El PSOE descarta a Ciudadanos como socio de Gobierno en Aragón y negociará con la izquierda

Tras lograr una mayoría de izquierdas en la Mesa de las Cortes de Aragón, que daba bastantes pistas sobre la orientación que iban a tomar las negociaciones para conformar gobierno, la Comisión Negociadora del PSOE se ha reunido este viernes en pos de establecer la hoja de ruta de la próxima semana. Un planning general en el que no está Ciudadanos.

Aunque el secretario de Organización de los socialistas, Dario Villagrasa, no lo ha dicho textualmente, de sus palabras se deduce que descartan la opción de una suma con los naranjas, aunque no por deseo de los socialistas: “Ciudadanos se ha autoexcluido y autodescartado por no querer ni sentarse a hablar”.

Como el pasado viernes ante el espectáculo dado por las derechas en el Ayuntamiento de Zaragoza, Villagrasa ha vuelto a ser muy duro con los de Rivera: “Hasta el sábado invitamos a Ciudadanos para reunirnos y se nos negó. Nos sentimos engañados por un partido que es un globo aerostático, que depende de las corrientes del viento”.

Ha asegurado que los naranjas “no han estado a la altura de las circunstancias” y que, en Aragón, se han aferrado a una fórmula que no suma”.

Negociaciones con la izquierda

A partir del lunes comenzarán las reuniones con los partidos a su izquierda. Encuentros en los que estará el PAR, “porque es con quien hemos firmado un acuerdo de bases, que es sobre el que vamos a trabajar”, ha reiterado en varias ocasiones Villagrasa. Un pacto con los aragonesistas, ha dicho, que puede ser sometido a variaciones, pero no a una remodelación. Y ha subrayado, como hiciera el propio Javier Lambán, que la opción de sacar al PAR de la ecuación no se contempla.

A priori, el PSOE no lo tendrá complicado para atraer a CHA. Su presidente, José Luis Soro, ya dejó clara su disposición al entendimiento: “Es un buen punto de partida para negociar”, aseguró refiriéndose al pacto de los socialistas con el PAR. Tampoco sufrirán para seducir a IU (cuyo diputado, no obstante, no es clave).

Así que las negociaciones más duras se antojan con Podemos. Los morados reiteran que quieren hacer valer sus cinco diputados, “son dos más que el PAR”, repetían fuentes de la formación en la Sesión de Constitución de la Mesa de las Cortes.

Son conscientes, sin embargo, de lo previsiblemente poco favorable que sería una repetición de elecciones, y afirman, como ya hiciera su secretario general, Nacho Escartín, el pasado martes, que harán “todo lo posible para evitar un gobierno de derechas”.