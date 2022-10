El PAR “auténtico y de verdad” se reivindica en un homenaje al histórico Hipólito Gómez de las Roces

La profunda división interna en el Partido Aragonés, lejos de desaparecer, parece que va en aumento a medida que se acercan las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2023. Un sector del partido, integrado entre otros por los exdirigentes aragonesistas, José ángel Biel y José María Mur, reclaman dar un volantazo a la estrategia del presidente actual del partido, Arturo Aliaga, a quien responsabilizan de la pérdida de apoyo electoral que ha sufrido la formación política en los últimos años. Y sostienen que solo se logrará atraer al electorado de centro y aragonesista si el PAR recupera las esencias ideológicas del proyecto que impulsó el histórico Hipólito Gómez de las Roces en la década de los 90, cuando los aragonesistas lograron casi 18.000 votos y 19 diputados, su máximo techo electoral, lo que les permitió gobernar la comunidad autónoma entre 1987 y 1991. El pasado jueves, durante el acto de presentación en Zaragoza de un libro de homenaje a Hipólito Gómez de las Roces, se reivindicó precisamente la vuelta al proyecto que fundó el expresidente de Aragón.

“Hipólito, échanos una mano. Si hay que volverlo a fundar, se funda”. Fue el llamamiento de Biel durante el emotivo acto de homenaje. Tanto Mur como Biel le pidieron, directamente, ayuda a De las Roces. “El momento es complicado. Te vamos a pedir que nos vuelvas a llenar de ilusión. Hipólito volvamos a ilusionar a los aragoneses”, suplicó Mur. Al llamamiento realizado por ambos, Hipólito respondió: “Todavía queda mucho por hacer en Aragón. Yo ya no sirvo de nada; las cosas como son. Pero os pido a los jóvenes que hagáis del PAR el partido de los aragoneses. El PAR tiene que ser el partido general en Aragón”

El acto de homenaje reunió en Ibercaja Patio de la Infanta a históricos dirigentes y militantes del PAR, “los del PAR auténtico, el de siempre, el de verdad”, subrayó Mur. No hubo ninguna representante de la actual dirección aragonesista. Pero sí acudió la plana mayor del PP liderada por el presidente del partido y alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, la secretaria general, Ana Alós, la portavoz en las Cortes, Mar Vaquero, la concejala y miembro de la dirección regional Natalia Chueca y el máximo responsable de los populares zaragozanos, Ramón Celma. En primera fila, se sentaron junto al homenajeado el coordinador de Ciudadanos en Aragón, Daniel Pérez, y el expresidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias. Tampoco faltaron Elena Allué, Xavier de Pedro, Marina Sevilla y Berta Zapater, destacados críticos con la dirección actual del PAR y que perdieron el reciente Congreso frente a Aliaga.

En el libro, titulado “Hipólito Gómez de las Roces. Aragonés por elección”, coordinado por Mur, Biel y Blanca Blasco, el exvicepresidente de Aragón durante el Gobierno de Iglesias escribe de forma rotunda: “A pocos meses de que se produzca el enterramiento definitivo del PAR, previsto para mayo del 23, este libro dedicado a Hipólito puede ser el revulsivo que muchos aragoneses esperan para que el aragonesismo de centro vuelva a brillar con fuerza en un tiempo que necesita partidos como lo que fue, y hoy no es, el Partido Aragonés”. El que fuera presidente del PAR señala en su artículo refiriéndose a Gómez de las Roces: “Quien fundó el PAR con la colaboración de unos pocos aragoneses de corazón, en diez años lo hizo protagonista de la Transición, fue el principal impulsor del autogobierno y su presidente. Después vino la moción de censura contra el segundo presidente del gobierno del PAR y dio comienzo el calvario de un pequeño partido que, a pesar de todo, contra viento y marea, aguantó sobre las olas hasta que en el año 2015 empezó a irse a pique con una tripulación que, berbiquí en mano, iba agujereando el casco de la nave. Y ahí siguen”.

