Quien vaticinó que la inteligencia artificial iba a sustituir ya a la inteligencia humana y podría servir para sacar de forma tramposa una mejor nota en un examen o para escribir un libro, de momento tendrá que esperar todavía un tiempo para que sus augurios sean una realidad. Por ahora, las aplicaciones como ChatGPT, que están teniendo un gran éxito popular, no pasan de ser un divertimento más que una práctica herramienta. Este programa basado en modelos de lenguaje que relaciona conceptos e ideas y responde a lo que se le pregunta necesita mejorar y mucho. Si se le pregunta por los políticos aragoneses demuestra que su inteligencia es muy limitada o está muy mal informado. Basta con pedirle a este chatbot que escriba 300 palabras sobre los líderes de la política de la comunidad para darse cuenta de que lee muy poco los periódicos y ve y oye muy poco los informativos. Eldiario.es ha hecho la prueba y le ha preguntado directamente por Javier Lambán, Jorge Azcón, Daniel Pérez Calvo, Lola Ranera, Maru Díaz, Álvaro Sanz, José Ángel Biel, Arturo Aliaga y Tomás Guitarte. Los resultados demuestran la empanada mental de este programa que está causando furor entre los usuarios.

Que el presidente de Aragón, Javier Lambán, presume de ejeano y de haber sido alcalde de la capital de las Cinco Villas es bien sabido por las personas mínimamente informadas, pero para ChatGPT el secretario general de los socialistas aragoneses es oscense (sí acierta el año de nacimiento, 1957) y ha sido alcalde de la capital altoaragonesa durante tres legislaturas. Aunque en marzo cumplirá 11 años al frente del PSOE aragonés, para la inteligencia artificial lo lideró desde 2000 hasta 2014, años en los que “fue un defensor de la descentralización y la autonomía regional, y trabajó en estrecha colaboración con otros líderes regionales para fortalecer las instituciones aragonesas”. ¿Qué otros líderes regionales fortalecieron las instituciones de Aragón? Ahí no entra el robot. A este “defensor de las minorías” le atribuye un Gobierno en coalición con partidos de izquierdas, una transformación ideológica que no se le puede otorgar todavía a uno de sus socios preferentes, el PAR.

Si con Lambán se hace un lío con su lugar de origen y sus cargos, parece más atinado con su adversario del PP, Jorge Azcón, aunque le hace cuatro años más joven. Sí nos dice que es zaragozano y alcalde desde 2019, aunque habla de otros cargos políticos “en la región de Aragón” que no detalla y que por el momento nadie conoce. Aunque los asuntos de los másters universitarios siempre son una cuestión espinosa, y más en el PP, a Azcón se le reconoce uno especializado en Urbanismo, pero para chatGPT tiene un máster en Derecho Constitucional y Ciencia Política. Parece que chatGPT tiene decidido su voto en las próximas elecciones, ya que le considera “un referente político” y con “una visión clara de lo que debe ser el gobierno de una ciudad”, ya que ha destacado “por su compromiso con la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos de Zaragoza”. Además, “ha defendido con firmeza la unidad de España y la Constitución, y se ha opuesto a los intentos de los partidos independentistas de imponer su agenda en la ciudad de Zaragoza”. A pesar de su batalla contra la agenda independentista en una ciudad en la que el independentismo apenas tiene adeptos, para la inteligencia artificial el alcalde de Zaragoza ha sido criticado durante la pandemia por “la gestión de la limpieza de la ciudad”. No se tiene noticia de que la limpieza fuera uno de los principales objetos de crítica durante esta etapa. También señala que se le ha criticado por “retirar el monolito en recuerdo a las víctimas de la Guerra Civil en la ciudad”. Tampoco consta.

ChatGPT sorprende al descubrir que la candidata socialista a la Alcaldía de Zaragoza, Lola Ranera, es actriz. Aunque no figura en ninguna cartelera de cines y teatros, así lo considera la inteligencia artificial, quien descubre una auténtica doble vida de Ranera: “En 2019, se unió a la candidatura de la coalición electoral Teruel Existe para las elecciones generales de España, que tenía como objetivo dar voz a las necesidades y demandas de la provincia de Teruel”. Este programa también define a Ranera como una concienciada activista en defensa de los derechos de los animales y la lucha contra el cambio climático.

