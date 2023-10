La ONG Mary's Meals asegura que la inflación es “un desafío” para llevar alimentos a los niños

La inflación ha supuesto “un desafío” para la oenegé británica Mary's Meals. Sus representantes reconocen que la subida del coste de los alimentos “les ha afectado mucho” pero han buscado fórmulas alternativas recurriendo a productos de origen local en las comunidades que atienden para seguir alimentando a los niños que son, para ellos, “el centro de todo”. Su gran labor humanitaria, en 19 países, llevando alimentos a 2,4 millones de niños ha sido una de las principales razones que les ha llevado a ser galardonados con el premio Princesa de Asturias de la Concordia 2023.

Por una enfermedad sobrevenida, su presidente y fundador, Magnus MacFarlane-Barrow, no ha podido desplazarse hasta la capital asturiana donde mañana viernes se entregarán los galardones en una ceremonia que tendrá lugar en el Teatro Campoamor. Pero en la rueda de prensa que han ofrecido Felicity Read, directora de comunicaciones, Amina Iddy Swedi y Panji Chipson Kajani, directores en Kenia y Zambia respectivamente, han trasladado un mensaje de su presidente donde agradece el premio.

“Es una pena que no pueda estar ahí por problemas de salud que me impiden viajar, pero que no es preocupante. El premio es un reconocimiento impresionante del trabajo para acabar con el hambre”, asegura.

Ha ensalzado el “equipo fabuloso” de líderes que trabajan incansablemente para que millones de niños en el mundo puedan recibir alimentos y tener acceso a la educación. Asimismo, ha afirmado que están “agradecidos y honrados” por el galardón en nombre de los niños.

Sin previsión de enviar ayuda de emergencia a Gaza

Sus portavoces han explicado que están presentes en 19 países, entre ellos Líbano, Yemen, y Siria, y han confirmado que seguirán trabajando en Siria “en unas circunstancias muy difíciles”.

De momento, la organización no se plantea enviar ayuda de emergencia en la Franja de Gaza ante el conflicto abierto entre Hamás y el estado israelí: “Nosotros siempre vamos donde nos necesitan, así que no dejamos de evaluar nuevos destinos, pero no tenemos planes en absoluto en dedicarnos a esa zona del mundo, pero lo seguiremos de cerca y lo evaluaremos de manera continuada”.

La inflación y las alternativas

La inflación de los precios es “un desafío” para una organización como la suya sin ánimo de lucro que trabaja entre las comunidades más pobres y donde los niños son “el centro de todo”, según ha recalcado Panji Chipson Kajani.

La subida de los precios de los alimentos les afecta “mucho” y por eso deben revisar constantemente cómo se distribuye la comida para que llegue con la mejor calidad con el mejor precio disponible. Y eso supone negociar los mejores acuerdos. Una de las fórmulas que utilizan es intentar comprar los alimentos de origen local.

Su modelo se basa en el voluntariado y siempre dentro de la comunidad, lo que significa que en las áreas en las que trabajan sean las comunidades locales las que asuman este programa. Han añadido que cuentan con voluntarios muy comprometidos que madrugan todas las mañanas para ir al colegio a encender el fuego, poner la olla y preparar la comida para los niños.

Una de las ventajas que han señalado que obtienen al comprar los alimentos de origen local es que de esta forma no generan gastos de logística de almacenamiento. Además, piden a los proveedores que lleven el alimento al colegio porque, según han explicado, ahí es donde está el usuario final y esto les ayuda muchísimo a mantener limitados los costes.

Elisabeth Alexandra zu Löwenstein, presidenta de Mary's Meals Spain, Amina Iddy Swedi, directora en Kenia, y Panji Chipson Kajani, director en Zambia, en representación de Mary’s Meals, Premio Princesa de Asturias de la Concordia, en el momento de su recibimiento oficial en el… pic.twitter.com/Yrf3TnwfD2 — Premios Princesa de Asturias (@fpa) 19 de octubre de 2023

El año pasado, el coste de alimentar a cada niño se situaba en torno a 22 euros, una cifra que se revisa anualmente, aunque han reiterado que su compromiso sigue siendo siempre el mismo, porque lo que quieren es un programa de alto impacto y bajo coste para los más vulnerables y menos favorecidos en algunas de las regiones más complejas del mundo.

“La pandemia fue un periodo especialmente difícil”

La pandemia fue un periodo especialmente difícil, igual que para muchas otras organizaciones de todo el mundo, según han incidido durante la rueda de prensa. Pero la respuesta de los donantes de fondos ha sido “fascinante” puesto que la gente se esforzó “más que nunca” y gracias a ese esfuerzo se pudo mantener los programas en los países donde eran más necesarios.

“Nuestro compromiso va a estar ahí siempre que se necesite, durante el tiempo que se nos necesite. Pero es una situación que se revisa constantemente. Porque estemos ahora en un lugar no significa que si cambian las necesidades no se vaya a revisar nuestro programa”, han reiterado.

Amina Iddy Swedi ha relatado su experiencia en Kenia con la puesta en marcha de un programa que se basa en la participación comunitaria. Llevar el alimento a los colegios es, según ha comentado, “una estrategia a largo plazo para acabar con la pobreza y para fomentar la educación”.

En este contexto, Mary's Meals lo que hace es ayudar al mundo, a los países y a las comunidades locales a formarse para estar capacitados para la próxima generación porque, como organización, su esfuerzo se destina a que los niños vayan al colegio y presten atención durante las clases con la esperanza de que tengan mayores probabilidades de tener un buen futuro y un buen trabajo.

“Esto se traduce -asegura- en una mejor comunidad, un mejor país y un mejor hogar. Y creemos de verdad que llegará un punto en el que no hagamos falta porque todo el mundo tendrá acceso a alimentos”.

La malnutrición infantil

Poner una fecha a la utopía de que un día no haya ni un solo niño que pase hambre es muy difícil. Los representantes del premio Princesa de Asturias de la Concordia recuerdan que Naciones Unidas lo ha incluido dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y ha dicho que el objetivo es 2030 para la erradicación del hambre en el mundo.

“Nosotros esperamos y rezamos para que sea así. Nos estamos esforzando todo lo posible para que así sea, pero es un esfuerzo descomunal y todo cambia y nosotros tenemos que adaptarnos para estar a la altura”, indican.

Actualmente, la organización lleva alimentos a 2,4 millones de niños al colegio, pero calcula que hay unos 67 millones de niños que no van al colegio por pobreza y que, según subrayan sus representantes, tienen que ir a la escuela para que tengan una oportunidad dentro de sus comunidades, regiones y países y, en un futuro, poder desarrollarse.

“Tenemos decenas de miles de voluntarios que trabajan incansablemente consiguiendo fondos y actividades de base. Todos se esfuerzan igual y dedican la misma pasión a su trabajo”, señalan los portavoces de la organización.

Otras ausencias

La ausencia del presidente de Mary's Meals no es la única que se produce en esta edición de los Premios. Este año, fallecieron dos de los premiados: el filósofo, escritor y experto en teoría literaria Nuccio Ordine y la primera mujer secretaria de la Academia francesa Hélène Carrère d'Encausse, premios Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades y de Ciencias Sociales respectivamente. Tampoco podrá asistir al acto Jeffrey L. Gordon que obtuvo el premio de Investigación Científica y Técnica ante el reciente fallecimiento de su mujer.

La Fundación ha anunciado la distribución, entre los asistentes a la ceremonia en el Teatro Campoamor, de una copia de las notas para el discurso en el que Nuccio Ordine estaba trabajando, antes de su fallecimiento el pasado 10 de junio, como un reconocimiento a su legado.