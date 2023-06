Rafael Cofiño, cabeza de lista de Sumar por Asturias: “Queremos hacer política real para mejorar la vida de gente real”

El día de Navidad de 2021 Rafael Cofiño dimitió como Director General de Salud Pública del Gobierno del Principado de Asturias y desapareció de la esfera pública. Él había sido la cara más visible de la gestión de la pandemia. Sus múltiples comparecencias ante los medios para trasladar a los ciudadanos las nuevas medidas que limitaban o ampliaban sus movimientos le hicieron ser el rostro más representativo en aquellos difíciles momentos. Nunca dijo por qué se fue y, dos años después, afirma que ya no es momento de explicarlo.

Se define como tímido y poco valiente, pero ha asumido un gran reto, ser el cabeza de lista del movimiento Sumar en Asturias. Decidió contribuir al proyecto de Yolanda Díaz porque como especialista que es en Salud Pública le gusta trabajar en equipo para mejorar la vida de la gente y eso es lo que vio en este nuevo proyecto. Habla de otra manera de hacer política y de la necesidad de dar un paso adelante en un momento en el que las alianzas generadas tras las elecciones del 28 de mayo ha llevado a Vox a las instituciones.

Sale a ganar los siete diputados que Asturias tiene en el Congreso y, sea cual sea el resultado, para él será todo un honor convertirse en diputado y representar a los asturianos en la cámara baja.

¿Cómo ha sido el proceso de estos meses, desde que se unió al movimiento Sumar hasta ahora?

Realmente yo nunca estuve implicado de manera directa en el proceso inicial de Sumar. A mitad del verano pasado recibí una llamada para participar como coordinador del grupo de Sanidad, uno de los 35 grupos de trabajo que se constituyeron. La idea era establecer un proceso de reflexión con diferentes profesionales en distintos sectores que respondiéramos a una pregunta: ¿Cómo queremos que sea el país en los próximos diez años?

Me parecía muy correcta porque desde la perspectiva técnica que siempre tenemos es muy importante tener un buen análisis de situación y hacer buenas propuestas. Además, para la Salud Pública en concreto, siempre trabajamos con una orientación muy política, en el sentido de que sabemos que para mejorar la salud de forma colectiva, o el bienestar, que a veces son términos muy parecidos, la mejor forma de influir no es sólo el ámbito sanitario. También la economía, el empleo, la vivienda, la igualdad, todo eso tiene influencia en la salud y por eso me pareció que el proceso era ambicioso e interesante.

Metodológicamente fue muy bonito. Éramos un grupo de 32 personas, con una consulta ampliada a un grupo de 50 a través de encuesta y luego, el acto de escucha en febrero en Madrid con otros sectores, el de la web. Todo para sumarlo en un documento conjunto que debería estar definido en septiembre.

Pero bueno, en medio de todo esto llegan las elecciones, se corta el proceso, se acortan los plazos y lo que tenemos que hacer ahora, cada grupo, es el programa electoral. Es decir, el trabajo de esos grupos será el programa de Sumar una vez ya constituido como un movimiento político.

Y le llega la propuesta de ser candidato, ¿se lo pensó mucho?

En realidad yo estaba muy metido en el proceso técnico y no en el de la constitución de listas y me llega la propuesta de que si quiero ser candidato para Asturias. Bueno, fue una decisión meditada, bastante complicada, aunque con muy poco tiempo para decidirme, fue una decisión en una semana. Muchas personas pensamos que tal vez el proceso de las listas podía hacerse de otra forma, pero es cierto que las cosas se hacen con el tiempo que se tiene y en una semana se construye una coalición estatal de 15 partidos. Yo lo comento, lo valoro con diferentes personas, también el tema de si tendría aceptación en ese proceso de candidaturas y bueno, al final decido dar un paso adelante.

Todo es política, todos los ciudadanos somos políticos. La pena es que hemos identificado política con ciertos partidos, con ciertas formas de hacer política

Y salta a la política...

Todo lo anterior es política, todos los ciudadanos somos políticos. La pena es que hemos identificado política con ciertos partidos, con ciertas formas de hacer política. Pero yo creo que todo es política, micro, meso o más macro. En salud pública, lo vimos en la pandemia, todo es política, la legislación, la normativa o la protección, es para mejorar la vida de las personas.

Y eso es una ideología, una manera de hacer política. Queremos una sanidad pública frente a quien no quiere que sea pública, queremos políticas que protejan el medio ambiente frente a los que no, queremos políticas de fiscalidad progresiva que no penalicen a las clases bajas o medias... Todo es una manera de hacer política frente a los que quieren beneficiar a minorías con más ¿no?

