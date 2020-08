Las “no fiestas” de Huesca reducen a un 25% los ingresos de la hostelería de la ciudad

La Asociación de Hostelería de Huesca ha realizado una encuesta exprés entre sus asociados de la capital. El resultado no es muy optimista: el 76% de los encuestados aseguran que no van a poder mantener sus plantillas en 2020. Las fiestas de Huesca, del 9 al 15 de agosto, son populares y se viven en la calle. Comienzan el día 9 de agosto sobre las 9 de la mañana, tres horas antes del chupinazo con un almuerzo a base de huevos fritos. Así, con renovada energía, se inician 168 horas de fiesta donde muchos, especialmente los más jóvenes, empalman la noche con la mañana siguiente. Huesca, una ciudad de 54.000 habitantes puede llegar a duplicar su población en fiestas, especialmente si los primeros días coinciden en fin de semana, como ha sucedido este año.

Muchos bares y cafeterías preparaban en años anteriores más de 300 almuerzos. En 2020, la mayoría no han llegado ni al 25% de los que sirvieron en año pasado. “La gente ha optado por ir a fincas o a casas particulares para celebrar la fiesta con más libertad”, dice Carmelo Bosque, presidente de la Asociación de Hostelería de la provincia de Huesca, y propietario de varios restaurantes, como el Lillas Pastia, que luce una estrella Michelin. Bosque considera que “mañana (lunes) muchos hosteleros de Huesca volverán a los ERTE”.

La fiesta en Huesca es popular y el programa que prepara el Ayuntamiento siempre ha invitado a que la gente encuentre actividades y actuaciones en cualquier punto de la ciudad Este año apenas ha habido cinco actos y todos han sido religiosos. Los oscenses han lucido su tradicional indumentaria de blanco y verde por las calles, pero no ha sonado la música ni había espectáculos y actuaciones a donde acudir. Sin fiestas, la gente no consume y la caja de los bares, que servía como colchón para el resto del año, se ha visto mermada por la falta de consumo. Los beneficios se han desplomado y, en privado, un hostelero reconoce para ejemplificar la situación que ha pasado de servir 300 almuerzos a 40. En el análisis de los datos que acompañan a la encuesta, recuerdan que “es importante reseñar que los establecimientos, principalmente los bares, tienen limitado el consumo en barra por lo que la facturación ha caído exponencialmente en este sector”.

“Es necesario que los gobiernos tomen cartas en el asunto y ofrezcan ayudas a los hosteleros para mantener las plantillas. De otra forma, esto va a ser un desastre”, reivindica Bosque. La encuesta, realizada el jueves y viernes pasado a 29 empresarios de hostelería de Huesca capital, muestra que, ante la falta de trabajo al no realizarse las fiestas, el 86% de los hosteleros no han contratado personal para estos días. Algunos incluso han optado por cerrar para evitar gastos. Solo el 13,4% ha contratado a una persona. El 76% de los consultados consideran que no podrán mantener el nivel de empleo en 2020.

“Pueden desaparecer entre el 70 y el 80% de los locales de ocio nocturno

Se haga caja o no, los alquileres siguen corriendo. Carmelo Bosque cree que es otro de los campos donde la Administración puede ayudar. “O bien con subvenciones directas o legislando para que los propietarios flexibilicen los alquileres. De otra forma, muchos harán números y pueden llegar a la conclusión de que no merece la pena pagar personal y alquiler para obtener pérdidas todos los meses”.

En los locales de ocio nocturno, todavía se complican más las cosas. “Después de esto, pueden desaparecer un 70 o un 80% de los locales de diversión nocturna. Nos preocupan empresarios que dan trabajo a varias familias y, después de aguantar como han podido varios meses cerrados, ahora tienen que volver a echar la persiana”. En la Asociación de Hostelería estiman que las pérdidas para los 15 establecimientos de ocio nocturno que están asociados, pueden llegar a ser superiores al medio millón de euros en la semana de las “no fiestas” de San Lorenzo.