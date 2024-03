📩 BOLETÍN | Blanco y en Ayuso

Hola.

Agarra un café y vamos al lío. ¡Buenos días!

Blanco y en Ayuso

Nuevo detalle que aporta elDiario.es a la investigación sobre el fraude fiscal del novio de Isabel Díaz Ayuso. Ya sabíamos que la presidenta vive en un piso de lujo pagado por su pareja tras el pelotazo en comisiones en el que Hacienda ha detectado fraude fiscal. Y ahora contamos que la pareja disfruta también de otro piso de lujo, el ático que está justo encima de esa casa. Y que ese ático no está a nombre de ella, ni a nombre de él. Está a nombre de su abogado.

Hoy en el podcast analizamos con Ignacio Escolar este nuevo detalle, del que Ayuso no había mencionado nada en sus comparecencias.

Hoy también contamos que González Amador usó 8 empresas para fabricar facturas falsas. Y fue administrador de otra empresa, radicada en Panamá, que fue creada por un directivo de Quirón, el grupo de sanidad privada para el que el comisionista trabajaba habitualmente.

Con todo esto encima de la mesa, Ayuso solo ha acertado a decir que ella es libre de meterse en la cama que quiera (muy cierto), que ella es la víctima de una conspiración (no tan cierto) y que su pareja no ha hecho nada malo.

Y de remate final, una noticia más: Alberto González Amador ofreció un pacto a la Fiscalía para declararse culpable a cambio de evitar el juicio. Blanco y en Ayuso. En ese correo, que mandó su abogado el 2 de febrero, decía: “Ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”.

Patas arriba

Catalunya lo vuelve a poner todo patas arriba. Lo que podría haber sido un día que escenificara reconciliación o al menos acuerdo con la aprobación de la ley de amnistía hoy en el Congreso queda eclipsado por otra noticia: habrá adelanto electoral en Catalunya. Fecha: 12 de mayo. Dentro de dos meses.

Todo nace de un desacuerdo sobre los Presupuestos que el president Aragonès ha aprovechado para convocar elecciones. El anuncio coge a contrapié a Carles Puigdemont, que pretendía ser candidato en las europeas del 9 de junio como paso previo a volver a Catalunya una vez amnistiado y quizá intentar ser president en 2025. El adelanto electoral trastoca esos planes. Junts dice que Puigdemont será su candidato en Catalunya el 12 de mayo, aunque la amnistía no llegue a tiempo para que pueda volver a España y tenga que hacer campaña desde Bruselas.

Pero es que además este adelanto electoral deja caer otra pieza en el efecto dominó: Pedro Sánchez da por hecho que no conseguirá aprobar los Presupuestos de 2024. Entre otras cosas, porque para sacarlos adelante necesita el voto de ERC, que hoy entra en una ajustada batalla con el PSC por la victoria electoral en Catalunya. No van a estar pactando en Madrid mientras compiten por el voto catalán. Pero ojo, eso no significa que Pedro Sánchez vaya a convocar elecciones. Se seguirá gobernando con las cuentas de 2023 mientras se negocia ya pensando en 2025. El PP armará su lío, pero esto ya lo hizo Rajoy.

Que no se te pase

Encuesta del CIS . Dice el CIS que el PP coge ventaja electoral y que le saca ya tres puntos al PSOE. La izquierda en general está en horas bajas, según la encuesta, con Vox superando a Sumar. Aquí los datos .

. Dice el CIS que el PP coge ventaja electoral y que le saca ya tres puntos al PSOE. La izquierda en general está en horas bajas, según la encuesta, con Vox superando a Sumar. . Autodeterminación de género . El Consejo de Europa pide a los países de la UE que regulen la transexualidad reconociendo procesos de cambio de sexo legal basados en la autodeterminación de género. O sea, como la polemiquísima Ley Trans de España.

. que regulen la transexualidad reconociendo procesos de cambio de sexo legal basados en la autodeterminación de género. O sea, como la polemiquísima Ley Trans de España. Algo diferente (en plano secuencia). Cambiemos de tercio. El director Rodrigo Sorogoyen nos ha dejado pasar cuatro noches con él y su equipo en la preparación y grabación de un plano secuencia, una de esas escenas que duran mucho y no hay cortes, de su nueva serie. Vívelo tú también en este reportaje.

Cosas que no sabía

No conocía la historia de los dibujos del científico español más reconocido, Santiago Ramón y Cajal. El Premio Nobel hizo unas 1.800 ilustraciones con lápiz y tinta china para representar lo que veía a través del microscopio. Una combinación extraordinaria de sensibilidad artística y ciencia, aunque todas tienen encima un feo sello azul. Pero esa es otra historia.

la historia de los dibujos del científico español más reconocido, Santiago Ramón y Cajal. El Premio Nobel hizo unas 1.800 ilustraciones con lápiz y tinta china para representar lo que veía a través del microscopio. Una combinación extraordinaria de sensibilidad artística y ciencia, aunque todas tienen encima un feo sello azul. Pero esa es otra historia. No sabía que Citroen es un apellido de origen holandés. Ni que la marca Citroën toma el nombre del apellido de su fundador, Gustave Citroën. La idea de la diéresis fue del padre, para evitar que sonara a ‘citron’ (limón). La diéresis fuerza la pronunciación de la e, tal y como lo pronunciamos en español.

que Citroen es un apellido de origen holandés. Ni que la marca Citroën toma el nombre del apellido de su fundador, Gustave Citroën. La idea de la diéresis fue del padre, para evitar que sonara a ‘citron’ (limón). La diéresis fuerza la pronunciación de la e, tal y como lo pronunciamos en español. No sabía que muchos peces tienen un órgano llamado vejiga natatoria. Es básicamente un globo lleno de gas con el que regulan la flotación. Hay veces que, por la diferencia de presión, la vejiga se infla más de la cuenta y algunas especies acaban arrastradas hacia la superficie y sus depredadores. Los pescadores no pueden aprovecharlo porque los peces acaban deformados. Hay gente especializada en ‘pinchar’ el globo para que puedan bajar. En este vídeo.

Hasta aquí llegamos por hoy. Pero mañana venimos con más.

Un abrazo,

Juanlu.