Este salto que hago es más oficial, pero bueno, cuando fui Director General de Salud Pública también hacía política, aunque tuviese un perfil técnico que arrastraba por llevar 23 años trabajando ahí. Pero no deja de ser un cargo político y muy interesante, aunque no sé si ésa es la palabra.

Yo no estoy vinculado a ningún partido y eso a veces genera cierta sensación de desasosiego, el no estar amparado. Pero bueno, también cierta comodidad para moverse. Además estaban los que te decían qué haces aquí si no eres del PSOE, si no estás militando. A todos nos gusta estar en un grupo, pero no militar da cierta tranquilidad y un poco, en ese sentido, es más Sumar.

Esa es la riqueza que tiene Sumar. Es un espacio grande y ancho donde caben diferentes personas o partidos para remar en la misma dirección. Verlo así es lo que me hizo dar el paso y tomar la decisión que tomé

Lo comentaba en la presentación de la candidatura. El proceso Sumar, centrándonos en Asturias, une a partidos que han hecho mucho por la historia de Asturias y otros que son nuevos o no tan nuevos, como Podemos, que también ha hecho mucho para acabar con el bipartidismo y que ha tenido una participación clave en las políticas del gobierno de coalición. También están partidos ecologistas, movimientos feministas, movimientos ciudadanos,... ésa es la riqueza que tiene Sumar. Es un espacio grande y ancho donde caben diferentes personas o partidos para remar en la misma dirección. Verlo así es lo que me hizo dar el paso y tomar la decisión que tomé.

Yo no soy nada valiente, no soy una persona valiente en general, pero sí que creo que hay que tomar decisiones en un momento determinado y hay que decidir tomar partido. Si te fijas en lo que ha pasado desde que tomé la decisión, hace sólo un par de semanas, se reafirma la importancia de no andar con medias tintas diciendo si hay o no que tomar una decisión cara a las elecciones generales.

¿Alguien de su entorno le ha sugirió que no diese el paso?

Sí, alguna persona que me quiere mucho y que sabe que el esfuerzo de la pandemia había sido un esfuerzo grande, me dijeron que me lo pensara. Pero todo el mundo mayoritariamente me ha animado mucho a dar el paso y por ese lo he hecho.

Dice que Sumar es una manera de hacer política diferente ¿va a ser una manera de hacer campaña diferente?

Haremos campaña. El tema organizativo hace que todo sea diferente. No es llegar y meterte en la estructura de un partido. El grupo de apoyo con el que contamos en estos momentos y con el que vamos a diseñar esa campaña cuenta con perfiles muy diversos. Hay personas vinculadas a formaciones políticas y otras que no, y eso hace que se trabaje de otra manera.

Tenemos que ser más ambiciosos porque Asturias ha sido muy generosa. Los partidos políticos han dado un paso adelante para ir en Sumar, incluso antes de que la coalición estuviese conformada a nivel nacional y hubiese acuerdo. Y eso es algo muy interesante también a partir del 23 de julio. Tenemos un reto que es esa fecha y ganar elecciones, tener diputados que lleven la agenda de Asturias a España, pero hay otro reto que queda aquí. En Asturias necesitamos alianzas y bloques fuertes de partidos y movimientos ciudadanos para generar una nueva forma de hacer política porque la situación que vivimos es una situación de riesgo.

El voto al PP supone que Vox entre a gobernar y que VOX entre a gobernar supone que las políticas contra los derechos humanos, contra los derechos sociales y contra la igualdad entran en juego

¿De riesgo por las alianzas?

De riesgo, por lo que estamos viendo en ciertos pactos. Sabemos que ahora mismo el voto al PP genera que VOX entre a gobernar. Podía haber alguna duda en las autonómicas pero en estas dos semanas hemos visto claramente que eso es así. El voto al PP supone que Vox entre a gobernar y que VOX entre a gobernar supone que políticas contra los derechos humanos, contra los derechos sociales, contra la igualdad entran en juego.

Le planteo una pregunta más concreta que la del proceso que le llevó a colaborar con Sumar, dígame tres cosas que mejoren la vida de las personas de aquí a diez años.

Voy a citar a Virchow, uno de los referentes de la Salud Pública: “La medicina es una ciencia social y la política no es más que medicina en una escala más amplia”. Todas las políticas pueden hacer intervenciones que mejoren la salud o el bienestar o la calidad de vida de las personas y eso encaja con el programa de Sumar. Así que voy a concretar.

