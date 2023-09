Ánchel Echegoyen: “La salud del automovilismo aragonés es buena, pero urge apoyo público y privado”

La Federación Aragonesa de Automovilismo cuenta actualmente con unas mil personas federadas, de ellos, un 15% son mujeres. Echegoyen confiesa que lo que más cuesta es encontrar a jóvenes que se quieran acercar al mundo del motor a cuatro ruedas. La recuperación de una de las pruebas históricas del automovilismo aragonés: el Rally Bajo Aragón, que se celebra este primer fin de semana de septiembre en las localidades de Alcañiz, Calanda, Belmonte y Valdealgorfa, pretende ser un acicate para acercar este deporte a nuevas generaciones y fomentar su práctica.

¿De dónde le viene su vinculación con el mundo del motor, y concretamente con las cuatro ruedas?

Mi vinculación viene de familia. Mi padre y mi abuelo fuero ya organizadores de diferentes pruebas de automovilismo y desde muy pequeño me he visto vinculado con las carreras. Mi padre hizo sus pinitos como deportistas participando en un campeonato de clásicos, estando vinculados tanto con la federación aragonesa como con la española.

¿Cuál es el primer recuerdo de aquellos años de infancia que le viene a la mente?

El principal recuerdo que es de las carreras en el circuito urbano de Alcañiz. Íbamos todos los años, y recuerdo estar por la noche en el hotel y escuchar el sonido de los motores de los vehículos llegando al circuito.

Ver tantas carreras le ha llevado también ha ser piloto.

Empecé tarde para este deporte, tenía ya 16 años, y lo hice en la categoría de eslalon. Durante aquellos años como piloto pasé por diferentes disciplinas; probé rallies, circuitos, pero siempre vinculado a los turismos. Mi vida profesional a día de hoy no tiene nada que ver con el mundo del motor, que siempre ha sido para mí un hobby.

¿Qué es lo más importante cuando uno se sube a un coche de carreras? La máquina, la persona, la preparación física, todo.

Es un compendio de todo lo que expone, pero, sin duda, en el mundo del automovilismo es fundamental tener una máquina competitiva y que tenga una buena puesta a punto porque en este deporte no es tanto la capacidad física como la capacidad de reacción del polito y de la máquina, por supuesto. En los rallies también es muy importante que todo el polito y copiloto, y el resto del equipo, estén en sintonía y funcionen bien.

Este es un deporte caro, como sucede en el motociclismo, y por lo tanto de difícil acceso para alguien sin pedigrí ni padrinos. ¿Se queda mucha gente con potencial fuera?

Sí, es un deporte caro, y sí, también es cierto que se queda mucha gente válida fuera. Hay casos como el de Fernando Alonso, que con su talento ha conseguido llegar a lo más alto, pero son pocos esos casos. La realidad es que cuesta conseguir un padrino y por sí solo, es un deporte caro que lo hace más inaccesible.

¿Se está estudiando desde las Federaciones hacer algún tipo de selección de pilotos o apoyo para salvar a los máximos posibles y darles la oportunidad de llegar a competir en alto nivel?

En los campeonatos regionales intentamos abaratar los costes para que, o bien por hobbie o bien porque los participantes quieren de verdad empezar a hacer un recorrido en este deporte, puedan dar sus primeros pasos de la manera más económica posible. Las federaciones intentamos potenciar el deporte desde la base. Por ejemplo, en Aragón hacemos una selección de eslalon cada dos años para potenciar el deporte, también con la escuela de karting.

¿Cuál es en este momento el Estado de salud del automovilismo aragonés?

El estado de salud es bueno, pero podría ser mejor. Hay otras comunidades autónomas que potencian más la ayuda a los deportistas, o tienen programas de jóvenes promesas. En Aragón tenemos buenas instalaciones, buenos organizadores, tenemos campeonatos regionales y participamos en los nacionales, pero nos faltaría captar a más deportistas.

¿Echan en falta apoyo y compromiso institucional?

Sí, en muchas ocasiones nos encontramos con una importante falta de apoyo institucional, público y también del sector privado. No tenemos claras las razones, quizás es que consideran el automovilismo un deporte minoritario, pero lo cierto es que el apoyo no llega y que en otras comunidades autónomas sí existen ayudas.

