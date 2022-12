📩 BOLETÍN | Votos y mariscos

Hola.

Apuestas y votos

Hoy llega al BOE, y por tanto entra en vigor, la apuesta política más arriesgada del Gobierno en lo que va de legislatura, probablemente. Es la reforma del Código Penal que elimina el delito de sedición y rebaja las penas para la malversación sin ánimo de lucro personal. Tras el fin de ciclo en Andalucía, Pedro Sánchez tiene claro que su reelección en 2023 puede depender de Catalunya, para mal porque se les vaya de las manos o para bien.

Aunque la encuesta del CIS a nivel estatal da resultados cada vez más apretados para Sánchez, los datos autonómicos no proyectan un alto coste por estas reformas para la “pacificación de Catalunya”. El PSOE puede conservar todo su poder autonómico e incluso podría ampliarlo y gobernar en Madrid, aunque Extremadura y la Comunitat Valenciana se le complican.







Enredo judicial. En el mismo paquete que ayer se votaba definitivamente en el Senado estaba la modificación de las normas para la renovación del Tribunal Constitucional, pero eso ya sabemos que no ha salido. Si eres de esa minoría capaz de mantenerte al tanto de todos los detalles de este enredo tan complejo, te interesará saber que los conservadores han forzado un nuevo pleno del Poder Judicial para intentar imponer a sus dos candidatos para el Constitucional. Si te has vuelto a perder (no pasa nada: yo también), mejor quédate con esta guía donde actualizamos las claves para volver a encontrarse. Y si eres dirigente político, Javier Pérez Royo ha escrito este artículo para ti.

Transición. También se ha votado este jueves otro texto importantísimo para esta legislatura, que no parecía tan arriesgado al principio pero que ha sido el epicentro de una gran crisis interna en el feminismo. Hablo de la Ley Trans, que ha salido finalmente adelante en el Congreso bajo los preceptos propuestos por Podemos, votados a favor por el PSOE. Por todo el PSOE salvo por una persona: Carmen Calvo, que se ha abstenido. Para repasar, aquí las calves de la ley tal y como queda.

El año de la guerra

Ha sido el año de la guerra, y antes de que acabe queremos saber cómo están y dónde están Oksana e Igor, dos ucranianos que en febrero compartieron su intimidad con nosotros en el podcast y nos contaron, día a día, cómo la invasión rusa empezó a cambiar sus vidas.

Para el podcast de hoy hemos vuelto a hablar con ellos, unos meses después. Y sus vidas…. han vuelto a cambiar, por completo. Es un capítulo especial, al menos para nosotros.

Un asunto más

Tienen suerte los creyentes porque para ellos la Nochebuena es siempre buena, más allá de lo que nos pase, porque quedó definida por una cosa buena que se supone que pasó hace 2.000 años y a partir de ahí, los 24 de diciembre son buenos por definición. Para los que no somos creyentes, la Nochebuena solo puede ser buena si nosotros la convertimos en algo que disfrutar. Por la compañía, por las ganas de estar bien y, por qué no, por las ganas de comer bien.

Nuestro regalo laico de estas Navidades es esta guía para cocinar marisco que han diseñado nuestros compañeros de elDiario.es en Galicia. Porque son así de generosos y porque están hartos de que, todos los años, todos los que tenemos un amigo gallego les llamemos para preguntar cómo cocer bien las gambas.

Todo lo que tienes que saber para cocer marisco Gramos de sal por litro de agua Minutos de cocci√≥n Temperatura inicial del agua Bogavante grande 50 30 Bogavante peque√Īo 50 20 20 Buey grande 60 18 Buey mediano 60 Recuperar hervor Camarones 60 Carabinero 70 2 18 Centolla grande 45 15 Centolla mediana 45 Cigala grande 60 6 Cigala mediana 60 3 Recuperar hervor 50 Gambas 15 Langosta 60 Recuperar hervor Langostinos 50 N√©cora grande 60 7 N√©cora peque√Īa 60 5 Recuperar hervor Percebes 70 Todo lo que tienes que saber para cocer marisco Temperatura inicial del agua Gramos de sal por litro de agua Minutos de cocci√≥n 30 50 Bogavante grande 20 50 Bogavante peque√Īo 20 60 Buey grande 18 60 Buey mediano Recuperar hervor 60 Camarones 2 70 Carabinero 18 45 Centolla grande 15 45 Centolla mediana 6 60 Cigala grande 3 60 Cigala mediana Recuperar hervor 50 Gambas 15 60 Langosta Recuperar hervor 50 Langostinos 7 60 N√©cora grande 5 60 N√©cora peque√Īa Recuperar hervor 70 Percebes