Empleo. El empleo de calidad es un elemento fundamental que queremos afianzar y ahí está Yolanda Díaz. No es que diga palabras muy bonitas o muy ilusionantes, es que ella ha formulado la reforma laboral. Ha conseguido sentarse y generar consenso en un sector en el que es muy complicado. Esa reforma en Asturias ha creado 88.000 contratos indefinidos -entre los de nueva creación y los que se han transformado- que quieren decir que permiten una estabilidad y mayor tranquilidad. Y hay que añadir la subida del salario mínimo, que aún tiene que seguir incrementándose.

Servicios básicos, salud, educación y servicios sociales. Queremos mejores condiciones de vida y ¿Cómo lo pagamos o cómo lo financiamos? Mediante fiscalidad progresiva. Hay ejemplos en Europa. Llevamos un retraso en España respecto a este tipo de fiscalidad que sí lo han conseguido en otros países europeos, donde se recauda a las rentas más altas. No hay que penalizar a las rentas medias, ni a las pequeñas empresas, ni a los pequeños y medianos empresarios, pero hay que tener más recaudación y eso se consigue con grandes rentas y grandes empresas.

Y el tercer elemento clave para mejorar la vida de la gente es el tema del cuidado del Medio Ambiente.

Usted ha dicho que el neoliberalismo no funciona. ¿Cuál es el modelo alternativo?

El modelo del que acabo de hablar.

¿Cómo lo definiría?

No le pondría un nombre. No soy politólogo pero sería hacer política real para gente real. Una política que sea muy integradora, o sea, en la que la gran mayoría de las personas de este país estamos de acuerdo, otra cosa es que a veces las siglas nos dividan.

¿Cree de verdad que la mayoría está de acuerdo con esta forma de hacer política que propone?

Si yo pongo en una papeleta a ciegas que queremos generar mejor empleo, con contratos indefinidos, subiendo el salario mínimo, que las personas podamos tener menos horas de trabajo a la semana para poder cuidar, para poder salir y disfrutar de nuestro ocio y tiempo libre. La gran mayoría la elegiría sin dudarlo.

Las encuestas dicen que una gran mayoría no apoya esta nueva política...

Posiblemente, quienes hacen políticas para los que siempre han vivido bien están engañando a parte de sus votantes. Cuando tú metes una papeleta tienes más de 25 puntos y de esos, a veces, uno concreto genera un impacto emocional grande, un miedo, como son las estrategias de la extrema derecha. El resto de puntos atentan contra las condiciones de vida de la gente.

Hay dos ejemplos claros que se hicieron en dos intervalos de tiempo, las de la crisis económica de 2009 y las de los últimos cuatro años. La reforma laboral ha beneficiado a una amplia mayoría social, ¿a quién ha beneficiado el rescate bancario que hemos tenido en 2009? Y hay que hacer políticas para la gran mayoría de las personas, para ese intervalo amplio que no somos ni grandes fortunas ni grandes empresas y que queremos vivir bien.

En la pandemia ejercí un liderazgo de un equipo de muchas personas que trabajamos bien. En el momento en que la gestión política que se iba a hacer era diferente pues asumí que mi mejor papel estaba en otra parte y ya está

Dice que no recuerda por qué dimitió como director general de Salud Pública. Yo interpreto que es que prefiere no contarlo porque simplemente no quiere aportar ruido.

Me alegro que me hagas esa pregunta porque cuando lo dije quedó un poco así como que me había dado un golpe en la cabeza. Claro que me acuerdo perfectamente, pero creo que es un tema del que no tiene sentido hablar dos años después. Ejercí un liderazgo fuerte y creo que efectivo en la gestión de la pandemia. Ejercí un liderazgo de un equipo de muchas personas que trabajamos bien. En el momento en que la gestión política que se iba a hacer era diferente pues asumí que mi mejor papel estaba en otra parte y ya está. No creo que tenga mucho sentido volver sobre ello.

De la pandemia se decía que íbamos a salir mejores, ¿ha sido así?

Algunas cosas han salido mejores otras siguen siendo mejorables. Han sido cuestiones que de alguna forma la pandemia ha puesto en tensión y han saltado costuras. Salud mental es un ejemplo y algunos aspectos del sistema sanitario. Los departamentos de salud pública, hemos tenido como una ventana de oportunidad que parece que se ha cerrado sin reforzar esas estructuras, porque son estructuras que nunca se ven sólo como Santa Bárbara, cuando truena. Pero también ha habido riquezas como los ERTES, que se han definido como una herramienta fundamental en el mundo laboral.

