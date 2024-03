Los repartidores a veces van cansados. A veces no saben ni las calles, el móvil les guía entre la niebla, les envía info de otro mundo, de un gps remotísimo, y el entorno y sus historias y los grupos de turistas, también con mochilas, aunque más ligeras, no existen. Cada cual va a su destino, la vista en el móvil, etc, bla bla. Escuchando canciones. Sonidos y vídeos aun más remotos, videoconferencias en las que desaparece el entorno.

A veces todos somos paisaje, o siempre, paisaje en los vídeos de los demás, chinos, italianos, turistas de los mundos, ¿de qué vive toda esta gente? Del aire, vivir del aire. Antón Castro tiene un libro de poemas con ese título. Qué envidia. El título y el concepto. Vivir del aire.

A veces los repartidores llevan la mochila vacía, llena de aire, si fuera aire caliente, o helio, podrían flotar o volar como en los dibujos animados, que es el único sitio donde se puede volar. Y se ahorrarían el vehículo, la bici, patín, piernas.

Cultura: no sirve para nada excepto para vivir. Es una vergüenza que hayn quitado Periferias, luego Etopia (quizá han quitado Etopia porque la falta el acento, pero no lo dicen, el que manda nunca explica nada) y ahora el 40% de las ayudas del Ayto de Zaragoza a la cultura, que no sirve para nada pero es esencial. Lo esencial, como cuando la epidemia mundi, solo sirve cuando te mueres, que te gustaría ser un poco de cultura --existir un poco en los demás-- o un respirador. La cultura es un respirador extra, un poco de aire para vivir del aire.

Los repartidores llevan la mochila llena de aire, que pesa más que el plomo. A veces les hago fotos, tengo cientos, ya perdidas en sus móviles, y así les doy existencia en mis dos o tres neuronas. Todos somos paisaje en los vídeos (y en las vidas) de los demás. Fondos animados. Suerte tienen los repartidores de no ser oficialmente cultura.