En otro artículo, Mur afirma: “Los dirigentes del PAR que hemos sucedido a Hipólito hemos cometido errores de estrategia y, últimamente, abandono de las ideas fuerza con las que nació el partido. Los tiempos y la sociedad han cambiado mucho en los 45 años transcurridos. El cortoplacismo, así como los intereses personales e inmediatos, es lo que se lleva ahora y las consecuencias de todo ello las vemos todos los días. El mejor homenaje que debemos hacer a la ingente obra de Hipólito más allá de este libro es aprender de sus ideas, de sus actuaciones y ponerlas en práctica. Así en el futuro nos quejaremos menos”.

Mur y Biel han sido protagonistas destacados de la trayectoria política del PAR hasta que el actual vicepresidente del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, cogió las riendas del partido en junio de 2015. Fue Biel quien aseguró de forma gráfica que en la política aragonesa el PAR “es el clavico del abanico”, reforzando la idea del carácter imprescindible del partido aragonesista en la gobernabilidad de Aragón de los últimos años. Pese al declive progresivo que ha sufrido en las urnas hasta llegar a los tres diputados autonómicos que tiene en la actualidad, su papel ha sido clave en la creación de la mayoría de gobiernos, especialmente en la formación del cuatripartito actual que lidera el socialista Javier Lambán, y del que forman parte, además, Chunta Aragonesista y Podemos. Los opositores al actual líder del partido, muy críticos con la alianza en el Pignatelli, sostienen que el PAR se ha diluido dentro del Gobierno de cuatripartito, cuya acción está siendo capitalizada por Lambán. Por ello, apuestan por marcar distancias en el Gobierno y regresar al pasado reforzando el proyecto aragonesista que lideró Hipólito Gómez de las Roces como única fórmula que evite la posible desaparición institucional del PAR tras las próximas elecciones autonómicas y municipales. De hecho, el PAR ya no cuenta desde hace varias legislaturas con representación en el Ayuntamiento de Zaragoza.

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, el expresidente de Aragón, Marcelino Iglesias y el ex Justicia Fernando García Vicente son algunas de las más de 50 personalidades que han colaborado en la elaboración de este libro de homenaje al que fue presidente de Aragón y fundador del PAR, que en la actualidad tiene 90 años.

“Aragonés de adopción”

Es una recopilación de artículos en los que cada autor destaca la importancia de De Las Roces en la historia autonómica de la comunidad. Muchos rememoran también algunas de sus anécdotas vivenciales con el fundador del PAR y muestran su afecto y cariño hacia el que fue presidente de Aragón entre 1987 y 1991. La publicación se inicia con un artículo de Mur, quien justifica el título del libro recogiendo una anécdota que le ocurrió al propio De las Roces durante un acto electoral en Cariñena, cuando uno de los asistentes le reprochó que no fuera aragonés. De las Roces le respondió: “Lo tuyo no tiene mérito. Eres aragonés porque naciste aquí y no pudiste elegir. Yo sí que pude elegir. Elegí ser aragonés de adopción, de acción, de familia, de profesión y de sentimientos”. Un gran aplauso cerró aquel acto.

Además de Mur y Biel, escriben artículos Blanca Blasco, Luis Acín, Jesús María Alemany Briz, Elena Allué, Iñaki Alvo, Javier Artajo, Ángel Luis Atarés, Jorge Azcón Eduardo Bandrés, José María Bescós, Manuel Blasco, Juan Bolea, Alfredo Cajal, Javier Callau, Javier Callizo, Álvaro Calvo Rapún, Sergio Calvo, Fernando Cavero, María Pilar de la Vega Xavier de Pedro, Javier Ferrer Dufol, Juan Forcén, José María Fuster, familia de José Galindo, Fernando García Vicente, Joaquín Guerrero, Joaquín Gracia Martínez, María Herrero, Marcelino Iglesias, Piluca Jordana, Antonio Laguarta Gonzalo Lapetra, Alberto Larraz, Isabel Leguina, Aurelio López de Hita, Manolita Losfablos, Francisco Mata Rivas, Francisco Melero Hugo Miquele, Ángel Pérez, Manuel Pizarro, Mariano Ramón, José María Rivera Hernández, Honorio Romero, Benito Ros Corella, Francisco Serrano Gill de Albornoz, Antonio Serrano, José Tudela Aranda, Carlos Val-Carreres Guinda y Javier Velasco.