Usted ya ha apuntado a tres pilares de la agenda política: empleo, infraestructuras y transición energética. ¿Está siendo esta transición energética en Asturias justa?

La transición es una palabra que quiere decir cómo tenemos que pasar de un modelo determinado a otro diferente. Si es brusco el cambio, entonces no es transición. Cerrar determinados espacios no solamente son pérdidas económicas sino también son pérdidas para la identidad. Es lo que ha pasado con la minería. No sólo se cierra un sector determinado, no sólo se deja sin empleo a muchas familias, sino que también es el cierre de una identidad de unas zonas muy importantes de nuestra comunidad autónoma.

Por eso debe hacerse de una forma determinada y si no se ha hecho así hay que analizar qué ha pasado ahí y cómo se tendría quehacer. Que la transición se haga en un tiempo determinado no significa que no se haga con agilidad porque es verdad que el cambio climático apremia y por eso se ha dado cierta agilidad a esa transición.

El espacio que Sumar ha generado en Asturias, más allá de lo que vaya a pasar en las elecciones, nos permitirá generar una identidad y una unidad de acción para muchas cuestiones. En Asturias hacemos muchas cosas bien pero a veces de manera muy fragmentada. Por ejemplo en el tema de las infraestructuras, del ferrocarril. Es algo clave para empleo, mercancías, movilidad cotidiana, y no es sólo del ámbito estatal, también del local. Si no conectamos las cercanías con la movilidad local todo será un desastre. Por eso hay que pensar de manera unida.

Pero cuando las administraciones están en manos de diferentes partidos, esa unidad de acción es complicada.

Yo creo que Sumar, fíjate, supone el momento más generoso en la historia de la Transición, que partidos que a veces es muy difícil ponerse de acuerdo lo han hecho y se han puesto de acuerdo. Entonces ese es el reto del futuro, si pensamos en pandemias, en impacto climático, en refugiados, en migraciones, en los conflictos que va a haber por desarrollo económico, si pensamos en todos eso, hay que articular un espacio político fuerte y generoso frente a todo porque si no vamos a tener problemas. Sumar puede suponer el nacimiento de una forma diferente de hacer política más allá de los partidos.

Habla de nuevas maneras de hacer política. ¿Se ve en debates públicos con los candidatos del resto de fuerzas políticas para las generales?

Sí, claro. Leyendo 'El infinito en un Junco' de Irene Vallejo, hablaba de los griegos y decía que su democracia se basaba en la elocuencia. Que en el siglo veintiuno nos sigamos fijando en que un partido político es más o menos bueno porque alguien sale en la tele y es elocuente y es retórico... y porque sea más o menos atractivo o quede bien en las cámaras... Otra forma sería evaluar claramente las políticas que se están haciendo y lo que han supuesto.

El debate es eso, una especie de Pasapalabra público, que según como tengas el día inspirado y contestes más o menos, pues te puede dar más o menos votos. Eso es una pena. Yo vengo de otros ámbitos de participación comunitaria, y sé que se podrían hacer cosas de otra forma diferente. Aún así, como lógicamente no vamos a cambiar el modelo de campaña y habrá debates, encantado.

Hace una definición continua de la política muy alentadora, cambiar para mejorar la vida de la gente. ¿Los partidos de la derecha que alcanzan pactos de gobernabilidad estos días están haciendo política?

Están haciendo una política que atenta contra los derechos humanos. Hay una línea roja clara que es el tema de los derechos humanos, y yo creo que esto es algo que preocupa a un sector de población conservadora de nuestro país, que no se esperaban esto. Podemos estar viendo que hay derechos de determinados sectores de población que desaparezcan en cuestión de dos días. Eso junto a la Agenda 2030, amparada por las grandes instituciones internacionales, que los negacionismos del cambio climático ponen en cuestión.

Yo creo que eso es una línea roja para pararse, pensar y recordar la historia. Hay cosas que no podemos tolerar y yo creo que la derecha, como hay otras derechas valientes en Europa, también tiene que decir hay líneas rojas que no se pueden pasar. Pero ante la urgencia del 23 J, debemos tener claro una cosa, ahora mismo votar al PP es meter a Vox en los gobiernos.

¿Estará Rafael Cofiño, si consigue el escaño, tanto en el gobierno en caso de ganar como en la oposición?

Sí, claro. Queremos ganar, por supuesto, pero creo que la oposición es una labor fundamental también. De hecho es un honor poder estar sirviendo a Asturias. Yo soy un funcionario y un funcionario es un servidor de lo público y me siento afortunado.