado lo que está generando estos contratiempos. “Se están instalando equipos portátiles para asegurar el bienestar de los pacientes”, añaden.

La renovación del sistema comenzó hace algunas semanas en este centro porque es el “más antiguo” y el más idóneo para ello por su “ubicación”. Fuentes de Salud lamentan que se estén produciendo estos episodios, pero afirman que las obras se tenían que ejecutar “y no se puede cerrar el hospital para ello”. En todo caso, remarcan que “nadie se ha quejado hasta que no ha llegado la ola de calor porque el sistema solo ha dejado de funcionar en algunos momentos”.

Una situación “infernal”

Sin embargo, algunos pacientes ingresados desmienten este extremo. Ese es el caso de María José, una joven que está encamada en el área de oncología ginecológica desde hace 16 días, por lo que su experiencia va más allá de la fecha que señala Salud como origen del problema. La paciente asegura en redes sociales que “no funciona el aire acondicionado”. “Se escucha el ruido como si estuviese funcionando, pero no funciona”. Relata que el la situación es “infernal” porque no se puede “descansar”. Tal es el panorama que, cuenta, los sanitarios les han recomendado que lleven ventiladores para refrigerarse. “Es una vergüenza”, concluye mientras espera a que las obras o el SAS resuelvan cuanto antes la falta de aire acondicionado.

No es la primera vez en los últimos meses que la sanidad pública de Andalucía sufre algún contratiempo inesperado. En marzo, la rotura de una cañería del centro de salud de Martos en Jaén provocó que se inundase uno de los sótanos en los que descansan los trabajadores de guardia. Días después, fruto de las lluvias caídas con intensidad en Málaga, las goteras se cebaron con el Hospital Materno Infantil de la capital malacitana. Un problema que se repite habitualmente en este centro ya que se ubica muy próximo al Arroyo de los Ángeles que tiende a anegar la zona cuando se producen este tipo de episodios.