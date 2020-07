El mudéjar de la provincia de Zaragoza, a golpe de clic en todo el mundo

La arquitectura mudéjar de la provincia de Zaragoza está accesible a golpe de clic para cualquier persona en cualquier lugar del mundo gracias a su incorporación a la colección ‘Patrimonio Mundial Unesco’ de Google Arts and Culture, una plataforma multilingüe con más de 175 millones de visitas y una aplicación para móviles con más de 30 millones de descargas que permite visitar virtualmente museos y tesoros patrimoniales de todo el mundo.

Gracias a la iniciativa de la Diputación de Zaragoza y la colaboración de Territorio Mudéjar, la plataforma ha incluido la arquitectura mudéjar de Aragón dentro de un proyecto especial de la Unesco para promocionar y dar difusión a los sitios del Patrimonio Mundial. En concreto, en la plataforma pueden verse los monumentos declarados Patrimonio Mundial de la Unesco en 2001: la iglesia de Santa Tecla de Cervera de la Cañada, la iglesia de la Virgen de Tobed y la colegiata de Santa María de Calatayud, en Zaragoza provincia, y la Seo, la torre de San Pablo y el palacio de la Aljafería, en Zaragoza capital. También puede verse el mudéjar de la provincia de Teruel, que fue declarado Patrimonio Mundial de la Unesco 15 años antes desencadenando el proceso de promoción y redescubrimiento del mudéjar como el arte más genuino de Aragón.

El arte mudéjar aragonés tiene un componente territorial muy potente y no se puede explicar a través de un solo lugar. Su diversidad y riqueza se entienden mucho mejor a través de su definición como “cultura de valle”, en la que destacan, especialmente, los valles zaragozanos. Para acercarse a todo su esplendor, Google Arts and Culture ha incluido, además, fotografías de algunos de los monumentos no inscritos como Patrimonio Mundial que conforman Territorio Mudéjar, como la iglesia de Torralba de Ribota, la torre de San Andrés de Calatayud, la magnífica vista urbana de la ciudad de Daroca o la iglesia de Aniñón, como algunos de los muchos y magníficos ejemplos que jalonan los valles zaragozanos. Junto a ellas, también se han incorporado imágenes de la Seo zaragozana, la torre de San Pablo y el palacio de La Aljafería, en Zaragoza capital, y la torre de la iglesia de El Salvador, en la ciudad de Teruel. Todas ellas permiten vislumbrar el alcance del patrimonio mudéjar como manifestación cultural única en el mundo.

La plataforma ofrece fotografías, un vídeo sobre la identidad mudéjar de las localidades zaragozanas que comparten este rico patrimonio y un modelo fotogramétrico de algunas de las iglesias Patrimonio Mundial, trabajo que procede de los resultados de una de las estancias de investigación desarrolladas por Territorio Mudéjar en 2019 y que supone el punto de partida de otros muchos proyectos en el campo del patrimonio 3D. Los propietarios de los más de 30 millones de móviles que tienen descargada la app de Google Arts and Culture han recibido un mensaje de notificación con un enlace a todos esos contenidos.

Universalidad, singularidad y autenticidad

Esta iniciativa da visibilidad a la marca Mudéjar Patrimonio Mundial a nivel internacional y permite contar con una potente herramienta de divulgación del patrimonio y de las localidades de la provincia.

La arquitectura mudéjar de Aragón fue declarada Patrimonio Mundial por la Unesco en 2001 por su “universalidad, singularidad y autenticidad”. Aunque se suele hablar del mudéjar como la arquitectura cristiana realizada por los mudéjares, los musulmanes que permanecieron en el territorio conquistado por el poder cristiano, es en realidad un movimiento de vanguardia de en los siglos medievales mucho más complejo. Este arte, que se extiende a lo largo de varios siglos y que presenta una dimensión territorial que hace viajar entre valles, sierras y entornos urbanos, imprime a cada población de una personalidad propia que se extiende más allá de lo monumental al urbanismo, a la parcelación, al paisaje o a la sociedad, determinando el patrimonio inmaterial de los pueblos y su idiosincrasia.