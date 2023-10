📩 BOLETÍN | Todos terroristas

Hola.

Hoy amanecemos con una última hora: los resultados de las elecciones de Argentina. Ha habido sorpresa y el voto peronista ha resistido: Sergio Massa ha superado al ultra Javier Milei y ambos se disputarán la presidencia en segunda vuelta. Será el 19 de noviembre.

Será uno de los temas de la semana. Vamos con lo demás. Agarra un café y al lío.

Todos terroristas

Israel ha intensificado los bombardeos sobre Gaza este fin de semana, sin lanzarse todavía a la invasión terrestre. Dice el Ejército que con esos ataques aéreos en la ciudad de Gaza ha matado a “decenas de terroristas”. Más de 200 palestinos murieron el sábado. Ya van más de 4.000 muertos como represalia por los atentados de Hamás. El 40% de los palestinos fallecidos son menores de edad. Como escribía Ignacio Escolar en su último boletín semanal para socios: “¿Alguien cree que es posible discriminar entre terroristas y civiles inocentes al bombardear una de las zonas más densamente pobladas del planeta?”. Para buscarse una coartada y poder seguir con lo suyo, Israel no solo ha lanzado misiles desde el aire en el norte de Gaza, también folletos donde puede leerse en árabe: “Advertencia urgente a los residentes. Vuestra presencia os pone en peligro. Aquel que elija no salir hacia el sur puede ser identificado como un cómplice de organización terrorista”. Un país ocupante diciéndole a la gente que si no puede o no quiere abandonar sus casas con toda su familia, serán tratados como terroristas.

De lejos y de cerca. De lejos, las últimas imágenes de satélite nos muestran hospitales y escuelas llenos de personas que se refugian de la ofensiva. De cerca, así es dar a luz bajo las bombas.

Todavía queda mucha gente para la que la crítica al Gobierno de Israel es equivalente al antisemitismo o a las simpatías con Hamás, aunque condenes sus atentados seis veces al día. Escribe Enric González: “Es el mismo silogismo por el que Estados Unidos respaldó la dictadura de Francisco Franco o las dictaduras de Augusto Pinochet en Chile y de Jorge Videla en Argentina: eran militares anticomunistas, se libraba una guerra fría contra la URSS y, por tanto, podían hacer lo que quisieran”. Salirse de esa lógica es complicado.

Por eso es significativa esta imagen de Pedro Sánchez con Mahmud Abbas, presidente de la Autoridad Nacional Palestina, en una cumbre en Egipto sobre la guerra. Le ha transmitido “la solidaridad de España con el sufrimiento de la población en Gaza”.

Sánchez también ha hablado con Netanyahu después, este domingo. En la conversación con el líder israelí, ha condenado “los ataques terroristas de Hamás” y le ha pedido que respete a los civiles y un alto el fuego humanitario.

Israel y el integrismo conveniente. Hay un artículo que solo puede leerse con gran disposición a asumir que el mundo no es blanco o negro. Pero así es la política y la historia: hubo un tiempo, en los 70 y 80, en los que Israel promovió el integrismo islámico y a Hamás para debilitar el poder del predecesor de Mahmud Abbas al frente de la Autoridad Nacional Palestina, Yasir Arafat, el líder más popular de la región en las últimas décadas.

El Patronato

Hoy en el podcast, una joya. Uno de los mejores proyectos de periodismo sonoro de los últimos años en España comparte con nosotros testimonios de su últimos capítulos y hablamos de una realidad reciente, durísima y poco conocida: la del Patronato para la Protección de la Mujer. Una red de reformatorios para mujeres que no se adaptaban a las exigencias del franquismo. No te cuento más, te dejo que lo escuches.

Que no se te pase

A la fuga . España pierde casi un 16% del impuesto de sociedades porque nuestras empresas se montan sedes fiscales en Países Bajos, Irlanda o Suiza para pagar menos allí. Esta fuga de beneficios supone 4.000 millones de euros menos para el Estado y sus servicios. Aquí el detalle .

. España pierde casi un 16% del impuesto de sociedades porque nuestras empresas se montan sedes fiscales en Países Bajos, Irlanda o Suiza para pagar menos allí. Esta fuga de beneficios supone 4.000 millones de euros menos para el Estado y sus servicios. . Se venía venir , pero no por eso debe ser ignorado: las comunidades autónomas gobernadas por el PP van a pasar por completo del mecanismo de la nueva ley de vivienda que les permite declarar zonas de limitación de alquileres en sus ciudades. Con esto se pincha una de las grandes promesas de la izquierda de los últimos años.

, pero no por eso debe ser ignorado: las comunidades autónomas gobernadas por el PP del mecanismo de la nueva ley de vivienda que les permite declarar zonas de limitación de alquileres en sus ciudades. Con esto se pincha una de las grandes promesas de la izquierda de los últimos años. Como un toro. Lo que empezó siendo un refresco para conductores que no querían quedarse dormidos ha terminado siendo un producto para adolescentes. Uno de cada dos estudiantes de entre 14 y 18 años han tomado una lata de bebidas energéticas como Red Bull o Monster en el último mes. No dan alas sino más bien otras cosas.

Cosas que no sabía

No sabía que a los trabajos de asistencia a los aviones desde que aterrizan hasta que despegan en los aeropuertos (guía y remolque, llenado de combustible, gestión de equipajes…) se le llama internacionalmente con el muy genérico ‘handling’. Y en España están en plena revuelta laboral.

que a los trabajos de asistencia a los aviones desde que aterrizan hasta que despegan en los aeropuertos (guía y remolque, llenado de combustible, gestión de equipajes…) se le llama internacionalmente con el muy genérico ‘handling’. Y en España están en plena revuelta laboral. No sabía que la palabra “barbaridad” tiene su origen en Grecia y servía para caricaturizar la manera de hablar de los extranjeros, como si dijéramos “bla bla bla” pero “bar bar bar”… De ahí se pasó a llamar bárbaros a los enemigos extranjeros y “barbaridades” a sus atrocidades, que, claro, siempre son las que hacen los demás. Lo explica muy bien Isaías Lafuente.

que la palabra “barbaridad” tiene su origen en Grecia y servía para caricaturizar la manera de hablar de los extranjeros, como si dijéramos “bla bla bla” pero “bar bar bar”… De ahí se pasó a llamar bárbaros a los enemigos extranjeros y “barbaridades” a sus atrocidades, que, claro, siempre son las que hacen los demás. Lo explica muy bien Isaías Lafuente. No sabía que en las películas modernas de dibujos animados primero se graban los diálogos de los actores de voz y luego se hace la animación. Por eso si ves una de estas películas en inglés encaja tan bien el guion con el movimiento de la boca de los personas. Al doblarlo al español, eso no se percibe, claro. En ese vídeo cuentan muchas cosas sobre el proceso.

Hasta aquí llegamos por hoy.

Un abrazo,

Juanlu.