¿Tienen previsto que ese apoyo mejore con el nuevo gobierno autonómico?

No tenemos nada claro. Por el momento mantendremos una reunión informativa con la nueva dirección de Motorland, y plantearles nuestras demandas; ayudas a los deportistas aragoneses y mejora del acceso a las instalaciones deportivas.

Hablamos ahora de instalaciones ¿tiene Aragón una buena infraestructura?

Motorland es la infraestructura más conocida, pero tenemos otros circuitos de karting, tenemos otro también de máxima categoría como es el circuito internacional de Zuera, además de distintas pruebas de carretera tanto en tierra como en asfalto. En Aragón tenemos todas las disciplinas de automovilismo representadas.

Y en cuanto al acceso a las instalaciones automovilísticas aragoneses ¿Son unas instalaciones aprovechadas al máximo de sus capacidades? ¿Se podría hacer algo más en ellas por los deportistas aragoneses?

Ahora mismo el acceso está muy limitado para los deportistas aragoneses. En Motorland ahora en el calendario únicamente tenemos una prueba del campeonato regional de velocidad. Yo espero que en el futuro podamos tener más pruebas y potenciar también los circuitos de karting y de motocross con lo que cuentan las instalaciones de Motorland.

A pesar del contrato con Dorna, Motorland no acoge este año el gran Premio de MotoGP, afectado por la supuesta alternancia de los circuitos. Sin embargo, otros, como el de Jerez, han asegurado la celebración de este premio dos temporadas ¿Qué sucede en Motorland?

Si la rotación es para todos es comprensible, pero si no, debería intentar volverse a negociar para que Motorland no sea el único o uno de los perjudicados en ese acuerdo. La tradición del gran premio en Jerez tendrá su peso a la hora de tomar este tipo de decisiones, las instalaciones aragonesas tienen menos tiempo, y quizás si tuviéramos una figura destacada en el mundo del motor en Aragón, ya fuera en motociclismo o en automovilismo, también ayudaría a que Motorland tuviera más peso y más fuerza en la Federación Internacional. Todo suma.

Nos quedamos en la provincia de Teruel, donde este fin de semana y tras quince años de parón vuelve a celebrarse el Rally Bajo Aragón en su 17° edición ¿cómo ha sido esta vuelta?

Ha sido una satisfactoria sorpresa que esta prueba vuelva al calendario, especialmente porque siempre ha sido una cita muy esperada para los pilotos por su recorrido y los tramos que recorre por el Bajo Aragón. Yo lo hice en 2001 y lo recuerdo como uno de los rallies más bonitos. Esperamos que todos los pilotos que participan este año acabe con buenas sensaciones y que el año que viene la participación sea todavía mayor.

Con la recuperación de este Rally Aragón cuenta ya con una prueba de este tipo en cada provincia.

Sí, hasta ahora teníamos únicamente el Rally de Barbastro. Este año se recuperó este año el de Zaragoza y este fin de semana, tras esos quince años sin celebrarse recuperamos también una prueba histórica en la provincia de Teruel como lo es el Rally Bajo Aragón.

¿Por qué ahora?

No hay mal que por bien no venga, la no celebración del campeonato de MotoGP en Motorland, ha dejado esta fecha libre en el calendario, lo que nos ha permitido celebrar este Rally, para el que empleamos la estructura del paddock de Motorland. Por fechas era complicado organizar el Rally, y este año como digo, por fin ha sido de nuevo posible.

¿Qué significa social y económicamente para las localidades que atraviesa y para la comarca la apuesta por la celebración de este tipo de eventos deportivos?

Sin duda la celebración de este tipo de pruebas deportivas es muy positiva, y no solo para un municipio, sino para parte de la comarca ya que se celebra en varias localizaciones diferentes, lo que anima al público a moverse. Este año son cincuenta las personas que se han inscrito, de ellas más de la mitad vienen de fuera de Aragón y traen consigo a una media de cinco personas, todo ello supone comidas, pernoctaciones y compra de productos; un importante apoyo económico y social para el Bajo Aragón, para Teruel y para Aragón en general.