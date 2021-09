Alta tensión

La izquierda se enfrenta a un importante test sobre su capacidad real para gobernar las necesidades materiales de la sociedad a la que quiere proteger. El Gobierno, abrasado por la crisis internacional del precio de la energía, se ha decidido a hacer lo que hasta hace literalmente dos Telediarios, según el 99% de los expertos, no se podía hacer pero resulta que sí: intervenir el mercado para recortar los beneficios de las eléctricas.

Con un mecanismo que, como todo en este tema no es sencillo de explicar pero aquí lo intentamos, el Gobierno retirará unos 2.600 millones de euros de una de las fuentes habituales de ingresos de las compañías hidroeléctricas y nucleares. Con ese dinero, pagará costes que normalmente se trasladan a nuestra factura. Entre eso y la rebaja fiscal que ya está en marcha, se calcula que vamos a pagar un 30% menos en el recibo.

Dos claves para no perderse: uno, esto no significa que vayamos a dejar de ver titulares de que sigue subiendo el precio mayorista de la energía (hoy, otro récord) porque lo que se toca no es eso. Y dos, es una medida temporal: está aprobada hasta el 31 de marzo. Hay muchos más detalles: consulta todas las claves.

Las eléctricas echan humo. Digo que la decisión pone a prueba la capacidad real de la izquierda porque, antes incluso de poder demostrar que es una medida que funciona, vienen las turbulencias que intentan tumbarla: las empresas eléctricas han amenazado con ‘apagar’ sus centrales nucleares si no se retira. El pulso ha empezado y el coro político lo acompaña: el PP habla de confiscar y expropiar; Unidas Podemos celebra la decisión y acusa a las compañías de “comportamiento antidemocrático” por sus amenazas con un bien de interés general protegido constitucionalmente. Con ustedes, el artículo 128, que vas a ver citado muchas veces a partir de ahora.

Ante la probable ofensiva política y jurídica, un aspecto importante: hoy contamos en elDiario.es que Europa ha dado su visto bueno. Ay, los expertos de lo que no podía ser.

Vacuna adolescente

Resulta que los adolescentes en España se han puesto más primeras dosis de la vacuna que el grupo de entre 20 y 39 años. Básicamente porque a los chavales los han llevado de la oreja a pincharse sus familias o están más en el radar de los médicos, mientras que la chavalada adulta pues da menos explicaciones. Aquí el resto de datos y gráficos como este.



Los adolescentes ya han recibido más primeras dosis que los de 20 a 40 años Evolución del porcentaje de población vacunada contra la Covid-19 en España según el grupo de edad. Usa los botones para ver los porcentajes de administración de primeras dosis y de población que ha recibido la pauta completa Al menos 1 dosis Vac. completa



Dinamarca. No hay restricciones de ningún tipo contra la Covid-19 en Dinamarca. La tasa de incidencia es baja, pero no muy lejos de los de España. Eso sí, haciendo muchas más pruebas, cribados y usando pasaporte de vacunación para casi todo. Más detalles.

Habrá tercera dosis para los mayores de 50 años en Reino Unido. En España, todavía está limitada a personas con sistemas inmunitarios muy vulnerables, pero el debate tardará en llegar menos que el frío.

***

Que no se te pase

Mesa puesta. Año y medio después de la última reunión, y tras meses de tira y afloja, hoy por fin se reúne la mesa de diálogo diseñada para solucionar o aliviar el conflicto en Catalunya. Pedro Sánchez y Pere Aragonès van, pero hay problemas con Junts y el president les deja fuera. Es el enésimo lío simbólico que usa la letra pequeña para construir grandes conflictos. Neus Tomàs te anticipa un análisis de lo que puede pasar hoy y quién sale perdiendo de la bronca que hay montada.

El Goya. Si estás enganchado a la historia sobre el cuadro de Goya que tenía en casa Esperanza Aguirre hasta que lo compró Villar Mir, hay nueva entrega: el marido de la expresidenta admitió en un escrito que debía 4,2 millones a sus hermanos después de aquella venta.

Noruega. El centroizquierda ha ganado las elecciones en Noruega tras ocho años de crisis socialdemócrata. Como comenta Ignacio Molina en Twitter, esto hace que los cinco primeros ministros de los países nórdicos (Noruega, Dinamarca, Suecia, Islandia y Finlandia) sean de izquierdas. No ocurre desde 1969.

Universidad sin humo. La Universidad Carlos III ha aprobado la prohibición de fumar en todo el Campus. No se podía fumar por supuesto dentro de los edificios o las cafeterías, pero ahora tampoco tampoco en terrazas, en los accesos o las zonas comunes al aire libre. En ningún sitio. Me parece un salto cualitativo importante. ¿Se cumplirá? ¿Seguirán otros el ejemplo?

***

En el capítulo de hoy

Los Oscar. Si eres de los que usan las nominaciones de los Oscar o los Goya como filtro para decidir qué películas quieres ver, ya tienes deberes: ‘Madres paralelas’ (de Almodóvar), ‘El buen patrón’ (de León de Aranoa) y ‘Mediterráneo’ (de Marcel Barrena) son las preseleccionadas españolas para competir en Hollywood. Un pequeño pero: ninguna de las tres se ha estrenado todavía.

¿Más 11S? Si te quedaron ganas después de la semana pasada de rememorar aquel 11 de septiembre de 2001, hay una manera peculiar para hacerlo: volviendo a escuchar cómo sonó la noticia en la emisión de RTVE. No hay grandes sorpresas, pero me ha encantado escuchar al editor del Telediario darle instrucciones a Ana Blanco por el pinganillo y escuchar a Alfredo Urdaci sin que me incomode nada de lo que dice. Aquí.

La caza. Hay un sorprendente consenso entre los jefes de Economía y Política de elDiario.es. Rodrigo Ponce y Jose Precedo han visto ‘La caza’, una serie que anda ahora en Netflix, y les gusta. Un thriller policíaco con trazas de lucha contra la violencia machista, con muy buenas críticas. Es de 2013 y la protagoniza Gillian Anderson, aquella de Expediente X que ahora triunfa con todo lo que toca. Por si te cuadra.

Esto, hoy. Mañana ya veremos.

Aquí te espero.

Un abrazo,

Juanlu.