Bastantes cambios en el Gobierno y muchos en el PSOE

A Pedro Sánchez le esperan varios meses de reflexión y de decisiones sobre la composición y el futuro tanto del Gobierno que preside como de la formación política que lidera. Ambos serán remodelados. El Ejecutivo, mucho. La dirección del PSOE, muchísimo más. Y muy probablemente, en ese orden.

Hace una semana, el último lunes de mayo, se contaban en estas Crónicas del poder los planes que barajaba Sánchez: "Primavera ‘horribilis’, y tras el verano reforzar el Gobierno", decía el titular de aquella crónica. Y en el texto se contaba que "nada más volver del verano" se llevaría a cabo "una remodelación en toda regla del Gobierno de coalición, con bastantes cambios, y probablemente no sólo entre los componentes de la mayoría socialista sino también entre los de Unidas Podemos" (…) "para retomar cuanto antes la iniciativa política y dejar atrás estos últimos meses de dificultades", en referencia a los de la primavera de moción de censura fallida en Murcia y en Castilla y León, catástrofe electoral el Madrid, crisis con Marruecos, polémica por los indultos a los independentistas catalanes presos, etc.

Informaciones posteriores, del jueves pasado, apuntan que la remodelación del Gobierno se podría incluso adelantar a agosto. Puede ser. O puede no ser. El calendario tiene algunos hitos que dificultan que los relevos sean en agosto. Por un lado, y para no dar la impresión de que cede a presiones de la oposición, Sánchez quiere remozar su Ejecutivo en un período en el que no haya "turbulencias" en el debate público y es improbable que en julio no las haya; especialmente con los indultos, a los que aún les faltan varias semanas para llegar al BOE. Por otro lado, hasta finales de agosto no se alcanzará la inmunidad de grupo frente a la COVID-19, con el 70% de la población mayor de edad completamente vacunada, hecho que se considera simbólico para abordar la nueva etapa. Por otro, el último Consejo de Ministros de la temporada será el martes 3 de agosto, y el primero de la siguiente se celebrará el también martes 24 de agosto. Por otro, Sánchez tiene que coordinar con la jefa del socio minoritario del Gobierno, ahora Yolanda Díaz, los cambios –si los hubiera, que quizás sí– entre los ministros de Unidas Podemos... El presidente probablemente aproveche su descanso veraniego para cuadrar todos los nombres de su nuevo Gobierno, y si habrá o no habrá una reducción en el número total de carteras, pero tendrá que darse mucha prisa para proceder a los cambios en esos últimos días del mes.

La otra remodelación, la de la dirección socialista, ya está en ciernes, pero no se sustanciará hasta los días 15 a 17 de octubre, fechas en las que el PSOE celebrará en Valencia su Congreso Federal, el número 40 de su centenaria historia. De él saldrán, además de unas nuevas propuestas para la sociedad, unos nuevos órganos directivos del partido. El más importante, la Comisión Ejecutiva Federal. La actual, que salió del anterior Congreso Federal, celebrado en junio de 2017, tiene 47 miembros. Solo seis de ellos (Pedro Sánchez, Cristina Narbona, Adriana Lastra, José Luis Ábalos, Carmen Calvo y Santos Cerdán) tendrían a estas alturas de calendario la certeza de que van a seguir en la nueva Ejecutiva. Habrá muchas caras nuevas, serán muchos más los nuevos que los que repitan.

El núcleo de poder actual de los socialistas –Sánchez y los otros cinco citados antes– dieron muchas pistas de por dónde irán los tiros al anunciar en marzo pasado –lo hizo Ábalos, en cuanto secretario de Organización– la lista de los designados como ponentes de las diferentes áreas para el Congreso socialista de octubre próximo: la madrileña Hana Jalloul y la parlamentaria europea Lina Gávez, como coordinadoras generales; más el asturiano Jonás Fernández, la extremeña Isabel Gil, la catalana Eva Granados, la cántabra Ainoa Quiñones, el madrileño y ahora embajador en Francia José Manuel Albares, la balear Aina Calvo, la aragonesa Pilar Alegría, la canaria Nira Fierro, el vasco Denis Itxaso, el gallego José Miñones, la vallisoletana Ana Redondo y el madrileño Félix Bolaños. Ojo a esa lista: de ahí saldrán varios miembros de la nueva Ejecutiva Federal socialista, algunos líderes territoriales en el nuevo ciclo orgánico interno, a final de año, y, quizás también, algún nombre del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez.