Zapatero protagoniza el mitin central del PSOE en Asturias y augura un “sorpresón” el domingo

Más de tres mil personas, según datos ofrecidos por la FSA-PSOE, se congregaron este jueves en la explanada en la que arranca el paseo del alcalde Tini Areces de Gijón. Lo cierto es que no quedó ni una silla vacía de las que la organización tenía preparadas para el mitin central de campaña e incluso alguna más se colocó escasos minutos antes de que arrancase el mitin.

Sentados o de pie, dentro o fuera de la zona acordonada, lo cierto es que los socialistas tenían ganas de escuchar a su expresidente que, como él mismo dijo, “estoy que me salgo”. Zapatero no sólo arrancó aplausos, también numerosas carcajadas, porque en una intervención en la que fue desgranando “las mentiras” del Partido Popular y “los aciertos” de Pedro Sánchez, el leonés no abandonó en ningún momento la ironía.

A sólo tres días de la cita con las urnas el líder socialista se mostró convencido del “sorpresón” que su partido dará este 23J y ya advirtió a los suyos de que se preparen “para el ruido”, porque está convencido de que si el resultado no es el que los populares esperan comenzarán a “deslegitimar” el proceso.

Porque si en algo incidió Zapatero durante su intervención, que se alargó más de media hora, es en la capacidad de los populares para “inventarse” la realidad. Hay “una derecha muy derechizada” con un líder que “ya ha puesto en duda el voto por correo”, afirmó y señaló que esa es la táctica de Feijóo, lanzar “mentira tras mentira” para “minar la confianza de la ciudadanía en el sistema”.

“Esta derechona no puede llevar a este país a una situación que no merece porque somos un país que tiene alegría por vivir y convivir”, dijo, defendiendo el modelo de libertades y derechos que los socialistas han ido instaurando en los diferentes gobiernos que han presidido.

Además el expresidente recordó que ataques parecidos a los que está sufriendo directamente Pedro Sánchez ya los sufrió él durante su etapa al frente del ejecutivo, porque “no nos llevemos a engaño, no van contra Sánchez, PS son las siglas del Partido Socialista, van a por nosotros”, arengó.

Zapatero elogió la figura del actual presidente del Gobierno y esgrimió la lealtad como uno de los valores fundamentales de su partido. A Sánchez lo calificó de “digno y honesto que ha defendido a los trabajadores y a España”, y también de “valiente y autónomo”, destacando sus iniciativas fiscales con “impuestos a las eléctricas, la banca y las grandes fortunas” que demuestran su “independencia”.

Para el líder socialista el gran error de Sánchez no ha sido otro que “una oposición que no ha ayudado ni ha propuesto” y que , sobre todo, “no ha pedido perdón por Kitchen, Gürtel, Bárcenas, la calle Génova y toda la corrupción” que les llevó a perder el Gobierno con la moción de censura.

Zapatero hizo un llamamiento a la participación porque “lo que este país quiere derogar es el machismo para siempre” y destacó el importante papel de las mujeres asturianas en los logros de los últimos años del feminismo, recordando el 'Tren de la Libertad' que con su marcha a Madrid en 2014 logró paralizar la reforma que Gallardón pretendía de la Ley del aborto.

Confiado en que el PSOE dará la vuelta a las encuestas y asegurando que el PP acude a asuntos como al Falcon “porque van mal”, el expresidente confió en que la España “abierta y tolerante” votará el domingo para que gane “la dignidad y la verdad”.