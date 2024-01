📩 BOLETÍN | De los hilitos a las bolitas

Hola.

Agarra un café y vamos al lío. ¡Buenos días!

De los hilitos a las bolitas

La política ha vuelto de vacaciones y se ha encontrado un asunto inesperado sobre la mesa. La costa de Galicia está llena de bolitas de plástico. Un barco carguero tuvo un incidente hace casi un mes frente a las costas Portugal y parte de su carga, una ingente cantidad de pellets (trocitos que se usan como materia prima para fabricar casi cualquier cosa de plástico) acabó en el mar, y de ahí a las playas de Galicia. También se han encontrado en Asturias, Portugal o Francia. Es inevitable que la gestión política del problema nos recuerde al caso Prestige. Porque la Xunta de Galicia dice que hasta el 3 de enero no supo nada del incidente y por eso no hizo nada hasta el 5, pero hemos accedido a transcripciones de conversaciones que lo desmienten. Porque la Xunta dice no hay que preocuparse mucho, que las bolitas no son tóxicas, pero los pellets son internacionalmente conocidos por afectar a organismos y especies marinas, que se los tragan, y tienen “riesgo potencial para la salud humana”, según estudios de la Comisión Europea, y la Fiscalía sí alerta de “indicios de toxicidad”. Porque ya hay voluntarios limpiando playas de un nuevo enemigo, esta vez diminuto y casi invisible. Te presento a los pellets, por si no tenías el gusto.

Del Nunca Mais al Outra Vez, lo que es diferente políticamente es que el gobierno de la Xunta y de Moncloa en esta ocasión no son del mismo signo. Quizá por eso el presidente gallego, Alfonso Rueda, dice que la culpa es de Madrid y que los responsables de limpiar son los ayuntamientos. Se resiste a declarar el nivel de alerta que permitiría las ayudas de varios ministerios. Y la guinda para la tormenta perfecta: hay elecciones en Galicia el 18 de febrero. Bienvenidos al primer gran tema de campaña.

La primera en la frente

El segundo gran tema de campaña puede que nos llegue mañana miércoles. El Gobierno apura los plazos para no sufrir la primera gran derrota parlamentaria de la legislatura y empezar el año dando un ejemplo de su inestabilidad. Se votan tres decretos que contienen una batería de medidas económicas importantes (desde el transporte al precio de la luz o las pensiones) y otros ingredientes normativos de diverso pelaje. Entre los socios de investidura, Podemos ha expresado sus diferencias y Junts ha dicho directamente que votará en contra. PSOE y Sumar tienen un día para darle la vuelta.

Back to mask. El Ministerio de Sanidad ha decidido imponer el uso de mascarillas en los centros sanitarios de toda España a partir del miércoles. Es su respuesta a la negativa de los gobiernos autonómicos gestionados por el PP, que han querido convertir la alerta por las gripes en otra oportunidad para resistirse en nombre de no sé qué y llamar la atención a costa de la salud. Además, la ministra de Sanidad propone recuperar el sistema de “autobaja” que permite al trabajador justificar su ausencia laboral por enfermedad durante tres días sin necesidad de ir (véase: saturar) al centro de salud. Ayuso, la liberal, dice que no lo ve claro, que viva la burocracia. Para la derecha, las declaraciones responsables para empresarios sin licencia están bien, pero para los trabajadores enfermos están mal.

Gaza 2024

Van tres meses de masacre en Gaza y la violencia empieza a desbordarse por la región. Líbano, Irán, Yemen. Hoy en el podcast, nos preguntamos qué va a hacer Israel durante los próximos meses con la Franja y analizamos un posible futuro de escalada en Oriente Medio.

Y Pedro.

La guinda a este resumen es otro repaso de actualidad, pero este es de categoría prémium: Pedro Almodóvar nos ha enviado un nuevo texto. Es una nueva entrega de ese diario personal que nos está regalando, pero esta vez además es un gran comentario de las últimas noticias. Aquí lo tienes.

Todo es política

La fuga de cerebros es política. Las ciudades pequeñas y del interior de España se están quedando sin gente joven cualificada. Hay provincias en las que hasta el 35% de los menores de 40 años se han ido a trabajar fuera. Madrid es el gran destino que se lo traga todo, aunque también Málaga, Canarias o Baleares. Aquí todos los datos.

es política. Las ciudades pequeñas y del interior de España se están quedando sin gente joven cualificada. Hay provincias en las que hasta el 35% de los menores de 40 años se han ido a trabajar fuera. Madrid es el gran destino que se lo traga todo, aunque también Málaga, Canarias o Baleares. Aquí todos los datos. La no-paternidad de Bertín Osborne es política. La prensa rosa, quiera o no, está llena de connotaciones políticas. Y las hay a puñados en la polémica sobre el anuncio de Bertín Osborne de que será padre a los 69 años pero que no piensa ejercer como tal. Se ha hablado por ejemplo de las contradicciones con su discurso contra el aborto. Como dice mi compañera Ana Requena en este vídeo, para determinada gente, ante un embarazo no buscado, “decidir sobre la maternidad es cuestionable, pero la paternidad es optativa”.

es política. La prensa rosa, quiera o no, está llena de connotaciones políticas. Y las hay a puñados en la polémica sobre el anuncio de Bertín Osborne de que será padre a los 69 años pero que no piensa ejercer como tal. Se ha hablado por ejemplo de las contradicciones con su discurso contra el aborto. Como dice mi compañera Ana Requena en este vídeo, para determinada gente, ante un embarazo no buscado, “decidir sobre la maternidad es cuestionable, pero la paternidad es optativa”. La propiedad de los equipos de fútbol es política, por eso no deja de tener su punto (y que me perdonen los aficionados del Villarreal) que el Unionistas de Salamanca, club asambleario gestionado por sus aficionados y uno de esos últimos símbolos de “la resistencia al fútbol como negocio” haya eliminado de la Copa del Rey a un club vinculado a Mercadona a través de una familia multimillonaria.

Hasta aquí llegamos por hoy.

Un abrazo,

Juanlu.