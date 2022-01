Lambán dice que la Generalitat faltó al respeto a Aragón por el formato de la cumbre con el president catalán

El Presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha comparecido en rueda de prensa para explicar la cancelación de la reunión que tenía que llevarse a cabo hoy con el President de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès. Lambán ha explicado que "tal como estaba planteada era una falta de respeto a la comunidad autónoma de Aragón que yo no puedo tolerar" y que de haberse producido habría supuesto un "nuevo obstáculo" para presentar la candidatura de los juegos. Ha recalcado que "si Aragón no está, no habrá Juegos".

Ha resaltado que su intención al acudir a Balaguer era "colaborar con el Gobierno de España y con el Comité Olímpico Español (COE) para conseguir que se adopten las pautas para que la candidatura se acepte y tenga éxito. Esas normas pasan porque la candidatura sea del Pirineo en su conjunto y porque las comunidades lo hagan en pie de igualdad. Estos eran mis propósitos para la reunión pero los acontecimientos se fueron produciendo de yal manera que al final decidiéramos prorrogarla".

Javier Lambán ha considerado que "los problemas no los plantea Aragón, los plantea Cataluña" y que "no es Aragón el que marca las reglas, es el COE. Para que la campaña tenga éxito no es que nosotros tengamos que cambiar de actitud, es Cataluña. Si las cosas siguen así ni siquiera podremos presentar una candidatura".

Ha relatado que, a partir de las 12:00 de ayer jueves, "empezamos a constatar que las cosas no trascurrían por donde pensábamos que tenían que trascurrir". Ha explicado que se les informó que no iba a tener lugar una rueda de prensa conjunta después de la reunión, ya que el President tenía previsto continuar con sus actos al finalizar. "Esto a mi me dejo estupefacto porque en primer lugar me hizo sentir una falta de respeto hacia Aragón y hacia la presidencia del Gobierno de Aragón y las instituciones aragonesas, absolutamente intolerable, no tolerare faltas de respeto por parte de nadie; y segundo lugar no notaba una voluntad de llegar a acuerdos".

Tras esto, Lambán ha relatado que el jefe de prensa del Gobierno de Aragón se puso en contacto con su homólogo catalán para "tratar de encauzar la situación" y que este obtuvo "unas respuestas muy radicales y desalentadoras para lo que el COE y el propio Gobierno de España esperan de todos los actores implicados". Es por ello que se tomo la decisión de posponer el viaje ya que, en palabras del presidente aragonés, la reunión que se planteaba era una "falta de respeto institucional" y porque iba a suponer "un retroceso en la candidatura".

Se informó de la decisión al Presidente del Gobierno y al presidente del COE y Lambán se puso en contacto con Pere Aragonès, aunque asegura que "no hubo por su parte ningún atisbo de reconducir las cosas ni las declaraciones que se habían producido, en vista de lo cual yo le dije que seguían siendo muy importante que se renueven las relaciones entre Cataluña y Aragón, yo no suspendía indefinidamente la reunión sino que la posponía para que se celebre en unas circunstancias aceptables y para lograr el éxito de la candidatura".

Javier Lambán ha concluido su declaración resaltando que el Gobierno de Aragón sigue "absolutamente empeñado" en trabajar para que esta candidatura exista y sea un éxito. La comisión técnica sigue trabajando pero "si desde el ámbito de la política se siguen produciendo discrepancias evidentemente tendremos que hacer todo lo posible quienes queremos que haya Juegos y esas discrepancias se vayan disolviendo".

Ha descartado una candidatura en solitario de Aragón, puesto que las exigencias del Comité Olímpico Español demanda una candidatura conjunta entre ambas comunidades.