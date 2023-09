La Delegada del Gobierno en Asturias ante las críticas por atascos: “Ya sabemos que somos una tierra de ingenieros”

La principal vía de comunicación del centro de Asturias, la autovía 'Y' que enlaza las tres principales ciudades, Oviedo, Gijón y Avilés, ha vivido una nueva jornada de colapso a primera hora de este jueves. Los cortes que se han producido en algunas salidas y carriles, con motivo de los trabajos de construcción del Tercer Carril, ha tenido a millares de conductores prácticamente paralizados en los accesos a la capital asturiana y en el nudo de Serín.

Unos atascos que en algunos momentos han superado los siete kilómetros de longitud y que han suscitado numerosas críticas. Ante las mismas, la Delegada del Gobierno Delia Losa, ha contestado con ironía diciendo que “ya sabemos que somos una tierra de ingenieros”, en referencia a la región.

Losa, en tono claramente molesto, ha recordado que los cortes por las obras “llevan más de diez días anunciadas” y además ha asegurado que “son imprescindibles para culminar el deseado Tercer Carril”. La Delegada del Gobierno ha asegurado que son los últimos que se van a realizar y que “si no hay ningún imprevisto” todo terminará en el mes de octubre, unos diez días después de lo previsto.

“Claro que hay problemas porque se puede circular”, ha dicho Losa, que ha advertido que se podía haber cerrado la vía totalmente al tráfico porque existen otras dos alternativas, la AS-II y la Autovía Minera, como trayectos alternativos al de la 'Y'.

La Delegada ha querido recordar también que en los accesos a la capital, unos kilómetros por delante de las obras que ejecuta el Ministerio, están las obras municipales de acceso a Oviedo por la zona de Santullano, con la construcción alternativa a la glorieta de la Cruz Roja.

“Esto también dificulta la circulación y no todo el problema del tráfico se concentra en el tramo de la obra de la autovía”, ha dicho y ha pedido a los usuarios “paciencia”. Lo que no se ha atrevido a decir es una fecha concreta del próximo mes para que todo esto finalice, “el ocho o el diez, no voy a decir un día fijo que luego si no es me coméis”, ha añadido en tono jocoso.

Muchos de los usuarios que se han visto afectados por el colapso de esta mañana se han preguntado por qué los cortes no se hacen en horario nocturno, como los que se hicieron hace quince días. Delia Losa ha precisado que para los trabajos que se están haciendo en estos momentos no puede estarse sólo por la noche porque es una fase de aplicación de la capa de rodadura, algo que no se puede ejecutar por tramos y se realiza de forma continua.