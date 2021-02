La hospitalización de Lambán y de su vicepresidente sacuden la política aragonesa

La política aragonesa se halla inmersa en una insólita incertidumbre desde que trascendió el inesperado ingreso hospitalario del presidente de Aragón, Javier Lambán, y de su vicepresidente, Arturo Aliaga. Lambán recibió este domingo el alta después de estar cuatro días ingresado por sufrir una enfermedad que no ha sido desvelada. Mientras, Aliaga permanecía ingresado en medio del hermetismo oficial, tras sufrir dos operaciones graves. Mientras, surgen las dudas en el PAR sobre el tiempo que se prolongará la recuperación del líder aragonesista y si va a poder seguir en el Gobierno. La consejera de Presidencia, Mayte Pérez, es desde la semana pasada la vicepresidenta provisional y también ha sustituido en los últimos días a Lambán en aquellos asuntos que no podía atender desde su habitación en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza.

El Gabinete de Comunicación del Gobierno de Aragón informó a las 21:26 horas del pasado miércoles con un escueto comunicado el ingreso de Lambán: "El presidente Javier Lambán ha sido ingresado esta mañana en el Hospital Miguel Servet para realizarse unas pruebas y se encuentra en observación". No se facilitaron más detalles sobre los motivos del ingreso, aunque trascendió posteriormente que Lambán tenía fiebre y malestar, lo que motivó, aconsejado por los servicios médicos del Pignatelli, su ingreso en el Servet, ya que en otoño pasado sufrió una prostatitis infecciosa. Su hospitalización obligó al aplazamiento del debate de política general de la Comunidad, previsto en las Cortes. El viernes fue sometido a diversas pruebas, cuyos resultados tampoco se han hecho públicos. Ayer fue dado de alta y en su cuenta de Twitter, Lambán escribió: "Recibida el alta, vuelvo a mi pueblo, Ejea de los Caballeros, donde estoy empadronado y pernocto todos los días y del que, a muchísima honra, soy Hijo Predilecto". También aprovechó para agradecer a los médicos, enfermeros y personal del Hospital sus cuidados, subrayando, "los llevaré siempre en el corazón". El dirigente aragonés retomará su actividad institucional este mismo lunes, según informaron fuentes del Ejecutivo.

El vicepresidente y máximo dirigente del PAR, Arturo Aliaga, por su parte, lleva más de dos semanas ingresado en el mismo centro hospitalario, en donde ha sido sometido a dos intervenciones quirúrgicas, al parecer, de gravedad. Personas de su entorno aseguran a elDiario.es Aragón que Aliaga, quien el pasado año hubo de ser ingresado a causa del covid y que arrastra patologías de corazón, se ha sometido en esta ocasión a una intervención programada que se complicó y tuvo que pasar de nuevo por el quirófano. El Gobierno de Aragón no ha emitido ningún comunicado informando del ingreso de Aliaga como tampoco de la evolución de la enfermedad que padece ni de su estado de salud.

Preocupación en el PAR y en las Cortes

El portavoz del PAR en las Cortes, Jesús Guerrero, aseguró el jueves en declaraciones a los periodistas que el estado de salud de Aliaga había mejorado en los últimos días, si bien se negó a pronosticar cuándo podrá tener el alta y podrá regresar a sus tareas como vicepresidente del Gobierno y consejero de Industria.

Otras fuentes aragonesistas auguran, no obstante, que Aliaga tardará "meses" en recuperarse, hecho que abre numerosas dudas en el partido aragonesista sobre su presencia futura en el Gobierno y también en el liderazgo del partido, a las puertas de que se celebre en junio el congreso que debería suponer su reelección. No obstante, fuentes aragonesistas admiten que en estos momentos todo está en el aire hasta no saber la evolución de Aliaga. En la práctica, como consecuencia de la baja del vicepresidente, el PAR no tiene representación en el Consejo de Gobierno. Javier Callizo, exconsejero de Cultura y actual Secretario General de la Consejería de Industria, ha asumido las funciones de Aliaga en el Departamento.

La Comisión Permanente del PAR se reunió el jueves por la tarde para mostrar su respaldo a Aliaga y acordó que su secretario general, Joaquín Serrano, asuma las riendas del día a día de la formación aragonesista. La cúpula del PAR optó por la prudencia, aunque fuentes del partido admiten que la situación es "muy complicada" y que se ha visto agravada en los últimos días con el fallecimiento por leucemia de la jefa de Gabinete de Aliaga, Marta Eizaguirre, "uno de los pilares" del PAR, como han definido fuentes del partido a esta mujer que ha ocupado diversos cargos de confianza siempre a la sombra de los dirigentes aragonesistas, Hipólito Gómez de las Roces, Emilio Eiroa, José Ángel Biel y Arturo Aliaga.

La noticia de los ingresos hospitalarios de Lambán y de Aliaga sacudió la sesión que celebraron las Cortes el jueves. Muchos diputados mostraron en privado su preocupación por la situación en la que se encontraba el Gobierno con sus dos principales líderes hospitalizados. Algunos parlamentarios se lamentaron que "a este paso, los Consejos de Gobierno los vamos a tener que celebrar en el hospital". El presidente de las Cortes, Javier Sada, expresó públicamente el apoyo de la Cámara a los dos miembros del Ejecutivo ante la atenta mirada de Mayte Pérez, más sola que nunca en los escaños del Gobierno.