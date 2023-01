📩 BOLETÍN | Luego dirán que ellos no

Hola.

Luego dirán que ellos no

Con la crisis de Brasil abierta, Alberto Núñez Feijóo vuelve a coquetear con la idea de que la mayoría parlamentaria en España no es legítima porque los partidos que la soportan no lo son. A pesar de que luego vaya de moderado por la vida, no es la primera vez que lo hace. Nuestra derecha utiliza veladamente la misma estrategia de erosión que la ultraderecha esgrime contra gobiernos en EEUU o Brasil. Aquí tienes un repaso en vídeo de las últimas veces que PP y Vox cuestionaron de manera burda la legitimidad de Pedro Sánchez o del gobierno de coalición. Luego cuando pase algo dirán que ellos no han sido.

También han vuelto a aparecer argumentos que ya vimos durante el asalto al Capitolio de EEUU: la derecha anda acusando a Podemos de criticar lo de Brasil cuando alentaron una manifestación de asalto y rodeo al Congreso hace años. Aparte de comparar cosas incomparables, están intentando manipular nuestra memoria. Pero yo me acuerdo de lo que pasó, porque estaba allí. Anoche lo resumí en este hilo de Twitter.

Si miramos a lo importante, a Brasil, lo que vemos es que el Gobierno de Lula no solo mantiene el control de la situación sino que está consiguiendo que la crisis se le vuelva en contra a Bolsonaro.

Por un lado, la Fiscalía pide bloquear los bienes del expresidente, ahora a refugio en Florida, y también meterle mano al gobernador suspendido de Brasilia, a quien se considera cooperador necesario de la turba en la Plaza de los Tres Poderes, al menos por “omisión” en su deber. Por otro lado, el Senado ha ratificado el decreto de Lula para hacerse con el mando policial en Brasilia.

Mientras el mundo observa los restos de heces, orina y cerveza entre los destrozos de los radicales dentro de las sedes oficiales, en los calabozos sigue habiendo unos mil detenidos a la espera de juicio. Son muchos y en las declaraciones públicas, los portavoces del Gobierno les llaman repetidamente “terroristas”. El ambiente se puede volver a calentar.

Perú. Que el ruido no nos haga olvidar a Perú, donde ya se cuentan medio centenar de muertos en las diferentes protestas contra el nuevo gobierno instalado tras la detención de Pedro Castillo.

Otra ola blanca

La sanidad pública vuelve a estar al borde de la huelga en ocho comunidades autónomas. Los médicos tienen convocados paros en Madrid, Catalunya, Comunidad Valenciana, Extremadura, Navarra, Andalucía y Galicia. Piden mejoras en las condiciones laborales y del servicio. Aquí el detalle de cada territorio. En Madrid, donde hoy culmina una huelga de tres días en urgencias extrahospitalarias, Ayuso ha colado en la letra pequeña de una ley sobre varios asuntos una modificación que permite que la sanidad pública comparta con la privada los datos clínicos de los pacientes. ¿Para qué exactamente? Ya veremos.

Salarios . Los salarios han crecido en España por debajo de la media de la eurozona desde 2019. Los salarios en convenio cerraron 2022 con una gran pérdida de poder adquisitivo, con una subida del 2,8% frente al 8,4% de inflación.

. Los salarios han crecido en España por debajo de la media de la eurozona desde 2019. Los salarios en convenio cerraron 2022 con una gran pérdida de poder adquisitivo, con una subida del 2,8% frente al 8,4% de inflación. Bonificaciones . El Gobierno ha aprobado una nueva ley que intenta darle más sentido a las ayudas para empresas para fomentar la contratación. El foco de esas bonificaciones estará ahora en los contratos indefinidos y siempre que el empleo dure tres años. Más detalle.

. El Gobierno ha aprobado una nueva ley que intenta darle más sentido a las ayudas para empresas para fomentar la contratación. El foco de esas bonificaciones estará ahora en los contratos indefinidos y siempre que el empleo dure tres años. Más detalle. Trabajadores culturales. El Consejo de Ministros también ha aprobado una prestación por desempleo especial para artistas y una cuota de autónomos especialmente pensada para técnicos y otros trabajadores de la industria cultural que ingresen poco dinero al año.

