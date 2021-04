La OCU identifica los mejores y peores lavavajillas para el medio ambiente

Un estudio recién publicado por la OCU compara el impacto ambiental de 36 detergentes de lavavajillas (16 detergentes para lavar a máquina y 20 para lavar a mano), y ofrece información útil sobre cómo elegir un producto según criterios de salud y de impacto ambiental.

El análisis, en el que han participado varios países europeos y evalúa 115 detergentes diferentes (36 de ellos de venta en España) califica la sostenibilidad de los productos según tres criterios: lo más o menos dañinos que son sus ingredientes, el tipo de envase que utilizan y el etiquetado sobre su impacto ambiental, y ofrece algunos ejemplos de detergentes que consiguen un buen resultado de limpieza con fórmulas menos agresivas para la salud y los ecosistemas.

En la lista de respetuosos con el medio ambiente, el ganador es L’Arbre Vert Todo en 1 en pastillas para lavado a máquina por su composición menos agresiva y un envase en parte reciclado. Para lavaplatos a mano FROSCH Concentrado Romero es el ganador. Este detergente no usa perfume ni perfumes alergénicos y, aunque la esencia de romero no es inocua para el medio acuático, no se acumula en el organismo.

Los que peores resultados obtienen en sostenibilidad son Fairy Platinum Plus all in one limón para máquinas, por su gran cantidad de compuestos de zinc que se usan para mejorar el abrillantado, así como de tensioactivos iónicos y perfumes alergénicos; y Fairy Limpieza&cuidado, para limpieza manual, por su gran lista de ingredientes, algunos de ellos de gran impacto ambiental.

“Los problemas más frecuentes que hemos encontrado en este estudio están relacionados con los conservantes y perfumes”, explica Ileana Izverniceanu, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de OCU. “Fragancias como el limonene, presente en 10 de los 57 detergentes europeos de lavavajillas a máquina analizados, son dañinas por generar reacciones alérgicas por contacto y tienen problemas de biodegradación en ambientes anaeróbicos. Sin embargo, es una sustancia muy común en los países mediterráneos porque asociamos el olor a limón con limpieza”.

“Por otro lado, conservantes como benzisothiazolinone son tóxicos para organismos acuáticos, irritan la piel y se sospecha que pueden tener poder mutagénico. Las sales de Zn se usan aún en estos productos para mejorar el acabado del lavado aún siendo muy dañinos para el ecosistema acuático y podrían bioacumularse”, añade.

El estudio también advierte de que algunos fabricantes usan información engañosa para proclamarse más respetuosos con el medio ambiente. Por ejemplo, Finish Powerball 0% sin fosfatos anuncia que no tiene fosfato cuando en realidad esta sustancia está prohibida para estos productos desde 2017. Otros aseguran que sus envases pueden reciclarse, otro reclamo dudoso cuando en teoría todos ellos podrían ir al contenedor amarillo.

Aún así, el informe de la OCU revela que las tendencias están cambiando. Ahora se pueden encontrar en el mercado detergentes de lavavajillas sin perfume tales como Frosch Zero 0 %, Carrefour Ecoplanet 0 % y Fairy 0 % sin perfume y colorante, lo cual antes era imposible, y en general, hay un menor uso de sustancias nocivas cuando se compara con estudios anteriores.

El mayor problema al que se enfrentan este tipo de productos más ecológicos es la eficacia de los lavados. Como explican los autores del estudio, los lavavajillas consiguen eliminar la suciedad por sus sustancias activas y, por lo general, estas suelen aparecer en concentraciones menores en los detergentes con mejores resultados ambientales, como aquellos que llevan la etiqueta Ecolabel. Sin embargo, eso no quiere decir que no sea posible, tal y como demuestra el buen resultado del producto L’Arbre Vert.

“En general, encontramos tres áreas que podrían mejorarse con tres acciones, explica Izverniceanu: “Sustituir algunas sustancias con mayor impacto ambiental por otras más seguras; evitar el uso de demasiados ingredientes, y mejorar la información de modo que se facilite el acceso a la ficha de composición y solo se usen alegaciones ambientales para dar información relevante y contrastada”.

En cuanto al precio, lo verde sigue siendo más caro. En el caso de los detergentes de lavavajillas a máquina a veces hasta un 50% y en el de lavado a mano con diferencias que puede ser aún mayor.