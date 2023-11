📩 BOLETÍN | Sánchez y Netanyahu

Hola.

Agarra un café y vamos al lío. ¡Buenos días!

Sánchez y Netanhayu

Pedro Sánchez está ya en Israel. Su primer viaje oficial esta vez tampoco es a Marruecos sino al centro de la actualidad internacional. Se verá primero en Tel Aviv con el primer ministro Benjamin Netanyahu y mañana se irá a Cisjordania para reunirse también con Mahmud Abbas, líder de la Autoridad Nacional Palestina. Los bombardeos sobre Gaza han seguido en las últimas horas a pesar de que se ha anunciado una tregua inminente de cuatro días.

Sánchez llega con una propuesta recién acordada en el pacto de Gobierno con Sumar: el reconocimiento del Estado de Palestina por parte de España. Hoy en el podcast, damos contexto a esa propuesta y a la reunión en Israel. ¿Qué significaría realmente que España reconociera a Palestina? ¿Sánchez se lo va a decir directamente a Netanyahu? ¿Qué más puede hacer un país como el nuestro para detener la violación de derechos humanos en Gaza? ¿Qué podemos esperar del nuevo Gobierno de coalición? Lo analizamos con Olga Rodríguez.

Por cierto, hoy Olga Rodríguez también entrevista a dos activistas por la paz, uno palestino y el otro israelí. “Hamás no inventó el conflicto, el conflicto inventó a Hamás”.

Y ojo al Papa: se ha reunido con una decena de palestinos en una audiencia privada. Todos afirman que Francisco se ha referido como “genocidio” a lo que ocurre en Gaza. Un portavoz del Vaticano presente en la reunión asegura que eso “no le consta”. Lo que sí ha dicho en público el Papa es esto: “Esto ya no es guerra, es terrorismo”. A ver si diciéndolo el Papa.

Suélteme el brazo, señor

En la calle no les ha ido mal, pero la operación para promover un escándalo en la Unión Europea por la ley de amnistía en España le está saliendo regular al PP. Los de Feijóo, con ayuda de Vox y Ciudadanos, habían movido sus hilos para caldear el ambiente y meterlo en el orden del día como debate en el pleno del Parlamento Europeo. El asunto no es que haya atraído a muchos eurodiputados. Y uno era Puigdemont.

El comisario de Justicia, Didier Reynders, el mismo que pidió una copia de la ley antes de que se conociera y ahora anda esperando enmiendas para analizarla, también ha echado agua fría en la fogata europea del PP: el conflicto en Catalunya "es una cuestión interna que tendrá que dirimirse según su orden constitucional”.

Dos actualizaciones sobre el flanco judicial: la Fiscalía ha recurrido la decisión del juez García Castellón de pedir la imputación de Puigdemont en el Supremo. Ese mismo juez ha pedido a Suiza que le localice a Marta Rovira (ERC) por la acusación de terrorismo en las protestas de Tsunami.

Permiso para insultar. Hasta para insultar hace falta talento y sobre todo abrigo mediático que te justifique lo injustificable. Nuñez Feijóo, que sigue en busca de su identidad política, sugirió hace un par de días en una entrevista que Pedro Sánchez tiene una “patología” mental por su forma de reírse (de él) en el Congreso. Hasta Vicente Vallés, referente para la derecha en el informativo de Antena 3, ha dicho que Feijóo “ha ido demasiado lejos”, más allá de “unas mínimas normas de urbanidad”. Un palo sin precedentes. Me he ido a buscar el informativo de Antena 3 del día en que Ayuso le dijo “hijo de puta” a Pedro Sánchez en el Congreso, por si aquella noche dijo algo de las normas de urbanidad. Vicente Vallés describió el incidente, lo calificó de “insulto”, habló del “me gusta la fruta”, pero por lo que sea, no criticó a Ayuso. Alberto, tic, tac.

Que no se te pase

Países que caen bajo . Apenas tres días después de la victoria de Javier Milei en Argentina , la ultraderecha xenófoba de Geert Wilders acaba de ganar las elecciones en Países Bajos. Ha duplicado sus escaños. Y no es como reacción a la izquierda: hasta ahora gobernaba el equivalente neerlandés del PP.

