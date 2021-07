Aragón no podrá adelantar vacunas de AstraZeneca en julio ante la falta de dosis

El pasado miércoles, en rueda de prensa, la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, anunció que se iba a adelantar la inmunización completa de personas de 60 a 67 años que están pendientes de la segunda dosis de AstraZeneca, de modo que podrían vacunarse a partir de las 8 semanas desde la primera dosis (hasta ahora se administraba a partir de las 12 semanas). La consejera anunció que alrededor de 40.000 aragoneses podrán adelantar esta segunda dosis a partir del miércoles mediante la aplicación o la web de saludInforma.

Sin embargo, los centros de salud advierten de la falta de dosis para poder llevarlo a cabo. En el centro de salud los Olivos, de Huesca, aseguran que hasta el día 19 de julio no recibirán vacunas de AstraZeneca y que, por tanto, no podrán inocularlas antes de esa fecha. A su vez, derivan al centro de vacunación San Lorenzo, también en la capital oscense, donde cuentan que hasta el 26 de julio no recibirán dosis.

El Gobierno de Aragón asegura que todos los centros disponen de vacunas de AstraZeneca con dos semanas de antelación, "teniendo en cuenta los stocks declarados el viernes anterior y las segundas dosis que tienen que poner" y que no se ha recibido "ninguna información de que la distribución, ni las previsiones haya tenido ningún desajuste". Explican también que cada semana se remite a los centros un listado con las segundas dosis a administrar en las siguientes dos semanas.

Las vacunas de AstraZeneca se destinan a las personas de entre 60 y 67 años. El 83,9% de las personas de entre 60 y 64 años han recibido la primera dosis de la vacuna y el 29,1% la pauta completa.

La Consejería de Sanidad agrupa los datos de vacunación en franjas de cinco años, por lo que en el grupo de 65 a 69 no aparecen divididos los que reciben AstraZeneca (de 65 a 67) y los que reciben Pfizer o Moderna (68 y 69). En este grupo de edad el porcentaje que ha recibido una dosis es del 88,6% y la pauta completa el 56,2%.

En total, según los datos correspondientes al miércoles, en Aragón se han administrado 1.340.989 vacunas, el 89.68% de las dosis disponibles y 559.403 corresponden a la segunda dosis. El porcentaje de personas mayores de 12 años de la Base de Datos de Usuarios que ha iniciado la vacunación es de 60.89%. Y el porcentaje con pauta completa 46.65%.