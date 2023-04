Almudena Monferrer descubre en sus páginas los secretos de la provincia de Teruel: “El olvido de este territorio viene de muchos años atrás”

“Escribo libros que cuentan una historia que no es conocida sobre la provincia de Teruel y que muchas veces muestran que el olvido de este territorio viene de muchos años atrás”, así es como describe su trabajo la escritora turolense, Almudena Monforte. Desde siempre le ha gustado leer y recuerda las estanterías de su casa llenas de libros, pero no fue hasta la pandemia cuando se decidió a dar el salto de probar con la escritura y ya se fue apuntando a diversos cursos. En ese momento empezó por relatos, que compartía por WhatsApp a su círculo más cercano, y ahora ya cuenta con tres libros en el mercado -’¿Hay amor en la guerra?’, ‘Traqueteo sin sonido’ o ‘Mondarias’-.

Sus obras mezclan el género de ficción con el histórico porque, según ella misma reconoce, es una “buena manera” de que a quien no le guste la historia pueda leer y entender el libro de una forma “más sencilla”. Que se decante por la historia tampoco es casualidad, como explica, es otra de sus grandes pasiones y más si es de Teruel. “Me gusta conocer lo que ha pasado y lo que nos ha traído hasta aquí. Decidí y tengo claro que aquello que escriba tiene que estar ambientado en la provincia de Teruel”, apunta.

Para Almudena Monforte, la provincia turolense tiene “muchísima historia” y cada vez lo comprueba más cuando empieza a documentarse sobre un tema y termina por descubrir muchos más. Esta primera fase de investigación, que ella define como “clave” para poder empezar un libro, es una de las partes que más le gusta. Más allá de buscar artículos históricos, ver vídeos o leer obras, recurre también a los testimonios personales. Uno de ellos es su padre, quien ha trabajado en el Archivo Histórico Provincial de Teruel y que es un aliado para la escritora “en el momento de buscar documentos”. Sus abuelos también han sido una de las piezas claves y a los que “escuchaba hablar durante horas” sobre cualquier tema.

Otra de las partes importantes de conocer la historia para traspasarla a las páginas y que la autora siempre hace es “visitar en primera persona los lugares de los hechos”. Uno de los sitios a los que ha ido para una de sus novelas son los vestigios de la Guerra Civil y destaca que “es una suerte” que en Teruel se haya tratado de mantener esa parte de la historia. Todas las ideas que le vienen en esos momentos las apunta en una libreta porque “todo es inspiración”. Cuando ya conoce hasta el último detalle histórico diseña a los personajes y el hilo de acontecimientos que les irá sucediendo. Ese momento de convertirlo en palabras con un estilo “sencillo y apto para todos” es lo que para Almudena supone “una válvula de escape y de desconexión”.

Tres libros y un único lugar

Desde que empezó a escribir hace aproximadamente cuatro años ha autopublicado tres libros. “El tiempo que tardo entre que me documento y lo escribo y se prepara el lanzamiento es de cerca de un año por obra”, añade. El primero de ellos recibe el nombre de ‘¿Hay amor en la guerra?’ con una imagen de su abuelo en portada y en el que se pueden leer una veintena de relatos inspirados en la guerra civil en Teruel. “Lo que quería conseguir con este libro es transmitir esa parte más humana de la guerra y que más allá de bandos había personas. Mi abuela siempre me contaba que en el lavadero de mi pueblo llegaban jóvenes del frente y no miraban de qué lado eran, solo importaba atenderlos para que estuvieran bien”, explica como motivo que daría origen a este libro.

Después de esa primera pieza literaria que le sirvió como “alas para continuar” llegó `Traqueteo sin sonido´ con la que “abrió los ojos” a una historia de la provincia de Teruel que pocos conocen. Se remonta a la época de Primo de Rivera y una línea de tren que atravesaría de Jaén hasta Francia -más de 800 kilómetros- y que en el área turolense hubiera unido la capital con Alcañiz. En ese momento Monferrer se preguntó: “¿Cómo habría sido todo si este tren hubiera vertebrado un territorio amplío y con dispersión de población como Teruel? Algo que nunca se sabrá porque a pesar de que están hechas todas las estaciones, como anuncia la autora, no llegó a pasar ni un vagón de ferrocarril.

“Esta segunda obra me permitió descubrir una historia de personas que no van a ser conocidas a pesar de su gran trabajo. Fui al archivo histórico y vi los papeles con los datos de los más de 2.000 obreros que ayudaron a construir todas esas vías y estaciones. Estoy segura que muy poca gente lo sabe y creo que es necesario que lo conozcan porque este libro es un homenaje para ellos, que se dejaron hasta las huellas para oír ese traqueteo, que finalmente se quedó mudo para siempre”, cuenta Monferrer.

El más reciente es ‘Mondarias’, palabra que, tal y como descifra Monferrer, etimológicamente significa “limpiadora”, pero realmente “se habla de prostitutas”. De esto trata este libro, de la historia de todas esas mujeres del siglo XIV que vivían en Teruel en un momento en el que la prostitución era legal en España y se dedicaban a ello. La visita al Fuero de Teruel fue la base para descubrir que “cuando salían del burdel del Arrabal al resto de la ciudad iban vestidas de amarillo o el tipo de castigos y multas que se les podía imponer”.

Aunque todo esto sea historia no se aleja de la realidad o lo que es lo mismo “todo sigue muy parecido a como estaba antes”, resume la autora. Tanto que las guerras siguen, los trenes apenas pasan por la provincia de Teruel y la figura de los “proxenetas de la época continúa existiendo”.

Los pasos para la autopublicación

La escritora conoce el mundo de la autopublicación de primera mano porque fue la vía que hizo que sus obras vieran la luz y que no habría sido posible sin el “trabajo en equipo”. Por la experiencia y con la idea de “ayudar a otros escritores noveles” confeccionó un libro digital -‘Cómo autopublicar tu libro: con presupuesto 0’- en el que ofrece “distintos consejos”. También habla de cómo empezar en este mundo “del que muy pocos hablan” en su perfil de Instagram (@lecturadeilusiones) y que ella describe como “un rincón” en el que cualquier apasionado de la lectura tiene un hueco.

Durante las presentaciones que ha realizado de sus libros, ha visto cómo sus lectores terminaban con la sensación de que “ni ellos aún siendo de Teruel en su mayoría conocían la historia” que ha pasado en el territorio en el que viven cada día. Así, cada palabra que escribe Almudena Monferrer busca terminar con esa idea y que, por ejemplo, cuando se va por las carreteras de Teruel se entienda lo que hay detrás de esas estaciones “abandonadas” a las entradas de muchos pueblos. Para su cuarta obra se centrará en la zona de la Sierra de Albarracín y poco a poco irá desvelando los “secretos” de cada parte de la provincia turolense que esconde “una gran historia”.