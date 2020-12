¿Qué hay realmente detrás del supuesto reparto "100% ecológico" de Seur?

La compañía Seur anunció hace unas semanas que su reparto de paquetes será "100% ecológico en 20 ciudades españolas de aquí a 2025". Para lograrlo, su principal medio será reemplazar su flota para contar con un 20% de lo que llama "vehículos alternativos".

El impacto ambiental del comercio electrónico, un segmento en el que la empresa se considera líder, es un reto que se acrecienta y que la crisis del coronavirus simplemente ha acelerado. Cada vez compramos más productos por Internet y cada vez los queremos antes en nuestras casas. Eso significa que estamos aumentando el número de bultos que hay que empaquetar y el de furgonetas o camiones haciendo el reparto de esos pedidos. Según un informe del Foro Económico Mundial, se espera que para el año 2030 haya un 36% más de vehículos en los núcleos urbanos distribuyendo las compras que hacemos en páginas web, lo que incrementará las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentará la contaminación de las ciudades.

Seur es consciente, tal y como explican en la compañía, del problema de 'la última milla', es decir, el último trayecto que lleva el producto hasta el cliente y que aumenta la huella ambiental de los productos. Sin embargo, la principal medida de esta empresa consiste en renovar su flota básicamente con vehículos de gas natural comprimido. "Responde mejor a nuestras necesidades, ya que hay más infraestructura para repostar y todavía los vehículos eléctricos grandes son más caros y suponen un gran coste para nuestros autónomos", explica a Ballena Blanca Julie Urban, responsable de RSC de la compañía. Preguntada sobre cuántos de los "500 vehículos eléctricos o de gas natural" que Seur piensa desplegar serán de cada tipo, la compañía no lo precisa.

¿Puede considerarse el de Seur un reparto "100% ecológico" usando gas natural? No. Este es un combustible fósil, como el petróleo o el carbón, que además produce uno de los gases de efecto invernadero más peligrosos para el calentamiento del planeta: el metano. Según la ingeniera Anna Krajinska, autora de un informe sobre emisiones de los vehículos de gas natural comprimido publicado por la organización Transport & Environment, el impacto no solo se genera en la extracción de este hidrocarburo, sino que los vehículos emiten también metano en el proceso de conducción. "El principal motivo es que el motor no quema el 100% del combustible, por lo que se producen escapes", explica. "Algunos estudios sugieren que esto también ocurre cuando se aparca el vehículo", matiza.

Por otro lado, los coches y furgonetas de gas natural pueden incluso empeorar la contaminación del aire. Según un estudio recientemente publicado en la revista científica Journal of Aerosol Science, los motores de gas natural comprimido producen un elevado número de nanopartículas, es decir, aquellas que tienen menos de 2,5 µm, cuyo efecto para el cuerpo es más perjudicial que el de las partículas de mayor tamaño. "Son partículas que pueden penetrar más fácilmente en nuestro cuerpo, en nuestros pulmones, por lo que son potencialmente más dañinas", explica otro especialista de Transport & Environment, Carlos Bravo. Al contrario que para la gasolina o el diésel, aún no existe regulación para los vehículos de gas natural según el nivel de partículas que emiten.

"A pesar de que disponen de la etiqueta ECO, los vehículos de gas natural en realidad no suponen ninguna mejora para bajar las emisiones ni para reducir la contaminación", matiza Bravo. La cuestión es que, aunque supusieran una mejora, no pueden considerarse "100% ecológicos".

Aun así, dentro del plan de Seur para reducir su impacto ambiental sí hay medidas más coherentes, como la introducción de tiendas de recogida y de las llamadas taquillas inteligentes, donde el cliente puede recoger su producto durante 24 horas. Al evitar el desplazamiento de la furgoneta hasta la puerta de los domicilios particulares no solo se evitarían kilómetros en el transporte, sino que también se podrían maximizar los repartos al llevar varios paquetes al mismo destino. Por otro lado, se evitarían los viajes innecesarios como cuando el cliente no se encuentra en casa. La empresa también asegura que cada vez usa más servicios de reparto en bicicleta o a pie.