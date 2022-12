Condenan a 23 meses de prisión a un concejal del PP por disparar más de 700 perdigones a dos perros

El concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de la localidad zaragozana de Muel, Antonio Clos Andrés, ha sido condenado a 23 meses de prisión por disparar contra dos perros unos 700 perdigones. Uno de ellos resultó muerto y lo encontraron al día siguiente de los hechos en una zona de difícil acceso, el otro consiguió llegar muy malherido hasta su dueña. El concejal también ha sido inhabilitado durante cinco años de cualquier trabajo relacionado con el mundo animal.

Los hechos tuvieron lugar el 5 de julio de 2020 en Muel, donde la dueña de los perros los paseaba junto a una amiga. Dejaron a los dos perros sueltos y, al poco tiempo, escucharon una ráfaga de disparos. Al no volver los perros fueron en su búsqueda y se cruzaron con el concejal, que tiene una granja por la zona.

Según relata la jueza, uno de los perros llegó hasta su dueña “arrastrándose con 300 perdigones en lengua, labios, cara, parte lateral y ventral de cuello, hombro y antebrazos”. Del otro no se supo nada hasta el día siguiente cuando lo encontraron en las inmediaciones cercanas al lugar de los hechos sin su arnés. El animal “resultó muerto en el acto” con 400 balines por su cuerpo.

Aunque “no hay un testigo presencial”, la magistrada considera que “existe prueba de cargo suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado” que sustenta en ocho indicios. “El acusado circulaba con su vehículo por el camino Allué Salvador cuando se cruzó con los perros, a los que disparó a bocajarro con la escopeta de caza de su propiedad y munición de postas”, explica la jueza, quien argumenta que “las circunstancias concurrentes acreditan la intención y ánimo de lesionar y matar”.

La sentencia expone que el concejal se encontraba en el lugar y en el momento de los hechos y que en la zona no había nadie más. Además, se considera otro indicio que aparecieron varios casquillos recién disparados que fueron recogidos por la propietaria y que dichas vainas fueron disparadas por el arma del acusado. Además, la sentencia apunta que el edil no ha dado explicación alguna ni en fase de instrucción ni en el juicio oral por su derecho a no declarar.