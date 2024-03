📩 BOLETÍN | Amenazan y seguimos

Hola.

Lo primero que toca es dar las gracias. Gracias por el apoyo que hemos recibido durante todo el fin de semana. Nos han llegado mensajes de periodistas de otros medios, de las asociaciones de la prensa de toda España, de políticos y, sobre todo, abrumadoramente, de lectores.

Si no sabes de qué te hablo, se resume fácil: el jefe de gabinete de Ayuso, el todopoderoso Miguel Ángel Rodríguez, nos ha amenazado e insultado por escrito. “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”, le dijo por WhatsApp a una compañera. “¿Es una amenaza?”, preguntó nuestra periodista. “Es un anuncio”, respondió Rodríguez.

Es probablemente la amenaza más clara y más directa que hemos recibido en elDiario.es durante estos años de existencia. La hace una persona con poder, con contactos y con experiencia en hacer listas negras de periodistas y proclamar cacerías contra ellos. Ya lo hizo con Aznar.

Aquí nos van a encontrar. Haciendo periodismo. La respuesta de Ignacio Escolar, y creo que habla en nombre de la redacción y de los 78.000 socios de elDiario.es, es muy clara.

Pero no somos de hierro. Somos periodistas que no se dan por vencidos, pero no somos más duros que nadie. Si nos amenazan, sufrimos. Claro que te tiemblan las piernas. Contra estas amenazas, no hacen falta periodistas superhéroes, simplemente hacen falta lectores como tú.

Queda mucha tormenta por delante. Para seguir, nos va a hacer falta toda la ayuda posible. La tuya también.

Las facturas y “los tiesos”

Seguimos. Hoy te contamos que la pareja de Isabel Díaz Ayuso intentó vender vacunas a Costa de Marfil cinco veces más caras de lo que costaban. Alberto González Amador y un socio ofrecieron dosis de AstraZeneca a 15,51 euros cuando ese mismo laboratorio las vendía a menos de tres euros. Tras las ganancias de varios intermediarios opacos, su comisión iba a ser de dos millones de dólares, a repartirse con un socio. Aquel negocio no fraguó, pero el novio de Ayuso le presentó a Hacienda una factura de 900.00 euros como si se hubiera repartido comisiones con el socio. La inspección asegura que eso no pasó.

Seguimos. La pareja de Ayuso intentó retirar varias facturas falsas tras saber que Hacienda le investigaba. Otro indicio más (aunque no tan importante como su propia confesión) de que Ayuso miente cuando dice que todo está perfectamente bien hecho.

Y seguimos. Hoy en el podcast, una pequeña historia que retrata perfectamente la trascendencia ética, política y moral de lo que estamos contando. El mismo día en el que elDiario.es empezó a publicar sobre el fraude de la pareja de Ayuso, un periodista cogió el coche y se fue a un pequeño pueblo de la provincia de Sevilla a buscar a unos implicados muy peculiares en esta trama. Y les encontró. No te lo pierdas.

Y te dejo un detalle más. Que tú dirás que esto no tiene nada que ver con lo del novio de Ayuso. Pero yo te lo voy a dejar por aquí: la Junta de Andalucía cuela más contratos a dedo con clínicas privadas en los fondos de una ley europea para “catástrofes naturales”.

Que no se te pase

Carlos Cuerpo . Entrevistamos al ministro de Economía después de que la convocatoria de elecciones anticipadas en Catalunya haya abortado la posibilidad de unos Presupuestos para 2024. “La legislatura no está en riesgo”.

. después de que la convocatoria de elecciones anticipadas en Catalunya haya abortado la posibilidad de unos Presupuestos para 2024. “La legislatura no está en riesgo”. Sorpresa . Putin ha ganado las elecciones presidenciales en Rusia. Al menos 74 personas han sido detenidas por manifestarse contra él.

. las elecciones presidenciales en Rusia. Al menos 74 personas por manifestarse contra él. Alerta Trump . Recuerdo muchas barbaridades en boca de Donald Trump. Pero ninguna tan alarmante como esta : “Si no resulto elegido, habrá un baño de sangre. Va a ser un baño de sangre para el país”.

. Recuerdo muchas barbaridades en boca de Donald Trump. Pero : “Si no resulto elegido, habrá un baño de sangre. Va a ser un baño de sangre para el país”. Las últimas horas de Shad Karim. El periodismo es fiscalizar al poder y es también contar y documentar historias como esta: las últimas horas de un migrante fallecido en un hostal de acogida de la Cruz Roja en Madrid.

Cosas que no sabía

No conocía a este pequeño bicho sonriente. Es un ajolote, una especie de salamandra mexicana que vive en el agua. Concretamente en unos lagos próximos a Ciudad de México, donde resisten los últimos ejemplares en peligro de extinción. Siendo egoístas, no nos conviene que desaparezca: los científicos valoran mucho su capacidad regenerativa de células muertas en varios órganos de su cuerpo.

a este pequeño bicho sonriente. Es un ajolote, una especie de salamandra mexicana que vive en el agua. Concretamente en unos lagos próximos a Ciudad de México, donde resisten los últimos ejemplares en peligro de extinción. Siendo egoístas, no nos conviene que desaparezca: los científicos valoran mucho su capacidad regenerativa de células muertas en varios órganos de su cuerpo. No sabía que las lenguas de signos se reparten por el mundo con fronteras diferentes a las de los idiomas hablados. Es decir, sabía que los gestos no son los mismos en Inglaterra que en España, por ejemplo. Pero no sabía que la lengua de signos de EEUU, Inglaterra y Australia (donde se habla inglés) son diferentes entre sí. O que el de España se parece al de EEUU. En este hilo se explica bien.

que las lenguas de signos se reparten por el mundo con fronteras diferentes a las de los idiomas hablados. Es decir, sabía que los gestos no son los mismos en Inglaterra que en España, por ejemplo. Pero no sabía que la lengua de signos de EEUU, Inglaterra y Australia (donde se habla inglés) son diferentes entre sí. O que el de España se parece al de EEUU. En este hilo se explica bien. No sabía que las redes sociales han popularizado el término ‘PAS’ para etiquetar a “Personas Altamente Sensibles”. Hay libros, blogs, miles de videos de TikTok o tests que te ayudan a entender si estás en ese grupo de personas que se abruman emocionalmente con facilidad o tienen un gran universo interior. Los psicólogos advierten: “No hace falta psicologizarlo todo”.

Hasta aquí llegamos por hoy. Pero mañana venimos con más.

Un abrazo,

Juanlu.