📩 BOLETÍN | A las banderas

Hola.

Agarra un café y vamos al lío. ¡Buenos días!

A las banderas

Los cielos de ciudades y pueblos de España se han salpicado de banderas arcoíris este miércoles, Día del Orgullo, como primera respuesta a una realidad aplastante: los nuevos gobiernos municipales y autonómicos del PP y Vox han declarado la guerra al símbolo universal de la defensa de los derechos LGTBI.

Lo hemos visto en Madrid con la manifestación del Orgullo Crítico (la gran toma de las calles será el sábado), pero también hemos visto rabia en lugares más pequeños, como Náquera (Valencia), un pueblo de 6.000 habitantes, uno de los primeros en los que se han prohibido las banderas LGTBI en edificios oficiales.

En Turquía, 150 personas han sido detenidas por participar en marchas del Orgullo a pesar de la prohibición oficial del Gobierno de Erdogan.

El carrusel de los pactos sigue: el PP va a gobernar en solitario en Balears a cambio de que Vox entre en los gobiernos insulares, muy influyentes en las islas. Además, el PP se compromete con Vox a un programa de gobierno en la línea de los peores augurios de la izquierda: discriminación a las personas trans, trabas a la eutanasia, marginación del catalán… Consulta los detalles aquí.

Woolf, censurada . El nuevo ayuntamiento de Valdemorillo, con la Concejalía de Cultura en manos de Vox, ha cancelado el estreno de una obra teatral de Virgina Woolf sobre homosexualidad. Así estamos .

. Neus Tomàs nos cuenta quién es entre PP y Vox. En Extremadura, el PSOE ya tiene fecha para presentar a Fernández Vara a una investidura que ya sabemos que no va a salir pero que revolverá aún más al PP por dentro: 5 y 6 de julio.

El sueldo y las hormigas

Quizá leas hoy que Feijóo cobró 39.260 euros en 2022 como presidente del PP, puesto al que accedió en el mes de abril, como salario añadido a su sueldo como senador. Pero que no te confundan: es un dato proporcionado por el propio Partido Popular, no el dato oficial registrado en el Senado, un trámite que Feijóo se niega a hacer antes de las elecciones generales. Esa cifra deja además incógnitas que desglosamos aquí. Saber cuánto cobra el presidente del PP, uno de los secretos mejor guardados de nuestra democracia, no es un capricho ni quiere alimentar la noción de que los políticos cobran demasiado en España: la transparencia de los ingresos de los cargos públicos es una medida básica para detectar (y disuadir) posibles casos de corrupción.

A Feijóo por cierto le tocó anoche su entrevista en El Hormiguero. “La entrevista de ayer y la de hoy van a ser diferentes”, dijo ya de entrada Pablo Motos. Feijóo contó que ha ido una vez en seis años a recoger a su hijo al colegio y que el kilo de naranjas cuesta 12 céntimos, pero por lo demás estuvo sólido y cómodo. Hubo mucho aplauso en la grada (“tienes muchos fans”, dijo Motos) hasta cuando dijo que iba a eliminar el impuesto a las grandes riquezas. También dijo que, si es presidente, no habrá Ministerio de Igualdad porque esas políticas dependerán directamente de él. Sonrió, así que creo que piensa que eso es bueno.

Precisamente hoy en el podcast, hablamos de cómo la política se mete en los programas de entretenimiento y de cómo los programas de entretenimiento se meten en política. Las entrevistas de los candidatos en El Hormiguero nos ayudan a pensar en el papel de este tipo de espacios en la generación de opinión pública.

Que no se te pase

Houston, tenemos un problema . Hasta la NASA sabe que lo que ocurre en Doñana es un problema para el planeta. La agencia espacial de EEUU, no sé si muy sospechosa de hippie socialcomunista, alerta de que el parque se seca por la presión agrícola y el turismo. La Junta de Andalucía vuelve a marear la perdiz con su ley de regadío.

. La subida del SMI recorta a un mínimo histórico del 13% los hogares que viven con menos de 1.000 euros al mes. Las familias que ingresan recurrentemente más de 2.000 euros alcanzan el 54%. Las esclavas del Opus . Me he quedado realmente tocado con este reportaje que explica cómo el Opus Dei, confesión made in Spain, montó en Argentina una escuela de “Estudios Domésticos” en la que formaba a chicas jóvenes para ser explotadas luego como sirvientas de miembros destacados de la organización.

. Me he quedado realmente tocado con que explica cómo el Opus Dei, confesión made in Spain, montó en Argentina una escuela de “Estudios Domésticos” en la que formaba a chicas jóvenes para ser explotadas luego como sirvientas de miembros destacados de la organización. María Blasco, directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, se ha venido a la redacción de elDiario.es a charlar con los socios sobre todo lo que han querido preguntar. Puedes verlo aquí.

Cosas que no sabía

No sabía que la expresión “república bananera” no nace como término despectivo para democracias pobres latinoamericanas donde se cultive mucho el plátano, sino que tiene un punto crítico: surgió para definir a la clase dirigente de países como Guatemala, Honduras o Panamá que aceptaban sobornos de las empresas fruteras de EEUU para quedarse con las tierras y controlar la política del país.

que la expresión “república bananera” no nace como término despectivo para democracias pobres latinoamericanas donde se cultive mucho el plátano, sino que tiene un punto crítico: surgió para definir a la clase dirigente de países como Guatemala, Honduras o Panamá que aceptaban sobornos de las empresas fruteras de EEUU para quedarse con las tierras y controlar la política del país. No sabía que la ciencia ha demostrado que la noción de que los hombres siempre eran los cazadores y las mujeres, recolectoras, tiene poco fundamento histórico real. Un nuevo estudio, que ha repasado centenares de investigaciones etnográficas, concluye que en la gran mayoría de las sociedades más primitivas las mujeres participaban de la caza.

que la ciencia ha demostrado que la noción de que los hombres siempre eran los cazadores y las mujeres, recolectoras, tiene poco fundamento histórico real. Un nuevo estudio, que ha repasado centenares de investigaciones etnográficas, concluye que en la gran mayoría de las sociedades más primitivas las mujeres participaban de la caza. No conocía el concepto de “fuerza histérica”, que se refiere a ese teórico superpoder físico que en teoría se activa cuando nuestro cuerpo nota que estamos en una situación de vida o muerte o para salvar a un ser querido. La teoría, muy discutida científicamente, dice que en condiciones normales solo usamos el 65% de nuestra fuerza.

Hasta aquí llegamos por hoy.

Un abrazo,

Juanlu.