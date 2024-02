“Soy Científica. Vivo en tu barrio”, la iniciativa que pretende acabar con ideas preconcebidas sobre las mujeres en la ciencia

“Mi nombre es Siannah Peñaranda Rivas. Me encanta la música, me tranquiliza el sonido del mar y me apasiona bailar”. Así comienza el texto con el que esta “amiga, hija y madre orgullosa y preocupada por su hijo”, pero también investigadora, profesora y Física Teórica en el Centro de Astropartículas y Física de Altas Energías (CAPA-UNIZAR), se define a sí misma en la cuarta campaña “Soy Científica. Vivo en tu barrio” promovida por la Universidad de Zaragoza, desde su Unidad de Cultura Científica (UCC UNIZAR).

Siannah Peñaranda Rivas es una de las once mujeres que este año prestan su imagen en esta campaña cuyo objetivo principal, tal y como trasmiten desde la UCC es “romper con estereotipos contraproducentes, que presentan a las científicas como heroínas, frikis o con escasa vida social”. Una edición más, esta iniciativa busca: por un lado, reflejar la proximidad y la cercanía con las científicas, como referentes reales, de carne y hueso, y por otro, acabar con ideas preconcebidas sobre las mujeres en la ciencia que puedan desmotivar a las niñas y adolescentes, haciéndoles llegar renunciar a su posible vocación científica.

¿Por qué once mujeres?

Porque es un guiño al día en el que se celebra Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el 11 de febrero. Esta efeméride fue aprobada el 22 de diciembre de 2015, por la Asamblea General de las Naciones Unidas para reconocer el rol crítico que juegan las mujeres y las niñas en la ciencia y la tecnología, a través de la Resolución A/RES/70/212. 2015. Un paso más para lograr el acceso y la participación plena y equitativa para las mujeres y las niñas en los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, reconociendo sus logros en estos campos en aras de la igualdad de género.

En Aragón, la iniciativa de la Universidad de Zaragoza “Soy Científica. Vivo en tu barrio”, ha contado con la participación e implicación de 44 investigadoras en las cuatro ediciones de la campaña.

Las investigadoras de este año son: Milagros Medina Trullenque, Bioquímica, BIFI-UNIZAR; Carmen Elboj Saso, Socióloga, IEDIS-UNIZAR; Rosaura Pérez Pe, Veterinaria, IUCA-UNIZAR; Siannah Peñaranda Rivas, Física Teórica, CAPA-UNIZAR; Ana Lázaro Fernández, Ingeniera Química, I3A-UNIZAR; Carmen Marta Lazo, Periodismo y Comunicación, IPH-UNIZAR; Herminia I. Calvete, Matemática, IUMA-UNIZAR; Sabina Scarpellini, Contabilidad y Finanzas, IUI mixto CIRCE-UNIZAR; María Lourdes Sánchez Paniagua, Tecnóloga de los Alimentos, IA2 (centro mixto UNIZAR-CITA); Susana Velasco Lozano, Biotecnóloga, ARAID del Gobierno de Aragón en el ISQCH (centro mixto CSIC-UNIZAR) y Pepa Martínez Pérez, Física Experimental, científica titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el INMA (centro mixto CSIC-UNIZAR).

Este año la campaña #CientíficaEnTubarrio de Unizar se abre a todo el mundo: ¿Te sumas?

Con este lema arranca la campaña de este año que tiene como novedad la invitación a la sociedad para que participe de manera directa mediante la proyección de un vídeo de un minuto, tanto en formato vertical como horizontal, en pantallas digitales visibles en fachadas y escaparates de tiendas, centros educativos, bibliotecas, asociaciones, ayuntamientos, empresas e instituciones en general que deseen colaborar, previa solicitud en la web ucc.unizar.es a través de un formulario y sin coste alguno.

Así, y, por primera vez desde que se puso en marcha esta iniciativa, el vídeo de un minuto con las imágenes de las 11 investigadoras de este año se proyectará desde este jueves 8 de febrero en pantallas digitales de gran formato, como las de la fachada de Etopia, la del campus San Francisco y la de la calle Delicias. Desde la UCC quieren sumarse a la lucha contra el cambio climático, y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con pequeñas acciones como “reducir la impresión en papel de los soportes publicitarios (mupis) apostando por la sostenibilidad de este proyecto”.

Las redes sociales juegan una parte importante en la difusión de la campaña para dar visibilidad a las 11 investigadoras de este 2024. La Universidad invita a la ciudadanía a participar compartiendo fotos o selfies con los cubos expositores con acompañadas del hashtag #CientíficaEnTuBarrio en post e historias. “Otros años la participación ha sido muy satisfactoria, y esperamos que este año vaya a más”, apunta Carmina Puyod, coordinadora de la Unidad de Cultura Científica en UNIZAR.

La muestra en cubos expositores, idea primigenia con la que comenzó hace cuatro ediciones “Soy Científica. Vivo en tu barrio” se mantiene este año. La exposición en la calle, una muestra de gran formato con fotografías en blanco y negro, se podrá visitar en el parque José Antonio Labordeta -Parque Grande de Zaragoza- durante un mes a partir del 12 de febrero, hasta el día 10 de marzo.

La fotógrafa Marta Marco, que toma el testigo de Chus Marchador (2023) y de Fabián Simón (2021-2022), ha sido la encargada de tirar las fotografías de las 11 investigadoras. Instantáneas que, como en las ediciones anteriores, han sido tomadas fuera del laboratorio y realizando actividades cotidianas para ofrecer “referentes reales y cercanos a la ciudadanía”, especialmente, a las niñas y adolescentes.

Conocer a las investigadoras de tú a tú

“Realmente no he sentido más dificultad por ser mujer, salvo en mi faceta como madre. Soy madre de dos niñas. La investigación no espera, no tiene reducciones de jornada e implica muchas horas de trabajo, además de viajes. Afortunadamente, mi entorno siempre me apoyó y puedo compaginarlo. Soy muy consciente de la suerte que tuve con mi entorno”. Testimonios como el de Ana Lázaro Fernández, ingeniera química e investigadora en el Grupo de Ingeniería Térmica y Sistemas Energéticos-Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A-Unizar), que de niña pasaba las tardes en el conservatorio porque quería ser bailarina, y no sabía bien de qué iba aquello de la ingeniería, se podrán conocer en el acto abierto al público que se celebrará el lunes 12 febrero a las 18:30 en el Paraninfo en el Aula Magna del Paraninfo. La Universidad ha invitado a las 44 investigadoras participantes en las cuatro ediciones de esta iniciativa, a este acto en el que se dará voz a las protagonistas de este año.

El programa de actividades previstas para conmemorar este año el día 11 de febrero -11F- se complementa con 12 visitas guiadas a lo largo de seis días, en las que el alumnado de los centros educativos que lo soliciten, desde 5º de Primaria hasta Bachillerato, podrán charlar con las científicas junto a los cubos expositores situados a la entrada del parque en Zaragoza.

Si los lectores y lectoras de esta noticia se preguntan quiénes son estas científicas ¿Qué despertó su vocación? ¿En qué investigan? ¿Cómo ha sido su experiencia en esa dualidad de mujer y carrera investigadora? Pueden conocerlas de cerca en este enlace donde ellas mismas se presentan.