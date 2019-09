Más problemas con los médicos rurales en Aragón: Gurrea de Gállego teme que se deje de atender a 1.500 vecinos

Gurrea de Gállego, una localidad que se sitúa cerca del límite entre las provincias de Huesca y Zaragoza y se encuentra próxima a otras poblaciones importantes como Zuera, Almudévar o Leciñena, pierde a su médico titular durante varios días de este mes de septiembre y sus vacaciones no van a ser cubiertas por ningún otro profesional. Un pequeño cartel en la puerta de la consulta advierte a los vecinos y visitantes de esta circunstancia; por este mismo medio se enteró el alcalde, el popular Carlos Til, quien ha denunciado la situación a través de un comunicado y ya reunió firmas reclamando una atención médica continuada.

Se trata del último exponente de la precariedad de la asistencia sanitaria en el medio rural aragonés. En Gurrea de Gállego esta medida afecta a varios días laborables, aunque fuentes del Salud acotan este periodo vacacional, que se prolongará para el titular hasta el 27 de septiembre, a ocho días: los pasados 29 de agosto y 3 y 5 de septiembre y los días 11, 13, 19, 24 y 26 de este mismo mes. El Departamento de Sanidad subraya que el resto del tiempo se contará con médico a tiempo completo y, las jornadas señaladas, con la enfermera.

El Salud, que reconoce la imposibilidad de cubrir todas las vacantes por vacaciones, recuerda que los usuarios disponen del centro de salud de Almudévar, a unos 20 minutos en coche, y que se pueden solicitar consultas a domicilio en el caso de que no sea posible el desplazamiento.

Carlos Til quiere dejar al margen a la médico, cuya profesionalidad alaba, “y que tiene bien merecidas sus vacaciones”. Él apunta como responsable al Servicio Aragonés de Salud por no prever una “evidente situación de desamparo sanitario, lo que supone una negligencia sin justificación posible”. Por ello ha dirigido cartas a la consejera de Sanidad, Pilar Ventura, y al director del Consejo de Salud de Almudévar en las que muestra su malestar y exige una rápida solución.

Til ya denunció el año pasado la situación de la atención médica en Gurrea y amagó con organizar movilizaciones si el Gobierno de Aragón no ponía freno a “una desidia crónica que pone en peligro uno de los derechos esenciales de los habitantes de Gurrea”. Un problema que puede agravarse con la cercana jubilación del médico titular y que, en palabras del alcalde, no se remedia.

El problema, añade Carlos Til, se agudiza ante la próxima jubilación del facultativo: “A la vista de la experiencia, nos tememos que la atención sanitaria en Gurrea correrá nuevos peligros. La Consejería nos contestará que vayamos a Almudévar, pero que se lo expliquen a las personas mayores o que no disponen de transporte”, añade el alcalde de una localidad que cuenta con una residencia con 32 plazas, la mitad, personas que no se pueden valer por sí mismas, y que lamenta que “se nos llena la boca con el tema de la despoblación, pero no garantizamos servicios básicos. No estamos pidiendo una subvención para cubrir la piscina”.

En diciembre del año pasado, el alcalde entregó 1.159 firmas de vecinos de una localidad de cerca de 1.500 censados para que el Gobierno de Aragón pusiese solución a las carencias que sufre el consultorio médico del municipio; además, con unas ausencias que se producían en plena temporada de gripe.

Aragón deja atrás un verano de nuevo complicado para el servicio de atención primaria. Según la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), se han registrado un centenar de plazas sin cubrir en toda la vomunidad. El Partido Popular, a través de una proposición no de ley, ha reclamado la puesta en marcha de medidas ante lo que califica de “emergencia sanitaria”. Pese a ello, el CSIF lo considera un problema “estructural, con independencia de los partidismos porque se ha repetido en todas las legislaturas y no se ponen los medios necesarios para solucionarlo”.

En la comarca del Bajo Cinca, el Salud se ha encontrado un problema continuo de falta de personal. A los del centro de salud de Albalate de Cinca, con la falta de médico de refuerzo y pediatra en los últimos meses, se suman los de Monzón, Fraga o Zaidín, situaciones ante las que el Gobierno de Aragón ha de hacer encaje de bolillos para cubrir las vacantes.

El CSIF señala que la única medicina posible es que haya más médicos que pidan una plaza en las zonas rurales de Aragón; “un cambio en los salarios podría ayudar” en que se tenga preferencia por unas plazas sobre otras. Sociedades científicas y colegios de profesionales abogan por hacer más atractivas estas plazas ofreciendo mejores condiciones laborales e incentivos económicos a los MIR que terminan la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria. Además, los médicos de familia insisten que el primer nivel asistencial no está completo sin la medicina rural, que “se debe promocionar con recursos materiales que ofrezcan a los facultativos jóvenes la posibilidad de desarrollarse profesionalmente”.