Con el vicepresidente del Gobierno y líder defenestrado del PAR, Arturo Aliaga, tampoco anda muy fino. Además de rejuvenecerle ocho años, atina con los cargos, pero no con su carrera profesional, ya que lo hace licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales cuando es ingeniero industrial. Aunque ha desempeñado toda su carrera en las instituciones y la función pública, para ChatGPT “ha desarrollado una importante carrera profesional en el sector empresarial”. En su trayectoria política anda más fino, aunque hace un resumen un tanto general: “Entre sus iniciativas más relevantes se encuentran la creación de una estrategia de desarrollo rural para Aragón, la puesta en marcha de planes de empleo para jóvenes y la promoción del turismo como motor económico. Aliaga también ha mostrado un gran interés por el desarrollo de las energías renovables y la lucha contra el cambio climático. En este sentido, ha impulsado la creación de un parque eólico en la localidad aragonesa de Andorra y ha promovido medidas de eficiencia energética en edificios públicos”. Eso sí, todavía no recoge su salida abrupta de la presidencia del PAR. Si con Aliaga acierta a medias, más confundido está con su antecesor en el cargo, otrora amigo y ahora acérrimo rival, José Ángel Biel. Sí atina con la fecha de nacimiento, 1946, aunque le hace nacer en Sádaba. Si algo es Biel es turolense de pro, pero tal vez su apellido coincidente con un topónimo de las Cinco Villas haga que la inteligencia artificial se confunda y le haga nacer en otra localidad de esta comarca. Este sería un pecado venial, pero mucho más grave es que a Biel lo convierta en un líder destacado del PSOE desde 1983 para pasarse posteriormente al PP y abandonar esta formación en 2013 para irse al PAR. ChatGPT debería repasar sus fuentes, porque la trayectoria de Biel ha sido peculiar, pero hasta ahora siempre pasó por UCD y el PAR. Ahora por la nueva formación Aragoneses y, más adelante, Dios dirá. Biel siempre fue un dirigente carismático y polémico, y ChatGPT ha oído campanas, pero no sabe de dónde, ya que lo implica directamente con el caso Plaza. “A pesar de ello, Biel ha sido una figura clave en la política aragonesa de las últimas décadas y ha contribuido al desarrollo de la comunidad autónoma en diversos ámbitos, como el transporte, la obra pública o el turismo. Su figura es recordada tanto por sus logros como por sus controversias, y su legado sigue siendo objeto de debate en la actualidad”, nos dice la inteligencia artificial.

“Lamentablemente, no puedo proporcionar información precisa sobre una posible carrera política de Daniel Pérez Calvo con Ciudadanos, ya que no tengo conocimiento de que haya ejercido la política en ese partido ni en ningún otro”. Así se despacha el robot inteligente la carrera del periodista aragonés y líder de esta formación, y desarrolla la idea: “Aunque Daniel Pérez Calvo es una figura destacada en el mundo empresarial y tecnológico, esto no implica necesariamente que haya incursionado en la política activa. Además, es posible que existan otras personas con un nombre similar que sí hayan desarrollado una carrera política con Ciudadanos, pero que no estén relacionadas con el Daniel Pérez Calvo empresario y fundador de Onapsis”. Vamos, un lío. Pero nos lanza también una advertencia: “Es importante recordar que la participación en la política activa es una elección personal y que cada individuo tiene derecho a decidir si quiere o no ejercer ese tipo de actividad”.

A la consejera de Universidades y líder de Podemos, Maru Díaz, la confunde con una política mexicana, aspirante a gobernadora de Chihuahua que se llama Maru Campos, pero incluso en eso esta herramienta es muy poco precisa: “Actualmente Maru Díaz es alcaldesa de la ciudad de Chihuahua, México, por lo que es poco probable que haya tenido una carrera política con Podemos en otra región del mundo. Es importante destacar que, aunque Maru Díaz ha sido una figura destacada en la política mexicana y ha ocupado cargos importantes en su país, esto no implica necesariamente que haya incursionado en la política activa en otras regiones. Además, es posible que existan otras personas con un nombre similar que sí hayan desarrollado una carrera política con Podemos en Aragón, pero que no estén relacionadas con la Maru Díaz mexicana”.

Con el coordinador autonómico de IU y candidato a las Cortes, Álvaro Sanz, sucede lo mismo. Aunque es técnico de animación sociocultural, lo convierte en profesor de Geografía e Historia en varios institutos. Aunque es ejeano lo convierte en zaragozano y concejal de esta ciudad desde 2015 a pesar de que nunca ha ocupado un acta de edil. Sí tiene más claras sus convicciones políticas: “Sanz ha sido un defensor de políticas públicas que promuevan la justicia social y la igualdad. Ha trabajado en temas como la vivienda, la cultura y la participación ciudadana, y ha sido un crítico frecuente de las políticas neoliberales y de las políticas que favorecen a los grandes intereses empresariales”.

El último candidato sobre el que responde ChatGPT es sobre Tomás Guitarte, el diputado de Teruel Existe en el Congreso y candidato de la formación a las Cortes de Aragón. También se hace un buen lío, ya que a este arquitecto lo convierte en ingeniero agrónomo, le pone cuatro años más de edad y a pesar de ser de Teruel muy de Teruel, nos desvela erróneamente que nació en Huesca. En su confusa inteligencia, incorpora más datos completamente falsos: “Fue concejal del ayuntamiento de Teruel y diputado en las Cortes de Aragón por el Partido Aragonés hasta que decidió abandonar su partido y crear Teruel Existe en 2019”. De nuevo confunde líderes y partidos, y de nuevo tiene una visión muy positiva de este candidato: “Guitarte es considerado un político independiente, con una trayectoria limpia y honesta. Se ha ganado la admiración y el respeto de muchos ciudadanos por su compromiso con las causas justas y su dedicación a mejorar la calidad de vida de las personas”.

En definitiva, las herramientas que la inteligencia artificial está poniendo al servicio de los ciudadanos parecen de momento demasiado rudimentarias. Con un coeficiente intelectual que no llega ni de lejos a la inteligencia media de cualquier ser humano. Una suerte.