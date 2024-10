Alex Beard: “Los docentes siempre serán el factor más importante en la educación de los niños y niñas”

“Los docentes siempre serán el factor más importante en la educación de los niños y niñas. Aprenden mejor de otros humanos y no creo que eso cambie pronto”, ha destacado Alex Beard, docente y experto en tecnología para la educación, en su ponencia en Tech&Love Aragón 2024, el evento del Gobierno de Aragón sobre inteligencia artificial (IA), inteligencia humana y educación que se está celebrando hoy en Zaragoza. Además de tranquilizar a los docentes que pudieran recelar de la IA y verla como una amenaza, Beard ha señalado que “los profesores que sepan cómo utilizar la inteligencia artificial ahorrarán tiempo y esfuerzo, lo que les dejará espacio para desarrollar su práctica de otras maneras”.

Además de a esta ponencia estrella, los más de 1.200 docentes aragoneses de todas las etapas educativas que han llenado el Palacio de Congresos de Zaragoza han asistido esta mañana a un estimulante debate entre profesionales de perfiles muy diferentes y con distintas miradas sobre la IA. A través de un formato innovador -creado por Edelvives- llamado 'Take your 3' distintos participantes, organizados en dos anillos, han exprimido sus tres minutos de exposición para aportar su particular mirada y experiencia sobre la IA y la educación.

“Si confiamos ciegamente en la IA, sin revisión humana, corremos el riesgo de obtener datos falsos. Sin embargo, al introducir el elemento humano podemos transformar esos datos en información veraz. Además, debemos formar a nuestros estudiantes para que se conviertan en usuarios competentes de estas herramientas”, ha señalado Rosa Liarte, profesora del Máster Universitario en Tecnología Educativa y Competencias Digitales de Universidad Europea Online. Además de poner en valor el papel del docente como elemento regulador de la IA, esta experta ha destacado cómo “la inteligencia artificial puede ser un gran apoyo en la burocracia docente como, por ejemplo, en la creación de programaciones, la preparación de materiales, correcciones y evaluaciones. Dejándonos libre un valioso tiempo que nos permita a los docentes centrarnos en lo que realmente nos importa: nuestros estudiantes y disfrutar de nuestras clases”.

Por su parte, la profesora de la Universidad de Barcelona y Directora de la Cátedra de Neuroeducación UB-EDU1st, Anna Forés, ha señalado que “la inteligencia artificial generativa ofrece nuevo acceso a la información, pero también nos hace cuestionarnos la fiabilidad y los sesgos de esta información. No todo lo que nos ofrece es pertinente”. Y, por eso, ha apuntado que “se necesita una mirada educativa que fomente el pensamiento crítico y reflexivo y, por lo tanto, que genere mentes despiertas, mentes que no se dejen manipular y que sepan separar las informaciones fundamentadas en las evidencias de las que son falsas verdades”.

Daniel Belanche, catedrático de Marketing de la Universidad de Zaragoza, ha apuntado que “aunque nos cueste reconocerlo, la IA comienza a sobrepasar la inteligencia humana” y ha dado tres consejos para afrontar, como sociedad, los retos de este tiempo: “Primero, apostando por la eficiencia de la IA para realizar tareas repetitivas, complejas, tediosas o peligrosas. Segundo, fomentando que las personas desarrollen las capacidades genuinamente humanas. Y, tercero, evitando los numerosos riesgos de la IA, como los relativos a la privacidad o la discriminación”.

El secretario general técnico del Departamento de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón, Manuel Magdaleno, ha puesto sobre la mesa las dudas y reticencias de varios expertos internacionales sobre el desarrollo de la IA. Y aunque ha reconocido no tener miedo, ha apuntado algunas cuestiones que le preocupan: “La resolución de problemas y el pensamiento analítico, imprescindibles para el desarrollo cognitivo del alumno, no pueden ser sustituidos por un chatbot que me ahorre ese viaje. Los riesgos y las preocupaciones éticas no deben obstaculizar la innovación y el desarrollo, pero en este tiempo de modernidad líquida es urgente que en educación pasemos de las ocurrencias a las evidencias”.

Teresa Rodríguez de las Heras, catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad Carlos III de Madrid y miembro del Grupo de Expertos de la Comisión Europea sobre Responsabilidad y Nuevas Tecnologías, ha abordado las claves del marco legal europeo para el uso de IA en el aula, destacando que “la adopción del Reglamento Europeo sobre IA (RIA) representa una respuesta pionera y ambiciosa a las promesas y los peligros de la IA para el futuro de nuestra sociedad. La reacción europea no es un esfuerzo aislado sino íntimamente integrado en un movimiento global para dar respuesta a los desafíos de la IA”.

El inspector jefe del Grupo de Delitos Tecnológicos-Fraudes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Zaragoza de la Policía Nacional, Ismael Barceló, ha ofrecido a la comunidad educativa algunos consejos a tener en cuenta para un uso seguro de la inteligencia artificial: “Hay que adecuar el uso de la IA a nuestros estándares de seguridad, cotejar la información obtenida, proteger nuestra persona, imagen y patrimonio y aprovechar la IA para reforzar los sistemas de protección”.

Alfonso Tarancón, catedrático de Física Teórica de la Universidad de Zaragoza y asesor científico de Kampal, ha puesto dos ejemplos de cómo es posible aplicar la física y la inteligencia artificial en el campo educativo. Uno de ellos sumando la potencia de la IA a las conocidas como redes complejas, lo que permitirá “un análisis en profundidad, automático y en tiempo real de la dinámica social en las aulas y centros educativos”. Y, el otro, es “la posibilidad de generar nuevas herramientas y sistemas que permitan trabajar colaborativamente a un gran grupo de individuos, fomentando el aprendizaje entre ellos y buscando la generación de inteligencia colectiva más potente que la de cualquier individuo en solitario”.

