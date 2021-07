Zaragoza destina 150.000 euros a ayudas a la vivienda para mujeres víctimas de violencia de género

El Gobierno de Zaragoza ha aprobado las ayudas a la vivienda para las mujeres víctimas de violencia de género por un importe de 150.000 euros. Con esta convocatoria, el Ayuntamiento de la ciudad pone en marcha una nueva línea de ayudas para facilitar a estas mujeres, que se encuentran en situación de vulnerabilidad, el pago del alquiler o de la hipoteca, dotándoles de mayor autonomía para comenzar una vida lejos de su agresor.

El Servicio de Mujer e Igualdad del Ayuntamiento cuenta con una Casa de acogida para atender los casos más urgentes, donde se alojan las mujeres que con sus hijos se ven obligadas a salir de su domicilio para poner su vida a salvo. Además, el Ayuntamiento dispone también de pisos tutorizados para las víctimas de violencia de género. Estos medios se refuerzan ahora con una nueva línea de ayudas para el pago del alquiler o de la hipoteca. Precisamente, el acceso a una vivienda es, con el empleo, uno de los principales obstáculos a los que se enfrentan en el momento de separarse de su agresor. Así lo han detectado también desde el Programa de Atención Integral a la Violencia de Género del Servicio de Igualdad, que consideran necesario incorporar unas nuevas línea de apoyo a las mujeres víctimas que sin requerir alternativa habitacional, como puede ser la Casa de acogida, sí precisan ayuda para mantener una vivienda debido a la “vulnerabilidad económica” en la que se quedan “tras la ruptura de una relación violenta”.

Por ello, mediante esta convocatoria, el Ayuntamiento financiará parte de la renta del alquiler y de la cuota hipotecaria de las arrendatarias o propietarias, que tengan reconocida la condición de víctima de violencia de género, facilitando así un alojamiento independiente en la ciudad. Las beneficiarias recibirán una ayuda de 1.500 euros efectuada en un pago único por gastos imputados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021.

Una vez que se apruebe en el próximo Gobierno de la ciudad, las bases se publicarán en la web del Ayuntamiento y en el boletín oficial de la provincia y, al día siguiente de su publicación, se abrirá un plazo hasta el 22 de octubre para solicitar las ayudas, que serán gestionadas directamente por el Servicio de Igualdad y se resolverán por orden de presentación. Para acceder a ellas, las mujeres tendrán que ser titular de un crédito hipotecario o de un contrato de arrendamiento y estar empadronadas en la ciudad.

Además, deberán declarar unos ingresos brutos mensuales que no superen 2,5 veces el IPREM, esto es 1.412,25 euros ni inferiores a 395,43 euros. Asimismo, la cuota hipotecaria o la renta de alquiler no deberá superar los 600 euros mensuales. En caso de pisos compartidos de alquiler, se podrá exceder este límite siempre que la aportación de forma individual no supere los 300 euros.

Las personas interesadas podrán dirigirse al Servicio de Mujer e Igualdad, en horario de 9 a 14 horas, en el teléfono 976 726 040, en la web del Ayuntamiento o en el correo electrónica ayudasviviendas@zaragoza.es Un nuevo alojamiento para víctimas Por otro lado, el Ayuntamiento dispondrá de una nueva vivienda para tres mujeres en situación de especial vulnerabilidad gracias a un convenio con ACISJ-IN VIA por un importe de 35.000 euros. Este alojamiento se suma a los que ya dispone el Servicio de Igualdad para las mujeres víctimas de violencia de género, que son una casa de acogida, cuatro pisos tutelados, cinco viviendas de emergencia y seis de acceso extraordinario.