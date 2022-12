📩 BOLETÍN | El apocalipsis no ocurrió

Hola.

El apocalipsis no ocurrió

Se nos está acabando el año y, oye, al final el mundo no se ha acabado. Nos pronosticaron que la crisis energética nos dejaría sumidos en un apagón energético y económico, que la llegada del frío nos dejaría sin gas y la escasez del gas nos dejaría sin sector productivo, y los precios y el desempleo se multiplicarían y entraríamos en recesión. No está pasando. El invierno se acerca, nos decían, y el invierno vino, pero sin dragones que escupan fuego.







Más datos.

De hecho, mañana el precio de la luz en el mercado mayorista en España será junto al día de Navidad el más bajo desde mayo de 2021. Sí, más bajo que justo antes de la guerra.

Así están las fuerzas

La gran cisis tampoco ha provocado el colapso del Gobierno de coalición. Según la encuesta de elDiario.es que publicamos hoy, así están las cosas:







PP y PSOE están empatados. Vox ya no es un cohete, pero se recupera a costa de un Feijóo desubicado. De Unidas Podemos yo creo que no podremos tener nada claro hasta que no se defina cómo confluirá ese espacio político para las generales. Yolanda Díaz no tiene prisa, prefiere seguir construyendo su perfil de gobernante con atención a lo social que de precandidata con una misión orgánica imposible.

Supermercados. De hecho, Yolanda Díaz se ha mostrado crítica con la bajada del IVA a algunos alimentos aprobada por el Gobierno porque es un ‘regalo’ fiscal a gente que no lo necesita, a costa de los ingresos públicos. La parte socialista del Ejecutivo pide a los supermercados que no aprovechen la bajada del IVA para subir los precios, y que hagan constar la medida en los tickets de compra. “Confiamos, pero vamos a estar vigilantes”.

Sudoku fiscal contra la inflación. Se ha hablado muchísimo de impuestos este año. Moncloa ha desplegado un sistema provisional de impuestos diseñado para el corto plazo pero que ya enfila 2023. Algunos contradictorios ideológicamente, como el del IVA; otros, audaces políticamente, como el de las eléctricas. En la cuenta final nos sale que 2022 será el año de mayor recaudación de la historia:







Que no se te pase

La COVID vuelve a tomar China . Tenemos muchas preguntas y pocas respuestas. Las autoridades chinas han decidido terminar con el polémico régimen de encierro total contra la COVID y, en cuanto ha abierto la mano, los hospitales se han llenado. ¿No funciona la vacuna china? ¿Se vacunó menos gente de lo que se dijo oficialmente? ¿O qué está pasando? Lo que sabemos, aquí.

Cosas que no sabía

No sabía cuál es la razón histórica por la que las agujas del reloj se mueven en ese sentido, de izquierda a derecha, y no al revés. Parece fácil: las agujas son el equivalente a los palos de los antiguos relojes solares, que proyectaban una sombra que iba recorriendo una circunferencia, por el movimiento de rotación de la Tierra, en lo que hoy llamamos “en el sentido de las agujas del reloj”. Aquí se explica bien. Pero hay algo más: ese sentido solo se da en el Hemisferio Norte; en el Sur, las sombras giran al revés. Y eso nos lleva al siguiente párrafo.

