La justicia europea acredita que Rosa Díez y Herzog invadieron la intimidad de Ignacio Prendes al espiar sus correos

Los expolíticos vascos que lideraron Unión, Progreso y Democracia (UPyD) Rosa Díez y Andrés Herzog utilizaron “medios ilícitos” para tratar de acceder a los correos electrónicos de su entonces compañero de partido, el asturiano Ignacio Prendes, para saber si tenía intención de fichar por Ciudadanos.

Así lo ha determinado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que considera que ambos incurrieron en “una grave intromisión en su derecho al respeto de su vida privada y de su correspondencia”. Una intromisión especialmente grave al producirse “en el contexto de la afiliación a un partido político”.

Ignacio Prendes, que dejó la primera línea política en febrero de 2020 y se dedica actualmente a su profesión como abogado en Gijón, ha difundido la sentencia de la que se había hecho eco la web Hay Derecho.

Que la relación de un afiliado/partido no es la de señor/súbdito, ni siquiera la de empresario/trabajador, algunos lo defendimos siempre, y gracias a la obstinación de un caballero sin espada llamado Rodrigo Tena @hayderecho ahora lo ratifica el TEDH (1) https://t.co/t0NAgBFHzM — Nacho Prendes (@nachoprendes) 15 de enero de 2024

El diputado era candidato de UPyD a la Presidencia de la comunidad autónoma cuando, en abril de 2015, Rosa Díez anunció su expulsión del partido al constatar que su secretaria en el Parlamento asturiano era a su vez la representante legal de Ciudadanos ante la Junta Electoral de Asturias.

“Eso implica que una afiliada y empleada de UPyD, cargo de confianza de Ignacio Prendes y candidata en la lista al Ayuntamiento de Oviedo por UPyD, ha estado representando y trabajando para las candidaturas de otro partido ante la administración electoral asturiana”, afirmaba en aquella fecha la líder del partido magenta.

Una expulsión comunicada a través de las redes sociales

Díez hacía pública la expulsión del candidato asturiano a través de su Facebook donde explicaba que “de forma casual” esa información había llegado a conocimiento del Consejo de Dirección de UPyD.

Las palabras de la líder eran ratificadas poco después por su portavoz adjunto, Andrés Herzog, quien en su cuenta de Twitter decía textualmente: “Mientras era de UPyD Nacho Prendes gestionaba en la Junta Electoral su nueva candidatura con la connivencia de Ciudadanos. Así se las gastan”, sostiene.

La reacción del político asturiano no se hizo esperar. Tras enterarse, por estos comentarios en internet, de la decisión del partido, anunció que dejaría la militancia de UPyD para buscar un pacto para concurrir a las elecciones con Ciudadanos. No obstante, reiteró que eso no significaba que fuera a afiliarse al partido de Albert Rivera. Renunció a su escaño en la cámara asturiana y anunció la creación de la Plataforma Encuentro para agrupar a los exmiembros de UPyD que abogaban por llegar a un acuerdo con Ciudadanos.

Apenas un mes después, el 24 de mayo de 2015, el Principado celebraba elecciones autonómicas y a las mismas Prendes concurrió como independiente en el número dos de la lista de Ciudadanos, siendo elegido diputado por la circunscripción central. En las elecciones generales del 20 de diciembre de ese mismo año era elegido diputado por Asturias en las Cortes Generales y secretario segundo de la Mesa del Congreso de los Diputados.

Entre 2016 y 2019 ejerció como vicepresidente primero del Congreso, hasta que perdió el escaño en las elecciones de noviembre de 2019. Un año después se retiraba de la vida política y se dedicaba a la Abogacía, profesión que sigue desempeñando en su ciudad natal de Gijón.

El 'espionaje' de los correos

Tras la expulsión fulminante de Prendes y la orden de revocación de sus claves de acceso al correo de UPyD, el partido contrató a una empresa especializada que se encargó de descargar de los servidores informáticos de la empresa que gestiona el correo de UPyD, los correos electrónicos del buzón del diputado asturiano; una tarea que desde la dirección del partido se justificó en que se podía hacer porque “la cuenta de correo electrónico facilitada es propiedad de UPyD y su uso se autoriza al usuario con el objeto, exclusivamente, de facilitar la comunicación en el desarrollo de las tareas encomendadas”.

La búsqueda dio como resultado 15 correos electrónicos que el diputado asturiano recibió o en los que estaba en copia. La empresa que realizó este espionaje certificó que de su contenido se desprendía que se quería “crear un nuevo partido con una estrategia que contemplaba la ”desarticulación de las listas de UPyD y la creación de otra entidad ('Plataforma Encuentro') cuyo fin es elaborar listas conjuntas con Ciudadanos tanto para las elecciones municipales como para las autonómicas como para las posteriores elecciones generales“.

La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha dado a conocer nueve años después de producirse el espionaje a través de la web Hay Derecho. Concretamente, los magistrados señalan, en el fallo, que “la interceptación y divulgación de los correos electrónicos del demandante constituyó una grave intrusión en su derecho al respeto de su vida privada y su correspondencia”.

A este respecto, considera que esta intromisión está especialmente agravada por el hecho de que se produce “en el contexto de la afiliación a un partido político”.

No obstante, esta apreciación no se salda con una condena para España por no tutelar debidamente los derechos del diputado. La razón es que el político asturiano había iniciado la vía penal y el procedimiento “fue archivado por consideraciones que el Tribunal Europeo ahora no está en condiciones de revisar, pues no puede asumir el papel de los jueces penales nacionales, manifestando a mayor abundamiento que el demandante a partir de ese sobreseimiento podía haber ejercitado la vía civil, que todavía estaba abierta”, destaca.