. Apenas tres días después de la victoria de , la ultraderecha xenófoba de Geert Wilders en Países Bajos. Ha duplicado sus escaños. Y no es como reacción a la izquierda: hasta ahora gobernaba el equivalente neerlandés del PP. No nace nadie . Hay 1.430 pueblos en España donde no ha nacido nadie en tres años. Ese es el caso extremo, pero el problema de la natalidad es grave y general en nuestro país, donde nace menos gente de la que muere. Y también en las ciudades, no solo en la España vaciada. Aquí todos los datos .

. Hay 1.430 pueblos en España donde no ha nacido nadie en tres años. Ese es el caso extremo, pero el problema de la natalidad es grave y general en nuestro país, donde nace menos gente de la que muere. Y también en las ciudades, no solo en la España vaciada. . Educación positiva . Ni confirmo ni desmiento que justo hoy me haya venido bien leerme esta entrevista con el neuropsicólogo Álvaro Bilbao sobre cómo los padres no debemos tratar a los niños como si fueran adultos, sobre cómo debemos gestionar nuestras emociones y nuestros nervios antes de intentar moldear los suyos. Suena fácil.

. Ni confirmo ni desmiento que justo hoy me haya venido bien leerme con el neuropsicólogo Álvaro Bilbao sobre cómo los padres no debemos tratar a los niños como si fueran adultos, sobre cómo debemos gestionar nuestras emociones y nuestros nervios antes de intentar moldear los suyos. Suena fácil. Huelga en los trenes. Se viene huelga en Renfe, que implicará la cancelación (por ahora) de 1.548 trenes a partir de este viernes. Hay servicios mínimos fijados del 72%.

Cosas que no sabía

No conocía la historia de la paloma mensajera condecorada en la Primera Guerra Mundial por salvar a 200 soldados. EEUU puso cientos de ellas a disposición de sus batallones en Francia. Uno de ellos quedó atrapado en un bosque, rodeado de alemanes y recibiendo fuego amigo. El batallón lanzó mensajes de ayuda con siete palomas. Una de ellas, Cher Ami, llegó a su destino, a 32 kilómetros, con un balazo en el pecho, ciega de un ojo, cubierta de sangre y con una pata colgando. Hoy su cuerpo está expuesto en un museo de Washington.

la historia de la paloma mensajera condecorada en la Primera Guerra Mundial por salvar a 200 soldados. EEUU puso cientos de ellas a disposición de sus batallones en Francia. Uno de ellos quedó atrapado en un bosque, rodeado de alemanes y recibiendo fuego amigo. El batallón lanzó mensajes de ayuda con siete palomas. Una de ellas, Cher Ami, llegó a su destino, a 32 kilómetros, con un balazo en el pecho, ciega de un ojo, cubierta de sangre y con una pata colgando. Hoy su cuerpo está expuesto en un museo de Washington. No sabía que el término “flora intestinal” está quedando relegado al cajón de las cosas que ya no se dicen, junto a “embolia” o “parvulito”. La verdad es que molaba imaginarse unas margaritas en el estómago absorbiendo los nutrientes. Conforme ‘flora’ se ha ido instaurando como término publicitario para yogures, y sobre todo porque en realidad hablamos de pequeños organismos que no tienen nada de vegetal, los que saben prefieren decir ‘microbiota’.

que el término “flora intestinal” está quedando relegado al cajón de las cosas que ya no se dicen, junto a “embolia” o “parvulito”. La verdad es que molaba imaginarse unas margaritas en el estómago absorbiendo los nutrientes. Conforme ‘flora’ se ha ido instaurando como término publicitario para yogures, y sobre todo porque en realidad hablamos de pequeños organismos que no tienen nada de vegetal, los que saben prefieren decir ‘microbiota’. No sabía que hay una teoría extendida sobre la palabra ‘niqui’, otra palabra en desuso para lo que ahora llamamos un ‘polo’, que dice que se usó durante décadas en España por influencia de una película de Humphrey Bogart de 1949. Había un personaje llamado Nicky que iba con ese tipo de camiseta. Como no tengo fin, me he puesto a rebuscar la fuente original de esto y no la encuentro. En un vistazo a la película tampoco veo nada. Y la web Iedra dice que hay usos de esa palabra anteriores a 1949. Tiene pinta de ser un préstamo del alemán.

Hasta aquí llegamos por hoy.

Un abrazo,

Juanlu.