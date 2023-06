Los pasos hacia la investidura de Azcón como presidente de Aragón tras dar el PP a Vox el control de la Mesa de las Cortes

Las Cortes de Aragón ya han dado el pistoletazo de salida a la XI Legislatura. Este viernes 23 de junio se han constituido y se ha nombrado a los miembros de la Mesa, cuya presidencia es para Marta Fernandez, de Vox, y la vicepresidencia y secretaría recaen en los populares Mar Vaquero y Gerardo Oliván, respectivamente.

Esta posición de Vox en la Mesa de las Cortes puede ser un reflejo de lo que ocurrirá en el Gobierno de Aragón en las próximas semanas. La fecha de la investidura de Azcón aún no está definida, pero lo que está claro es que se colará en la campaña a las elecciones del 23 de julio, ya que la día límite es el 14 de julio, aunque puede producirse antes.

Si en ese momento Jorge Azcón no lograse la mayoría absoluta con el apoyo de 34 de los 67 diputados de las Cortes, 24 horas después se celebraría otro pleno en el que solo sería necesaria la mayoría simple.

Desde este primer día empieza a correr el reloj y, si en dos meses no se ha elegido un nuevo presidente de Aragón, se disolverían las Cortes y se repetirían las elecciones autonómicas.

Primer pacto PP-Vox

El nombramiento de Marta Fernandez como presidenta de la Mesa de las Cortes ha sido el primer paso para un futuro gobierno de coalición en Aragón, sin embardo, desde ambas fomaciones aseguran que solo ha sido un pacto para Mesa de las Cortes y no de investidura. Esta designaciçon no ha estado exenta de polémica, tanto por las formas como por el perfil de Fernandez. La negociación del PP de Azcón con Vox llevaba días gestándose, pero no se exteriorizaba ningún acuerdo. De hecho, el mismo jueves al final de la tarde, Jorge Azcón aseguró que no había pacto para la composición de la mesa. Sin embargo, pocas horas después, en torno a las 23:00, Vox anunció, de forma unilateral a través de Twitter, que Marta Fernandez iba a ser la elegida para presidir la Mesa de las Cortes.

🔴#URGENTE | Acuerdo para la conformación de la Mesa



‼️ @pparagoncortes y @aragonvox, alcanzamos un acuerdo para la elección de la Mesa de las Cortes en la XI legislatura



‼️ Marta Fernández, diputada electa de VOX por Zaragoza, ocupará la presidencia @cortes_aragon https://t.co/NyEp7uYiXM pic.twitter.com/PgZ14YwoWb — Grupo Parlamentario VOX en las Cortes de Aragón (@aragonvox) 22 de junio de 2023

En un primer momento, desde el PP se negaba, pero solo hizo falta que pasase la noche para hacerlo público un comunicado en el que se explicaban los términos del acuerdo. En este, exponen que no se trata de un acuerdo de investidura, que se sigue negociando. Han defendido en una nota de prensa que “en todas las legislaturas, excepto la constituyente, el tercer partido con mayor número de votos ha obtenido un puesto en dicho órgano y, por lo tanto, la composición de la Mesa de las Cortes resultante es fiel reflejo de la mayoría del cambio salida de las urnas en las recientes elecciones autonómicas del 28 de mayo”.

Sin embargo, desde los grupos de la oposición ven claro que este es el primer paso para que haya un gobierno de coalición del PP y Vox. Mayte Pérez, la portavoz del PSOE en las Cortes, ha exigido al Partido Popular “transparencia” en sus pactos con VOX. También ha pedido la articulación de un gobierno “que de estabilidad” a la comunidad autónoma. “Es un acuerdo soterrado que al PP parece avergonzarle y mientras uno lo publicitan orgulloso, otros lo ocultaban y desmentían, o no querían confirmarlo”, ha apuntado la socialista.

🔴@aragonpsoe exige al PP transparencia en sus pactos con VOX y que articule ya un gobierno que de estabilidad a #Aragón@MaytePerez2 califica de esperpento el acuerdo PP-VOX, que culmina con la entrega de la Presidencia de las Cortes a la ultraderecha



👉https://t.co/LIaJ63drQj pic.twitter.com/a3KeLVTs7Q — PSOE Cortes Aragón (@GPSOEAragon) 23 de junio de 2023

Aragón Existe ha mantenido desde la campaña que no iban a pactar con Vox ni facilitar que estuvieran en el Gobierno, y Tomás Guitarte ha dejado claro que Teruel Existe “nunca” formará parte de un Gobierno en el que esté VOX “y sigue siendo así” y que valorarán la abstención en la investidura de Jorge Azcón si pueden contribuir a que VOX no conforme el Ejecutivo. Añadía que le resultaba “sorprendente” que presida las Cortes “alguien que no cree en el Estatuto de Autonomía”.

Alberto Izquierdo, el diputado del PAR, por otro lado, aseguraba que no tienen un veto a Vox, pero que tendrían que garantizar que cuestiones como el Estatuto de Autonomía o el Trasvase del Ebro no van a estar cuestionadas. Ha asegurado que se mantienen a la espera de llegar a acuerdos, algo a lo que ha condicionado su voto favorable para facilitar la investidura del 'popular' Jorge Azcón.

El representante de Podemos, Andoni Corrales, ha dicho que “hoy es un día muy triste para Aragón” y trabajará para que “no retrocedan los derechos”. El líder de Izquierda Unida, Álvaro Sanz, también lo ha considerado como una “mala noticia” y cree que este acuerdo “adelanta el camino” que se seguirá para la constitución del Gobierno de Aragón. Por su parte, José Luis Soro, de CHA, ha dicho que Jorge Azcón, es “rehén” de VOX. Asimismo, ha observado que “se le ve muy cómodo” con un partido que quiere “desmantelar las comunidades autónomas”.