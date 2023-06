Teruel reivindica por el recorte de servicios de tren: “Se está en Valencia tres horas y no da tiempo casi a ir al médico”

Los servicios ferroviarios en la provincia de Teruel siguen a la baja por la falta de líneas o la supresión de trenes diarios. Esto es lo que ha hecho que el Movimiento ciudadano Teruel Existe y la Plataforma en Defensa del Ferrocarril convoquen manifestaciones los viernes de cada semana. Lo hacen en las puertas de la estación de tren de la capital entre las 18:45 y 20:00 porque es el periodo en el que llegan ya los últimos trenes del día desde Valencia y Zaragoza. Son tres las líneas de protesta: recuperar uno de los trenes diarios con Valencia, la línea directa entre Teruel y Madrid y la ampliación del trayecto Cartagena - Teruel - Zaragoza hasta Bilbao. De algunas de ellas se lleva hablando muchos años y todavía se sigue a la espera.

Con la llegada de la pandemia en 2020 el número de trenes entre Zaragoza - Teruel - Valencia se redujo y alguno no se ha restablecido. Es el caso del último que recorría la línea entre la costa mediterránea con salida cerca de las 19:00 para llegar a la capital turolense pasadas las 22:00. Como reconocen tanto el portavoz del movimiento ciudadano, Manolo Gimeno, como el maquinista y miembro de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril, Javier Cortés, este servicio era “fundamental” para quienes querían ir y volver en el mismo día a Valencia y es por esto que se ha mantenido durante décadas.

Ya en junio de 2013 como motivo del “importante deterioro” de la línea a causa de la falta de inversión se redujo la frecuencia de este tren a días alternos de la semana, según explican Gimeno y Cortés. Ambos recuerdan que antes de este cambio el servicio cuantificaba cerca de 16.000 viajeros al año y cuando pasó a circular días intermitentes apenas se montaban 2.700 personas.

Con el tiempo justo

Ahora si se escoge la opción de ir y volver en tren el mismo día a Valencia no se puede estar allí más de tres horas. Porque el primer tren que llega desde Teruel es a las 13:34 del mediodía y el último que sale desde allí lo hace a las 16:22. Una de las personas afectadas es Elena, quien varias veces al mes se monta en estos trenes para asistir a consultas médicas que tiene en Valencia. Como detalla, antes lo hacía de una manera tranquila porque volvía en el tren suprimido, pero ahora hay veces que le toca quedarse allí a pasar la noche hasta el día siguiente o buscar otra alternativa de transporte. “Solo se está en Valencia tres horas y apenas me da tiempo a ir al médico. Cuesta ya mucho que cuadren citas que se ajusten a los horarios de esos trenes y a poco que todo se retrase o se alargue ya no da tiempo a volver en ese último tren”, detalla.

También, María vive una situación similar, pero en su caso es por estudios. “Hago un máster y tengo que ir a clase dos días alternos por semana. Antes con el otro tren podría haber vuelto al salir de la universidad, pero ahora tengo que quedarme en Valencia y buscar alojamiento cada vez que voy o recurrir a otros medios de transporte”, confiesa. Al igual que tampoco se puede optar por ir a pasar el día a Valencia o a visitar a familiares porque “conforme se llega ya casi hay que irse”.

Otras protestas

La solicitud de un tren directo entre Teruel y Madrid es otro de los reclamos y es que esta sigue siendo la única capital de provincia que no cuenta con comunicación ferroviaria directa con el centro de España, según revelan Gimeno y Cortés. Ellos mismos declaran que es una de las reivindicaciones “eternas” de Teruel y para la que se lleva pidiendo solución “más de cien años”. Si en la actualidad se quiere ir a Madrid desde la capital solo queda el autobús o el transporte individual como es el coche.

Todo ello, tal y como recuerdan desde ambas plataformas, a pesar de que en julio de 2022 se aprobó con amplía mayoría en el Congreso la propuesta de Teruel Existe para instaurar esta infraestructura ferroviaria directa Teruel - Madrid. Se trataría de una combinación entre la línea convencional que une Teruel y Zaragoza y de ahí unirse con la de alta velocidad que llega hasta Madrid. Algo que sería posible con los Talgo 730 porque “permiten circular por anchos de vías diferentes”.

La tercera de las protestas que recogen las pancartas que se despliegan semanalmente es la ampliación del trayecto Cartagena - Teruel - Zaragoza en dirección al norte hasta Bilbao. Como revelan Gimeno y Cortés, esto es algo que ya se hacía con los trenes TER y Tren Estrella “Sol de Levante” que atravesaban de Bilbao a Alicante con paso en Teruel. De nuevo, el “descuidado” estado de la vía hizo que en 2006 se dejase de escuchar su traqueteo en la estación turolense al ser desviado por otra línea. De implantarse pasaría a ser concebido como servicio de Larga Distancia y se recuperarían viajeros, ya que era una de las líneas con mayor flujo de tránsito.

La historia se repite y otra vez queda esperar, como se lleva haciendo casi toda la vida, en lo referente a la red ferroviaria turolense porque “promesas muchas, pero acciones pocas”. Desde Teruel Existe, Gimeno, recuerda que Teruel se encuentra entre “grandes focos de desarrollo del país” y que podría ser un punto de vertebración, pero en cambio está totalmente “aislada”. Por esto y por reclamar todos los recortes que se llevan viviendo años, Teruel Existe y la Plataforma en Defensa del Ferrocarril están ahí cada viernes. Y porque Elena, María o el resto de afectados necesitan un “tren digno” con el que poder moverse cuando sea necesario y les permita volver a su casa cuando deseen.