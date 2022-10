“Satisfacción personal” del alcalde de Sevilla con la salida de Queipo para así ponerle “punto final” al asunto

Con “satisfacción personal”, pero sobre todo con ganas de pasar de una vez por todas esta página. Así ha reaccionado el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz (PSOE), a la carta que el Gobierno central ha enviado a la hermandad de la Macarena para que saque de su templo los restos del general golpista Gonzalo Queipo de Llano que ha adelantado elDiario.es. De paso, insiste en que la corporación va a proceder a hacer lo que se le mandata, y precisamente en la hermandad ponen el foco las formaciones de izquierda desde el ámbito municipal: IU subraya que “ya no tiene excusas” y Podemos le insta a que la exhumación sea antes de que acabe el año.

Memorialistas celebran la carta del Gobierno para la salida de Queipo y piden una reunión a la hermandad

Saber más

Muñoz lo que ha transmitido este lunes sobre todo han sido sus ganas de “ponerle punto y final” a la cuestión de Queipo de Llano, recurrente en el debate político y social. Y no cree que ahora este mandato gubernamental vaya a suponer un punto de fricción en la ciudad, porque de la salida de la basílica de los restos del militar sublevado “llevamos años hablando y por tanto tarde o temprano tenía que llegar y ya ha llegado”. De hecho, es esa misma sensación de “pasar página” la que más detecta en otras fuerzas políticas y en entidades sociales, “pasar página, cerrar este capítulo y mirar al futuro”.

En cuanto a la hermandad de la Macarena, el regidor sevillano está convencido por sus conversaciones con el hermano mayor que “va a cumplir la ley como no puede ser de otra manera”. “Por prudencia estaba esperando las indicaciones pertinentes, que supongo que le llegarán por parte del Ministerio, para obrar en consecuencia”, ofreciendo la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla en lo que pueda ser necesario pero con la certeza de que “el objetivo se va a cumplir con la salida de Queipo de Llano”. “Ya es hora de cerrar ese paréntesis y de que empecemos a hablar de otras cosas”, ha apostillado.

IU: “Ya no hay excusas”

También a la corporación macarena ha dirigido su mensaje el portavoz municipal de Adelante de Sevilla y concejal de IU, Daniel González Rojas, para quien “ya no tiene excusas” para alargar una situación que se prolonga desde 1951, cuando falleció el militar golpista. “Ojalá no hubiera tenido que haber una ley estatal y un mandato directo del Ministerio para haberlo hecho”, ya que considera que con la ley andaluza “ya había una posibilidad” que no fructificó porque tanto la hermandad como el nuevo Gobierno andaluz prefirieron mirar para otro lado.

“Bien está lo que bien acaba”, subraya González Rojas, que de paso apela al sentido de los versos que el poeta Rafael Alberti dedicó a la Macarena con motivo de una conferencia del Partido Comunista que se celebró en Sevilla en 1978. “La Macarena es de todos los que la veneran y no generala del terror y nunca de los asesinos, subraya el edil de IU.

Podemos: fuera antes de 2023

Por su parte, la encargada de ponerle voz a la opinión de Podemos ha sido su nueva responsable en Sevilla, Susana Hornillo, quien ha incidido en que ha sido el “Gobierno de coalición de PSOE y Podemos” el que “haya puesto fin a décadas de injusticia”. Lo que confía ahora es en que desde la hermandad se proceda antes de que concluya 2022, para así “desterrar la obscena exhibición con honores de la tumba de un genocida en un emplazamiento tan ”popular y querido“.

La basílica de la Macarena, ha recordado, no es sólo un espacio de acceso público y de culto, sino que también es un lugar de encuentro para miles de personas, “entre ellas familiares de víctimas asesinadas y torturadas” bajo las órdenes de Queipo de Llano. De paso, ha instado al alcalde sevillano a “ser consecuente y seguir la estela de las políticas valientes impulsadas desde el Gobierno central”, reclamándole que garantice recursos suficientes en los próximos presupuestos para que los trabajos de exhumación en la fosa común de Pico Reja puedan proseguir a buen ritmo. Al presidente del Gobierno andaluz, Juan Manuel Moreno, le ha pedido por su parte que “abandone su actitud obstruccionista con la memoria histórica” y que dote de presupuesto la Ley de Memoria de Andalucía.

La Secretaría de Estado para resolver dudas

Los ecos del requerimiento estatal para exhumar los restos del general golpista han trascendido de lo local, y en este sentido el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha mostrado la “confianza” del Ejecutivo central en que “no va haber ningún tipo de problema” por parte de la hermandad para cumplir la orden. Fernández ha destacado también la “inmediatez” con la que ha actuado el Gobierno una vez publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la nueva Ley de Memoria Democrática, señalando que el Ejecutivo ha pedido a la corporación el “inmediato desalojo de los restos”, ofreciendo además la disponibilidad de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática “ante cualquier duda”.

Y mientras la portavoz de Por Andalucía en el Parlamento andaluz, Inmaculada Nieto (IU), ha subrayado que “nos ha alegrado mucho el requerimiento del Gobierno para que Queipo salga de la basílica de la Macarena por la aplicación, por fin, de la Ley de Memoria Histórica y Democrática”, su portavoz adjunto, Juan Antonio Delgado (Podemos), ha incidido en que la exhumación del militar golpista llega “44 años tarde” por la “falta de valentía política” de PSOE y PP. Por su parte, la portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, celebraba la orden que obliga a sacar los restos, ya que la presencia del “genocida Queipo de Llano en un lugar honorífico como es la basílica de la Macarena supone una anomalía democrática con la que habría que haber acabado hace mucho tiempo”.

Una de las pocas voces discordantes la ponía el diputado de Ciudadanos (Cs) Guillerno Díaz, que desde Madrid consideraba un “acto de propaganda” este mandato para la exhumación, criticando de paso que la cofradía se haya enterado “por la prensa” de las intenciones del Ejecutivo. “Son actos propagandísticos y ni siquiera contactan con los afectados”, ha protestado Díaz durante una rueda de prensa en la sede nacional del partido 'naranja'.