Entrevista en ropa interior

Imagínate que vas a una entrevista de trabajo en la que solo admiten mujeres. Imagínate que la persona que recluta te pide que te quedes en ropa interior. Que te abre la boca. Que te revisa los dientes, como a un caballo.

Es lo que nos cuentan varias mujeres que se presentaron a un proceso de selección en España para tripulantes de vuelo, lo que solemos llamar azafatas, en una aerolínea internacional: Kuwait Airlines. Una exclusiva de elDiario.es que te resumimos en nuestro podcast de hoy.

Que no se te pase

Ahora entre ellos . Después de conseguir el desbloqueo del Tribunal Constitucional, la mayoría progresista vota hoy quién debe ser el nuevo presidente. Hay dos candidatos que no están dispuestos a ceder y un interés conservador por vetar a uno de ellos. Aquí las claves.

. Después de conseguir el desbloqueo del Tribunal Constitucional, la mayoría progresista vota hoy quién debe ser el nuevo presidente. Hay dos candidatos que no están dispuestos a ceder y un interés conservador por vetar a uno de ellos. Aquí las claves. “Hola, su marido tiene antecedentes” . ¿Debe avisar la Policía a las parejas de hombres que hayan sido anteriormente condenados por algún tipo de violencia machista? El Gobierno quiere ver cómo puede ponerlo en marcha, aunque la Fiscalía advierte de que no puede ser generalizado.

. ¿Debe avisar la Policía a las parejas de hombres que hayan sido anteriormente condenados por algún tipo de violencia machista? El Gobierno quiere ver cómo puede ponerlo en marcha, aunque la Fiscalía advierte de que no puede ser generalizado. Plaga googlica. Hay cada vez más: el último timo de moda es hacerse pasar por una institución pública, un banco, una empresa de mensajería, y colarse entre los primeros puestos de tus búsquedas de Google para intentar robarte datos o dinero. Cuidado.

En el capítulo de hoy

Fácil . Durante las Navidades he visto Fácil, una miniserie española que estuve a punto de apagar en los primeros segundos del primer capítulo porque aparecieron actrices que me son conocidas interpretando a personas con discapacidad intelectual. Me pareció arriesgadísimo. Pero resistí el trance y acabé agradeciendo quedarme hasta el final. Es una crítica abierta (dura pero divertida) a la represión social y pública contra esas personas, aunque la autora del libro en el que está inspirada dice que es en realidad un blanqueamiento. Aquí un resumen del embrollo.

. Durante las Navidades he visto Fácil, una miniserie española que estuve a punto de apagar en los primeros segundos del primer capítulo porque aparecieron actrices que me son conocidas interpretando a personas con discapacidad intelectual. Me pareció arriesgadísimo. Pero resistí el trance y acabé agradeciendo quedarme hasta el final. Es una crítica abierta (dura pero divertida) a la represión social y pública contra esas personas, aunque la autora del libro en el que está inspirada dice que es en realidad un blanqueamiento. Aquí un resumen del embrollo. Machos alfa . No me ha dado tiempo a verla aún, pero es un éxito de audiencia y tengo alrededor a gente feminista como sorprendida de que ‘Machos Alfa’, otra serie española que nace de los creadores de Aquí no hay quien viva, esté mejor de lo que esperaban. ¿Conseguirán cuadrar una crítica al patriarcado con una comedia que también atraiga al público general? Ojalá.

. No me ha dado tiempo a verla aún, pero es un éxito de audiencia y tengo alrededor a gente feminista como sorprendida de que ‘Machos Alfa’, otra serie española que nace de los creadores de Aquí no hay quien viva, esté mejor de lo que esperaban. ¿Conseguirán cuadrar una crítica al patriarcado con una comedia que también atraiga al público general? Ojalá. El Siglo XX, en color. Son días en los que apetece ver documentales de historia debajo de la manta, no me digas que no. Puedes empezar por este, ‘España. El siglo XX en color’, que más allá del detalle del contenido, es un buen ejercicio de recopilación de las primeras imágenes grabadas en España y tratadas con color. Se puede ver en RTVE.

