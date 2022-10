El Gobierno de Aragón se posiciona en contra de la instalación de plantas fotovoltaicas en los embalses

El consejero de Agricultura Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, ha votado en contra del proyecto del Real Decreto por el que se establece el régimen de instalación de plantas fotovoltaicas flotantes en el dominio público hidráulico. Este fue el primer punto del orden del día sometido a informe preceptivo en el pleno del Consejo Nacional del Agua, celebrado este lunes en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y presidido por la vicepresidenta y ministra Teresa Ribera.

“Recientemente las Cortes de Aragón aprobaban por unanimidad una Proposición no de Ley en la que instaban al Gobierno de Aragón a dejar en suspenso este tipo de instalaciones hasta que no estuvieran definidas las distintas planificaciones estratégicas, por lo que, siendo coherente con este mandato, he mantenido un voto en contra”, ha manifestado el consejero.

No obstante, la mayoría del Pleno ha dado el visto bueno al proyecto del Real Decreto por el que se establece el régimen de instalación de plantas fotovoltaicas flotantes en el dominio público hidráulico. El decreto –cuando se publique- establecerá la regulación de estas instalaciones, por lo tanto “no quiere decir que cualquier instalación se vaya a llevar a cabo sin más, se tendrá que aprobar caso a caso y proyecto a proyecto, cumpliendo con las condiciones establecidas en el propio decreto”, ha puntualizado Olona.

El Pleno de las Cortes de Aragón, en la sesión celebrada los días 19 y 20 de mayo de 2022, aprobaba la Proposición no de Ley 236/22, sobre la autorización para instalar plantas fotovoltaicas flotantes en los embalses aragoneses. Las Cortes de Aragón instaban al Gobierno de Aragón a no autorizar la instalación de plantas fotovoltaicas en los embalses aragoneses hasta que se haya elaborado el Plan Energético Aragonés 2021-2030 y la Ordenación Territorial de Energías Renovables en nuestra comunidad autónoma. Así como que, ni en el Plan Energético Aragonés 2021-2030 ni en la Ordenación Territorial de Energías Renovables, se autorice la instalación de plantas fotovoltaicas en los embalses aragoneses.

El Consejo Nacional del Agua es el máximo órgano de participación y consulta en la materia. En él están representados la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, los entes locales a través de la asociación de ámbito estatal con mayor implantación, los organismos de cuenca, las organizaciones profesionales y económicas más representativas de ámbito estatal relacionadas con los distintos usos del agua, las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en el ámbito estatal y las entidades sin fines lucrativos de ámbito estatal cuyo objeto esté constituido por la defensa de intereses ambientales.