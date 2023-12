Julio Calvo, concejal de Vox en Zaragoza, duda del “coeficiente intelectual” de Yolanda Díaz y sus votantes

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo, ha utilizado su cuenta de X para criticar este sábado tanto a Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, como a sus votantes, de quienes ha tachado su “coeficiente intelectual”. El político de la formación de ultraderecha, que esta semana ha pactado con el Partido Popular (PP) los presupuestos municipales, ha salido al paso de un vídeo en el que Díaz realiza un balance de 2023 tanto desde Sumar como de su labor en el Ministerio de Trabajo.

“Yo siempre he dudado de que el coeficiente intelectual de esta mujer sea el suficiente para asumir algún tipo de responsabilidades públicas”, ha apuntado Calvo. No contento con esta idea, ha añadido inmediatamente “y ya no digamos del coeficiente intelectual de quienes le votan”.

Yo siempre he dudado de que el coeficiente intelectual de esta mujer sea el suficiente para asumir algún tipo de responsabilidades públicas.



Y ya no digamos del coeficiente intelectual de quienes le votan. https://t.co/LvNPfPSoID — Julio Calvo Iglesias (@JulioCalvoIgle1) 30 de diciembre de 2023

Su desprecio tanto por Yolanda Díaz como por los 3.014.006 votos de Sumar en las elecciones generales del pasado mes de julio también se puede rastrear en las redes sociales y en otras manifestaciones públicas de Julio Calvo. En su blog personal escribió en septiembre de 2022 “digámoslo claramente: Yolanda Díaz es una necia. Y no es un insulto. Es una descripción”. Y añadía “pues a esta señora, la tenemos de ministra y vicepresidenta. Porque nuestro problema no es que esta señora sea (muy) tonta. El problema es que, siéndolo, es vicepresidenta del Gobierno de España”.

Calvo es portavoz municipal desde 2019 y esta pasada semana cerró con Natalia Chacón, alcaldesa popular de Zaragoza, el acuerdo para sacar adelante las cuentas municipales. Chueca afirmó sobre Vox que comparten “principios constitucionales” y “una visión liberal” que apuesta por una baja tasa impositiva, además de coincidir en que resulta necesario “impulsar proyectos para la ciudad que atraigan talento y que generen inversiones”.

Las reacciones al tuit de Julio Calvo le han afeado, entre otra cosas, que ni siquiera insulta con propiedad: lo corecto sería decir “cociente intelectual” y no “coeficiente”.