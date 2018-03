¿Por qué apoyar una huelga feminista? La verdad que esta pregunta me la hacen casi a diario desde que se convocó oficialmente la huelga internacional de mujeres para este 8M, y eso quiere decir que algo falla; ¿de verdad nos creemos que hemos acabado con las desigualdades entre hombres y mujeres?

Entonces, ¿por qué permite una sociedad que a igual trabajo diferente salario? -y en este caso las mujeres no salimos ganando, son ellos los que perciben mayor salario-. Que me explique alguien por qué existe una brecha salarial del 23 %. ¿Nos lo hemos inventado las mujeres?

¿Por qué recae sobre nosotras la mayor parte del cuidado de menores, personas dependientes, del trabajo en el hogar…? Pensad en cuántos hombres conocéis que hayan solicitado excedencia en sus trabajos para este tipo de cuidados o cuántos han abandonado sus carreras profesionales, ¿os salen muchos? ¿Por qué el Estado no refuerza los servicios públicos? Ya sé por qué, porque somos mujeres, perdón, súper mujeres y podemos con todo a la vez: trabajo, casa, estudios, estar siempre estupendas, etc, etc, etc.

¿De verdad que no hay o no ha habido mujeres a lo largo de la historia que destacaron en arte, literatura, cine, matemáticas, biología, ingeniería o arquitectura? Nos han invisibilizado y ello conlleva que las mujeres no aparezcan en la narración de la Historia y que todas sus aportaciones hayan y sigan siendo totalmente ignoradas. ¿Queréis que nuestros hijos e hijas, nietos y nietas, etcétera, crezcan creyendo que los hombres son los que mayoritariamente lograrán triunfar en los ámbitos que escojan? ¿En serio?

¿Por qué nos siguen asesinando y también a nuestros hijos e hijas?, ¿por qué no señalamos de una vez por todas al maltratador?, ¿por qué nos están violando en grupo?, ¿por qué a las mujeres nos tienen que enseñar a defendernos?, ¿por qué no hay un acuerdo entre todos los partidos políticos para un pacto de Estado contra la violencia de género?, decidme por qué.

Por todos estos motivos yo saldré junto con mis compañeras, hermanas, a la calle el 8M y colgaré un delantal en mi ventana para decirle al sistema capitalista y a su gran aliado -el patriarcado- que estamos cansadas, que queremos un mundo donde la igualdad, la justicia, la democracia y la diversidad sean reales. ¿De verdad que no quieres el mundo que reclamamos? Si la respuesta es que sí, te esperamos el 8M. Nos vemos en las calles.

Por cierto, por si alguien lo dudaba, sí, soy feminista. Si nosotras paramos, el mundo se para.