Las próximas Cortes de Aragón: más envejecidas, con menos renovación y el menor número de mujeres en tres legislaturas

La undécima legislatura en las Cortes de Aragón contará con el parlamento con la media de edad más elevada de su historia y también será uno de los que tendrá menos mujeres desde que los partidos elaboran listas paritarias. De este modo, las Cortes de Aragón que se constituirán el próximo 23 de junio tendrán una media de edad de 50 años, la mayor desde que se constituyó esta cámara en 1983 y tan solo tendrá 28 diputadas entre los 67 representantes de la ciudadanía aragonesa. Del mismo modo, y a pesar de que entran nuevas formaciones políticas y algunas han visto cómo aumentaban su representación, serán también las Cortes menos renovadas de la historia, ya que 38 diputados, el 38% del total, repite respecto a la legislatura anterior, según datos recopilados por la Cámara autonómica.

Nunca antes en la historia había habido un parlamento con una media de edad tan alta, 50 años, tres más que en la pasada. Ninguna antes había tenido menos diputados menores de 30 años. En este caso, tan solo uno. Tres diputados pasan de la edad de la jubilación, y los tres son históricos del Parlamento aragonés. El más mayor es José Pedro Sierra, veterano alcalde de Peraltilla que vuelve a las Cortes tres legislaturas después cumplidos los 67 años. Hasta el momento, y a la espera de saber si tomarán posesión como diputados, le siguen con casi 66 años el todavía presidente del Gobierno Javier Lambán y su consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, que acumulará casi cuatro décadas de carrera política con responsabilidades institucionales. Seis diputados más superan los 60 años en una cámara en la que la mayoría de los diputados, 40, tienen edades comprendidas entre los 45 y 60 años. Las Cortes más jóvenes fueron las primeras, las constituidas en 1983, que apenas tenía una edad media de 40 años.

Donde hay un claro retroceso respecto a otras legislaturas es en la paridad parlamentaria, ya que solo habrá 28 diputadas, la cifra más baja de las últimas tres legislaturas. En la pasada, hubo 32, y hace dos, 31. Hay que ir a la octava, hace 16 años, para encontrar una cifra más baja, tan solo 22. Por tanto, a pesar de la paridad obligatoria y las listas cremallera, los partidos políticos siguen mostrando muchas reticencias a la hora de introducir a mujeres en puestos de salida. También ocurre en los liderazgos de los partidos. De los ocho partidos políticos con representación parlamentaria, tan solo uno tiene como líder a una mujer. Es el caso de Maru Díaz, en Podemos. En la primera legislatura tan solo hubo tres mujeres y una sola en la segunda.

Del mismo modo, tan solo la séptima y la quinta legislatura tuvieron un parlamento menos renovado. En el caso de la séptima, solo se estrenaron 19 de los 67 diputados de las Cortes; en la quinta, 26; En esta ocasión, tan solo serán 29. Muy lejos de los 37 que se debutaron en la pasada, que fue la que más renovación presentó hasta la fecha.

Hay otro dato que indica que también en la política influye el haber nacido en municipios grandes. Tan solo 17 diputados proceden de poblaciones menores de 5.000 habitantes, y 46 de algunas de las 10 localidades que superan los 15.000 habitantes, 29 de ellos en concreto proceden de alguna de las tres capitales de la comunidad autónoma.

Las Cortes de Aragón que durante los cuatro próximos años legislarán y controlarán al Ejecutivo echarán a andar el próximo 23 de junio, con la constitución de la Mesa y la toma de posesión de sus 67 diputados. Tras la desaparición de Ciudadanos, la composición resultante es la siguiente: 28 diputados del PP, 23 del PSOE, 7 de Vox, 3 de Teruel Existe y 3 de CHA. A estos cinco grupos parlamentarios se les unirá una agrupación parlamentaria formada por un representante del PAR, otro de Podemos y otro de IU.

Tras la constitución de las Cortes, hay un periodo máximo de diez días (que concluye el 2 de julio) para tratar de formar un gobierno que debe salir por mayoría absoluta. En el caso de que no ocurra así, como parece, se abre otro periodo hasta el 16 de agosto en el que se puede formar un gobierno por mayoría simple. Si no fuera posible, se disolverían las Cortes y se convocaría de nuevo elecciones. Nunca se ha dado esta situación y tampoco parece que se vaya a dar en esta ocasión. Todo hace indicar que el PP formará gobierno, aunque necesita a alguna formación que le apoye. Si bien suma mayoría absoluta con Vox, la intención de Jorge Azcón es formar gobierno sin su apoyo, pero para ello necesitaría su abstención y el voto favorable del PAR o de Teruel Existe, algo que tampoco parece que se vaya a dar, pendientes de las negociaciones que se produzcan en los próximos días. Teruel Existe ya ha adelantado que su intención es no participar en el gobierno, y solo se abstendría para evitar la entrada de Vox. El PAR, de momento, está a expensas de ver qué sucede en las negociaciones que se vayan a dar, tanto a nivel autonómico como en la diputación provincial de Teruel y en muchas comarcas donde es decisivo para formar mayorías.