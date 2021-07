El emprendimiento como necesidad: “Si las mujeres se quieren quedar, el territorio no se despuebla”

Entre Aladrén y Vistabella, con tan solo cuatro kilómetros de distancia, Marta Blanco y Raquel Aladrén Gasca se encontraron hace un par de años cuando estaban realizando la transición de la ciudad al campo. Ahora han decidido poner en valor sus tierras y crear un negocio en zonas que se consideran gravemente despobladas en Aragón. “Los únicos que no estábamos jubilados éramos el pastor y yo, y él no se relaciona casi. No queríamos que fuera solo un pueblo de verano y la única alternativa era emprender con productos locales como la vid, aceite de oliva y almendra”, apunta Marta.

Con un mercado tan competitivo no fue hasta la pandemia, momento en el que Marta participó en un webinar de quesos vegetales, cuando decidió poner en marcha la idea de una cooperativa de economía circular. El valor lo aporta la almendra, un producto local que se encuentra en ambas zonas, con una producción anual entre 20 o 30 toneladas. QuéSera, representa una alternativa para los intolerantes a la lactosa o las personas veganas o vegetarianas, “no es solo para gente que no come queso, es que es más cardiosaludable, no tiene colesterol, tiene el doble de calcio que uno normal y los azúcares que contienen son de absorción lenta apta para los diabéticos”, señala Blanco.

Aunque el negocio no estará en marcha hasta el primer trimestre del 2022, la ilusión de ambas está presente. La cooperativa pretende revitalizar la zona y ofrecer empleo sostenible basándose en la producción de kilómetro cero, en sintonía con la protección del medioambiente “La cáscara verde de la almendra va a compostaje y la cáscara la trituramos y la van a reutilizar unos compañeros que están haciendo una cooperativa de hongos en Épila. El agua que se desecha contiene almidón pero irá a regar el huerto que tendremos con productos que utilizamos para sazonar los quesos”, cuenta la emprendedora.

La amistad también une a Marta Ruiz y a Olimpia Moreno desde los seis años, que en esta ocasión les ha llevado a imaginar un proyecto común, enDARA, una escuela inclusiva para niños entre 0 y 6 años en el barrio de la Jota en Zaragoza. “Dara”, que en hebreo es perla, se convierte en una metáfora con la intención de proteger a los niños en una concha o coraza, “necesitan un ambiente seguro, acogedor y respetuoso para poder abrirse y mostrar toda su belleza y todo su potencial”, expresan en su página web.

Marta, terapeuta ocupacional, y Olimpia, educadora infantil, junto a Zaira, educadora, convergen en esta escuela para ofrecer atención personalizada a todo tipo de niños, especialmente a menores con necesidades educativas especiales. También inciden en los infantes que no han podido establecer relaciones sociales o ejercicio durante la pandemia, o que han nacido en ella, lo que dificulta su desarrollo. A través de la inteligencia emocional enseñan a explorar para facilitar el desarrollo natural de los más pequeños ofreciendo servicios como la guardería, ludoteca, talleres para padres o colonias de verano. Su proyecto se hará realidad este lunes 5 julio con la inauguración de las primeras actividades.

Con el propósito de dar paso a una nueva masculinidad, después de trabajar varios años en diferentes laboratorios, la farmacéutica Alba Moneo ha decidido formular su propia marca de cosmética dedicada a los hombres, Reset Free Beauty. “Reset es un nuevo comienzo de dejar atrás los estereotipos y de conexión con la piel y su cuidado, es una belleza libre, que ofrece realidades, no falsas promesas. El querer verse bien pero aceptarse tal y como uno es”, explica.

Además, apuesta por la inclusividad y la diversidad para dejar de lado los estereotipos. “Hay mucha tradición desde siempre por que la mujer dedique más tiempo en el cuidado, que se maquille y ellos no, pero esto está cambiando y eso no está ligado a ser metrosexual que es lo que se decía antes”, destaca Moneo. Con las fórmulas ya creadas, Alba se centra en la identidad visual de la marca y espera lanzar el proyecto antes de final de año para ser e-commerce, es decir, tienda online y también adquirirse en tiendas especializadas o barberías.

De la idea a la realidad

Los proyectos han formado parte del programa “Convierte tu idea en un negocio” de Zaragoza Activa para acompañarlos en el proceso. Entre las 130 iniciativas presentadas en febrero y las 30 que consiguieron desarrollarse durante estos tres últimos meses, enDARA ha sido una de las propuestas elegidas por el jurado por su impacto social o la realidad del proyecto. QuéSera ha destacado por su impacto en el territorio, el empoderamiento de la mujer en medio rural, la innovación en la transformación de producto y su apuesta por la economía circular. Asimismo, la apuesta por la belleza masculina sobresale por el segmento de mercado al que va dirigido, la utilización de materiales sostenibles y sus posibilidades de expansión.

El acompañamiento de este programa ha sido clave para formarlos en materia de aspectos jurídicos, legales o comunicativos, sobre todo para quienes se inscriben como autónomos por primera vez. "Nos han guiado un montón, a sentar las ideas y poner los pies en el suelo, es muy bonito pero también es muy duro”, declaran. Para Marta Blanco es su segundo intento ya que el primero no fue exitoso debido a la falta de preparación y formación.

En el caso de Alba se ha sumado la soledad, pues “son muchas cosas que tener en cuenta y a veces te asustas, hay mucho miedo al fracaso porque no sabes cómo va a ir y no sabes lo que hay que pagar o cómo hacerse autónomo, nadie tiene ni idea”, comenta.

A ello se añaden la crisis que ha dejado la pandemia, la brecha de género, los problemas de conciliación o las dificultades para conseguir financiación. Además, en el mundo rural destaca el emprendimiento por necesidad, por falta de empleo o búsqueda de una mejor alternativa profesional. “En mi pueblo lleva el bar una mujer aunque su pareja le ayude y en Vistabella también. Pero es de los pocos lugares donde trabajan las mujeres, hay pocas oportunidades, ser cajera en el super o trabajar en el campo y no siempre te aceptan. Lo que es una realidad es que si las mujeres se quieren quedar, el territorio no se despuebla”, describe.

Pese a todo, no faltan autónomos en Aragón. Según el informe GEM 2019-2020, se estima que hay alrededor de 20.000 iniciativas nuevas. Además, por segundo año consecutivo , el número de mujeres emprendedoras es ligeramente superior, un 50,8% frente al 49,2% que suponen los hombres, lo que denota ilusión y ganas por iniciarse como empresarias.