La rotura de una cañería de agua en el centro de salud de Martos (Jaén) ha dejado en entredicho la reforma que llevó a cabo la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía hace tan solo un mes. Los hechos, que ocurrieron en la madrugada del sábado al domingo, tuvieron lugar cuando, desde el falso techo de una de las estancias del sótano de este ambulatorio, no paraba de caer agua. Los trabajadores que se encontraban de guardia en el lugar tuvieron que hacer uso de cubos y fregonas para evitar que se inundasen más espacios del centro.

Se da la circunstancia de que este ambulatorio jienense acaba de ser inaugurado por el consejero de Salud, Jesús Aguirre. Eso sucedió el pasado 16 de febrero cuando tras unos meses de obras y una inversión de medio millón de euros, las instalaciones recibieron un lavado de cara que sus profesionales reclamaban porque el ambulatorio se abrió en 1999. Sin embargo, según ha podido saber elDiario.es Andalucía por fuentes sanitarias, la remodelación ha dado pie a otras “chapuzas”, tal y como las describen quienes las están padeciendo.

La inundación que ha permitido conocer la situación en la que se encuentra el centro de salud de Martos tras su reinauguración se produjo por la noche en el sótano. En esta zona se sitúa el lugar de descanso de los trabajadores que están en guardia, así como el servicio de urgencias y estancias dedicadas a radiología. Por fortuna, la rotura de la cañería tuvo lugar en un pasillo, por lo que no afectó a ningún área sensible del ambulatorio y no provocó desperfectos en los aparatos tecnológicos con los que cuentan estas instalaciones recientemente reformadas. No obstante, desde la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía afirman que el percance ya ha sido solucionado y que desde este lunes no hay goteras.

“Ya está todo subsanado”

“La fuga ocasionada por un elemento en la red de agua caliente ya se ha subsanado y la empresa contratada ha revisado también el circuito completo de agua, siendo la revisión satisfactoria”, explican desde el Ejecutivo regional. Además, añaden que “la Consejería de Salud y Familias ha invertido 580.800 euros en la reforma del centro de salud de Martos, que ha permitido además finalizar una planta diáfana de 200 metros cuadrados, una actuación que llevaba once años paralizada y donde se han instalado siete nuevas consultas para aumentar tres cupos médico-enfermero”. “La inversión en material electromédico y nuevo equipamiento asciende a más de 300.000 euros, siendo la inversión total de más de un millón de euros”, puntualizan fuentes oficiales de la Junta de Andalucía.

Sin embargo, los sanitarios del centro de salud de Martos no acaban de estar del todo satisfechos con la reforma. Según explican desde el ambulatorio a este medio, hay varios aspectos mejorables que dejan en evidencia las obras que se han llevado a cabo en las instalaciones. Argumentan que hay persianas rotas, lavabos que no funcionan, la zona de rehabilitación no cuenta con medios técnicos y la zona de taquillas para los trabajadores se encuentra en un lugar de difícil acceso. “Ese es el día a día del centro. El problema es que lo inauguraron a prisa y corriendo, mirando más la agenda política que otra cosa”, denuncian. El centro médico, uno de los más importantes de la provincia de Jaén, estaba obsoleto y necesitaba un lavado de cara que no termina de convencer y que hizo aguas el pasado fin de semana con la rotura de la cañería.