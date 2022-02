Solicitan la suspensión del programa 'Viva la vida' de Telecinco tras entrevistar al asesino confeso de Sandra Palo

La Asociación de Periodistas por la Igualdad solicita a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que obligue a la suspensión del programa de Telecinco ‘Viva la vida’, por haber permitido, este pasado sábado, que uno de los asesinos de la joven Sandra Palo Bermúdez, explicara en el plató su nueva vida, sin tener en cuenta, además, que en dicho programa se encontraba presente la madre de la joven asesinada, Maria del Mar Bermúdez.

“Un asesino confeso y condenado por un crimen tan execrable como el cometido en 2003 contra esta joven no puede conceder entrevistas en televisión y menos si está presente en el plató la madre de la víctima. No tiene nada que aportar. Y esto lo tienen que tener claro tanto las televisiones como el resto de medios de comunicación”, afirma Carmen Serrano, presidenta de la Asociación Periodistas por la Igualdad.

Mediaset tiene un Código Ético actualizado el 1 de enero de 2017 y realiza, desde 2020, “una profunda revisión y actualización de las normas de gobierno corporativo, con el fin de recoger las adaptaciones derivadas de la reforma parcial del Código de Buen Gobierno de la CNMC”, entre las que destaca en el punto iv (e) “las prácticas de comunicación responsable que eviten la manipulación informativa y protejan la integridad y el honor”.

Sin embargo, "no es responsable dar voz a un asesino condenado que dice que no se acuerda de lo que pasó después de secuestrar y violar a esta joven, haberla atropellado quince veces con el coche y quemarla viva con gasolina", expone la asociación en una nota de prensa. Fuentes de la misma aseguran que "no es ético que Mediaset alardee de mantener desde 2007 un compromiso de adhesión al Pacto Mundial de Naciones Unidas (UN Global Compact), cuyo objeto es asegurarse de que sus empresas no son cómplices en la vulneración de los Derechos Humanos”, uno de los cuales es el derecho a vivir sin torturas ni tratos crueles, inhumanos o degradantes, algo que no le ocurrió a Sandra Palo Bermúdez”.

El programa entrevistó por videollamada a Ramón Santiago, uno de los cuatro asesinos que acabaron con la vida de esta joven, mientras su madre se encontraba en el plató para hablar de su hija. “Consideramos que esta entrevista ha venido a ahondar en el daño irreparable que ha sufrido esta familia, ha generado una gran indignación en toda la audiencia sensibilizada con la violencia contra las mujeres y ha vuelto a poner el foco en programas que hacen flaco favor a la memoria de esta joven asesinada y a la defensa de los Derechos Humanos”, añade Carmen Serrano.

Por todo ello, la Asociación de Periodistas por la Igualdad solicita a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el organismo español encargado de supervisar y controlar, entre otros sectores, el mercado de comunicación audiovisual, que aplique la legislación vigente y cancele este programa. En los puntos 4 y 5 del artículo 9 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, se recoge que la CNMC deberá “supervisar la adecuación de los contenidos audiovisuales con el ordenamiento vigente y los códigos de autorregulación en los términos establecidos en el artículo 9 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo”, además de “velar por el cumplimiento de los códigos de autorregulación sobre contenidos audiovisuales verificando su conformidad con la normativa vigente, en los términos establecidos en el artículo 12 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo”.

La Asociación también solicita al Ministerio de Igualdad que se una a esta petición y que invite a la cadena a tomarse en serio el respeto a la memoria de una mujer asesinada por violencia machista.