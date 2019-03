El alcalde no vería con buenos ojos que Podemos se integrara en Zaragoza en Común tras las primarias de la confluencia

El pasado sábado, el Consejo Ciudadano Autonómico (CCA) de Podemos en Aragón acordó que sus candidatas y candidatos no se presentarán a las primarias de Zaragoza en Común (ZeC). Por tanto, que no se integrarán en la confluencia. Lo anunció el secretario general de los morados en la comunidad, Nacho Escartín, que, sin embargo, dejó la puerta abierta a un posible acuerdo y encaje de listas tras estos comicios internos. Contingencia que, no obstante, calificó de “poco probable”.

No es una opción que el alcalde de la ciudad, Pedro Santisteve, vea con buenos ojos: “El espacio de confluencia es ZeC, no se entendería que alguien se saltara ciertos mecanismo”, ha dicho.

A pesar de lo tajante de la exposición de Escartín en el CCA, eliminando cualquier posibilidad de una entente preprimarias, el alcalde ha asegurado que aún queda recorrido y tiempo para que en Podemos “se lo hagan de mirar. Hay que mantener la esperanza”.

Participación en las primarias de los miembros del sector crítico

Tras el anuncio realizado por Escartín, desde el sector crítico de la formación –las personas que integraban la candidatura de “Podemos en Común”, perdedora en las primarias de los morados, y afines al aparato estatal– anunciaron que iban a recurrir la decisión a la Comisión de Garantías de Podemos (órgano de ámbito nacional de la formación morada).

También apuntaron que los miembros de su candidatura sí se presentarían a las primarias de ZeC. Sobre esta opción, Santisteve ha sido tajante: “En ZeC puede participar cualquier ciudadano”. El desafío de “Podemos en Común”, señalaron fuentes de la dirección del partido en Aragón, “no tiene ningún viso de prosperar, el CCA es quien tiene el mandato en lo referente a Aragón y a las confluencias en el ámbito municipal”.