Se necesita una mirada educativa que fomente el pensamiento crítico y reflexivo y, por lo tanto, que genere mentes despiertas, mentes que no se dejen manipular y que sepan separar las informaciones fundamentadas en las evidencias de las que son falsas verdades Anna Forés — Directora de la Cátedra de Neuroeducación UB-EDU1st

La cofundadora de Big Onion, Cristina Aranda, ha aprovechado su intervención para dar pinceladas sobre qué es y cómo funcionan el procesamiento del lenguaje natural (PLN), los LLM o Grandes Modelos de Lenguaje como ChatGPT o Gemini y cuáles son sus principales retos sociales, éticos y educativos.

Ivan Royo Sanz, diseñador y profesor en la Escuela Superior de Diseño de Aragón, ha compartido cómo está cambiando la inteligencia artificial la moda, centrándose en tres puntos clave: cómo la IA está impulsando la creatividad y el diseño, cómo facilita la personalización en masa y, además, cómo se relaciona con la sostenibilidad, posibilitando la optimización de procesos y la reducción de desperdicios.

Diego Granja, Education Sales Manager en Samsung, ha hecho un repaso por las aplicaciones de la IA más allá de lo generativo, recordando a los asistentes a Tech&Love Aragón 2024 que la inteligencia artificial lleva con nosotros mucho más tiempo del que creemos: “En Samsung llevamos más de diez años investigando e invirtiendo en desarrollar e integrar la IA en muchos dispositivos. Entendemos la inteligencia artificial como mucho más que un asistente integrado en un artefacto. Es una herramienta que impacta diariamente en nuestra vida y entorno a través de pequeñas acciones: desde el ahorro de energía hasta la mejora de la salud, pasando por la accesibilidad, entre otras”.

Las intervenciones de los participantes en ese primer anillo han servido de punto de partida para el intercambio de reflexiones y preguntas que han podido plantear el resto de participantes en el 'Take your 3', ubicados en un segundo anillo, y que ha estado conformado por representantes de diferentes instituciones educativas aragonesas: Fundación Ibercaja, Universidad San Jorge, Grupo San Valero, CEIP Maestro Don Pedro de Orós, Colegio Cardenal Xavierre FESD y C.P.I.F.P. Los Enlaces.

Los centros educativos como protagonistas

Los centros educativos aragoneses han sido los grandes protagonistas de otro de los formatos novedosos de Tech&Love Aragón 2024. En la sesión 'Give me 5', alumnos, alumnas y docentes de ocho centros han compartido un caso real de inteligencia artificial aplicada al aula en sus centros.

Grupo San Valero ha presentado las aplicaciones de IA Generativa de código cero en el aula y con código Python sencillo. Por su parte, la Universidad San Jorge ha mostrado su proyecto 'Tu profesor de Biomecánica virtual'.El centro de Formación Profesional Los Enlaces ha compartido su experiencia de aprendizaje impulsado por la IA. Mientras que el Colegio Juan de Lanuza ha analizado las competencias esenciales para los estudiantes en la era de la inteligencia artificial. El Colegio El Buen Pastor ha presentado cómo sus alumnos aprenden a redactar con la IA. El Programa DigiCraft y su impacto en la educación infantil ha centrado la intervención del Colegio Montecanal en el evento. Y cómo integrar la inclusión, la educación emocional y la tecnología en las aulas de infantil, la presentación del Colegio Salvador Minguijón. Por último, el Colegio Público Maestro Don Pedro de Orós, de la mano de dos de sus alumnas, ha expuesto cómo utilizan la inteligencia artificial generativa en la Educación Primaria.

Además de estos centros educativos, en la sesión 'Give Me 5' han participado también las empresas Integra, Hiberus y Microsoft, que han mostrado las soluciones de IA con las que cuentan en la actualidad.

Un evento único para descubrir el lado más humano de la IA

Tech&Love ha reunido a gran parte de la comunidad educativa aragonesa para descubrir el lado más humano de la IA. A la inauguración del evento ha asistido Tomasa Hernández, consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, que ha destacado cómo la “tecnología, cuando se usa de forma responsable y pedagógicamente sólida, puede abrir nuevas puertas al aprendizaje”. Pero siempre de la mano de los docentes porque “la relación personal alumno-educador es insustituible”. “La IA es tan solo una herramienta, potente sí, pero no hay innovación educativa, ni revolución en el ámbito educativo que no pase por el papel protagonista de docentes motivados, comprometidos y con la formación adecuada”., ha insistido.

Durante toda la jornada ha habido momentos de magia de la mano del famoso ilusionista Jorge Blass que, con sus números, ha mostrado cómo la tecnología ha cambiado el mundo y cómo, algunas cosas, parecen obra de magia. Además, en el evento, conducido por el actor Nacho Rubio, la inteligencia artificial ha tomado la palabra -con la voz de la actriz Itziar Miranda-. Y a medida que la jornada avanzaba, la IA iba evolucionando, pasando de ser una amenaza externa a una gran aliada. Esta escenificación resumía el objetivo de Tech&Love: “Crear un espacio de reflexión y difusión de las herramientas más adecuadas para hacer de la IA una gran aliada, que potencie el desarrollo de habilidades clave del alumnado, como el pensamiento crítico, la creatividad y la resolución de problemas”, apuntaba la consejera de educación aragonesa.

Además, la psiquiatra Marian Rojas Estapé ofrecerá esta tarde una conferencia estrella en la que, a través de tres síntomas, explicará qué nos está sucediendo a los humanos en un mundo cada vez más rápido y propondrá unas 'rutinas vitamínicas' que nos ayuden a gestionar mejor nuestro mundo emocional.