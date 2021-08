Andrés Ortiz, experto en inteligencia artificial: "La tecnología puede ser graciosa al principio, pero también peligrosa"

Que la inteligencia artificial no solo está en la sociedad actual sino que avanza cada día ya es un hecho. Pero avanza a pasos agigantados, como pone sobre la mesa el profesor Titular del Departamento de Ingeniería de Comunicaciones de la Universidad de Málaga, Andrés Ortiz García.

Ortiz García es codirector del curso "Introducción práctica a la inteligencia artificial y al Deep learning'", que esta semana copa algunas de las actividades en la sede de Baez de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), donde se está poniendo sobre la mesa "una rama de la inteligencia artificial que está más de moda, como son las aplicaciones más innovadoras, como el reconocimiento facial en los teléfonos móviles o al abrir una cuenta corriente".

Así, intenta "tratar conceptos generales y básicos de inteligencia artificial en general, con una sesión de redes neuronales profundas, de modo que el alumno acceda a "lo primero que se puede encontrar alguien que no haya hecho nunca algo de deep learning".

Antes y después de Lola Flores

No hay que pararse mucho a pensar para deducir que en España el conocimiento de algo denominado deepfake ha tenido un antes y un después: la campaña de Cruzcampo que "resucitó" a Lola Flores con un realismo sorprendente. "Este tipo de vídeos han avanzado de forma bestial en cinco años. Nos quedamos asombrados con las caras que se generan hoy día, que casi no se puede distinguir si es fake o no. De hecho, hay gente que se dedica a investigar si es una cara real o no, pero también es algo que puede ser peligroso".

Y es que "en una de las sesiones del curso hablamos sobre la ética de la inteligencia artificial. En la mesa redonda abordamos eso, en el sentido de la legislación, si es necesario que aparezca algún tipo de legislación al respecto, porque al principio la tecnología puede ser graciosa pero, si nos metemos en algunos terrenos, puede dejar de serlo y ser peligrosa".

Pero la inteligencia artificial tiene muchos componentes positivos, como trabajo con niños para corregirles la dislexia antes de que comiencen a aprender a escribir o ayudar a enfermos de Alzhemier o Parkinson.

Intenciones de voto o compras

Con todo, la tecnología nos rodea hasta en cuestiones básicas, y un ejemplo de ello es una red social como Facebook, que "sabe en qué imagen has parado, el tiempo que has estado y luego te sugiere cosas, amigos…", todo en base a los metadatos que controla, que "ellos los quieren para vender, para ofrecernos productos que saben que vamos a comprar y, aunque no pensaras comprarlo, te planteas si te sirve para algo".

"Con eso se saca toda la información, incluso deducen qué partido es más probable que votes o que tipo de coche que te gusta, todo en base a cálculos de probabilidades, porque la información de los metadatos le da datos incluso de varios años atrás", además de, con una premisa: "Se genera más información desde dispositivos móviles que desde los ordenadores".

El experto

Andrés Ortiz García es ingeniero en Electrónica (2000), doctor europeo por la Universidad de Granada (2008) y doctor por la Universidad de Cádiz (2012). Actualmente es profesor Titular del Departamento de Ingeniería de Comunicaciones de la Universidad de Málaga e Investigador Principal del grupo de procesamiento de señales biomédicas, sistemas inteligentes y seguridad en las comunicaciones (BioSiP, TIC-251).

Es coautor de publicaciones y comunicaciones en congresos internacionales en los ámbitos del procesamiento paralelo, las redes de computadores, sistemas inteligentes y el procesamiento de señales biomédicas.

Es autor de dos patentes, una de ellas internacional. Ha trabajado en Telefónica Móviles S.A. como ingeniero de Redes y Sistemas, realizando tareas de análisis de datos de rendimiento de las redes GSM, 3G y datos de Telefónica.

Ha recibido diferentes premios. Entre ellos, en 2013, el primer premio de la Cátedra Telefónica-UAM entre más de 850 propuestas por una aplicación para la detección precoz de la dislexia.