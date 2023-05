La nieve reaparece en pleno mayo y tiñe de blanco montes y carreteras de la red principal de Asturias

Las previsiones meteorológicas que ofrecía la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya lo adelantaban. Después de tres días de descenso de temperaturas la nieve ha visitado el Principado de Asturias en pleno mes de mayo. La cota se anunciaba que estaría en torno a los 1.400 - 1.500 metros de altura, y no falló. A las once de la mañana comenzaba a cubrirse la carretera de subida al Puerto de San Isidro que une Asturias con León y las redes no tardaron en llenarse de videos.

Los copos no van a permitir reabrir las estaciones de esquí, pero sin duda, ante la escasez de lluvia y la sequía, que en el norte no azota de la misma manera pero sí se aprecia, los pantanos y los ríos agradecerán este pequeño manto blanco. Lejos de las carreteras transitadas, en plenos Picos de Europa, también las cumbres se han cubierto, acumulándose en la Vega del Picu Urriellu hasta 12 centímetros de nieve.

La nieve ya cubre la carretera del Puerto de San Isidro (Aller).@eltiempotpa pic.twitter.com/pXA08LmrZo — Alfonso Tomás (@AlfonsoTomas_1) 12 de mayo de 2023

En las próximas horas no parece que el tiempo vaya a cambiar. La previsión para el fin de semana es de lluvia y frío, aunque las temperaturas irán ascendiendo. Todo parece que el otoño, incluso el inverno, ha decidido pisarle el terreno a la primavera en el norte.