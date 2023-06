Muere el filósofo italiano Nuccio Ordine, premio Princesa de Asturias de Comunicación 2023

El filósofo y profesor italiano Nuccio Ordine, uno de los mayores expertos sobre el Renacimiento y la obra del astrónomo, teólogo y pensador Giordano Bruno, que fue distinguido en mayo con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2023, ha fallecido este sábado a los 64 años en Cosenza, en la región de Calabria (sur de Italia), donde era profesor.

"La escuela y la universidad tienen como estrella polar el mercado, y esto es una locura"

Más

La noticia de su muerte la confirmó el alcalde Cosenza, Franz Caruso, quien expresó su tristeza por la desaparición de “una de las figuras más cultas, en el sentido más amplio del término, que Calabria y todo el país han podido incluir en su historia reciente”.

Ordine ha fallecido en el hospital Annunziata de Cosenza, donde fue ingresado hace unos días tras un derrame cerebral que lo mantuvo en estado grave desde el primer momento.

Nacido en Diamante (Calabria) el 18 de julio de 1958, Ordine era profesor de Literatura italiana en la Universidad de Calabria, adonde volvió, según explicó en una entrevista con EFE, para “pagar una deuda” con la educación pública.

Premio Princesa de Asturias hace solo un mes

El pasado mes de mayo, al dar a conocer que el fallo del Premio Princesa de Asturias recaía sobre Ordine, el jurado ensalzó “su defensa de las humanidades y su compromiso con la educación y los valores enraizados en el pensamiento europeo más universal”, a la vez que alabó su empeño por “transmitir, en especial a los más jóvenes, que la importancia del saber se encuentra en el proceso mismo del aprendizaje”.

“La utilidad de la educación se ha de entender en términos de pasión por la búsqueda del conocimiento y de lo mejor de cada persona, sin circunscribirse a un interés económico”, sostuvo el jurado. “Su trabajo académico, centrado en figuras relevantes del Renacimiento, destaca la necesidad de recuperar la riqueza del Humanismo para las nuevas generaciones”.

El galardonado, por su parte, aseguró que ganar este premio era “un honor demasiado grande”. Ordine era considerado una de las voces más destacadas de la filosofía contemporánea por su reivindicación del humanismo y el conocimiento para construir una sociedad mejor, frente al utilitarismo que domina el mundo actual.

La “locura” de que el “mercado” guíe la enseñanza

Hace cuatro años, en una entrevista con elDiario.es, Ordine defendía estos mismos postulados. “La escuela y la universidad tienen como estrella polar el mercado, y esto es una locura”, decía el filósofo en mayo de 2019, cuando visitó Granada para asistir a la Feria del Libro de la ciudad andaluza.

“La función del profesor tendría que ser cambiar la vida de los estudiantes, no para que ganen el Nobel, sino para que entiendan que no se estudia para lograr un título, sino para intentar ser mejores”, proseguía el profesor durante la charla. Su postura, aseguraba entonces, es que “Internet es una mina de oro para la gente que sabe, no para quien no sabe”.

Profesor destacado y autor de 'La utilidad de lo inútil'

El filósofo era profesor de Literatura Italiana en la Universidad de Calabria y profesor visitante de centros como Yale, Paris IV-Sorbonne, el CESR de Tours, el IEA de París, el Warburg Institute o el Max Planck de Berlín.

Ordine también era miembro del Harvard University Center for for Italian Renaissance Studies, de la Fundación Alexander von Humboldt y del Instituto de Filosofía de la Academia Rusa de Ciencias, tal y como señala la editorial Acantilado, que ha publicado en español varias de sus obras, como La utilidad de lo inútil (2013) —traducida en 32 países y convertida en superventas—, Clásicos para la vida (2017), Tres coronas para un rey (2022) o Los hombres no son islas (2022), que forman parte de las más distinguidas de su repertorio.