Bo proveito!

Que no se te pase

Nuestra pieza en el Qatargate . Tenemos nuestra propia aportación al escándalo de la compra de políticos en Bruselas con dinero qatarí. Nuestro compañero Javier Biosca ha consultado sus notas de 2019 y ha descubierto que los tres protagonistas de esta trama llevan actuando juntos al menos desde entonces para defender a Qatar y Marruecos. Toda la información aquí.

. Tenemos nuestra propia aportación al escándalo de la compra de políticos en Bruselas con dinero qatarí. Nuestro compañero Javier Biosca ha consultado sus notas de 2019 y ha descubierto que los tres protagonistas de esta trama llevan actuando juntos al menos desde entonces para defender a Qatar y Marruecos. Toda la información aquí. Tiene que . No lo puede dejar más claro el ministro Escrivá: la reforma de las pensiones tiene que incluir la ampliación del periodo de cómputo. O sea, que se tengan en cuenta más años de salario para calcular lo que cobraremos. Él dice que eso beneficia a las pensiones más bajas. Unidas Podemos y sindicatos no ven eso tan claro.

. No lo puede dejar más claro el ministro Escrivá: la reforma de las pensiones tiene que incluir la ampliación del periodo de cómputo. O sea, que se tengan en cuenta más años de salario para calcular lo que cobraremos. Él dice que eso beneficia a las pensiones más bajas. Unidas Podemos y sindicatos no ven eso tan claro. Empezar el año en la cárcel . José Antonio Griñán y otros seis condenados a prisión por el caso de los ERE tienen hasta el 1 de enero por la noche para presentarse en la cárcel. La Justicia les ha denegado la prórroga que habían pedido. Va a ser una Nochevieja muy desagradable para una parte del PSOE que ha mostrado su solidaridad con ellos.

. José Antonio Griñán y otros seis condenados a prisión por el caso de los ERE tienen hasta el 1 de enero por la noche para presentarse en la cárcel. La Justicia les ha denegado la prórroga que habían pedido. Va a ser una Nochevieja muy desagradable para una parte del PSOE que ha mostrado su solidaridad con ellos. Quién se cree que la delegada del Gobierno de Ceuta en 2021 va a ordenar la deportación ilegal de más de 55 menores de edad en pleno conflicto diplomático con Marruecos sin consultar con el Ministerio de Interior. Pues la Fiscalía, que pide la inhabilitación para ella y otras autoridades locales, pero a Marlaska ni lo mira.

que la delegada del Gobierno de Ceuta en 2021 va a ordenar la deportación ilegal de más de 55 menores de edad en pleno conflicto diplomático con Marruecos sin consultar con el Ministerio de Interior. Pues la Fiscalía, que pide la inhabilitación para ella y otras autoridades locales, pero a Marlaska ni lo mira. Nos deberíamos estar vacunando con el nuevo refuerzo de la vacuna contra la COVID-19, pero no lo estamos haciendo todos. España va a a destruir 14 millones de dosis que nos van a sobrar y que por supuesto hemos pagado.

Trivial Tertuliano

Azul ¿Qué ciudad ha visitado el presidente de Ucrania en su primera salida al extranjero desde el inicio de la guerra?

Rosa - ¿Qué política dimitida del PP se ha encerrado en un castillo para participar en ‘Traidores’, el primer reality de HBO?

Amarillo - ¿Quién ganó el Mundial de Argentina de 1978, celebrado durante la cruel dictadura de Videla?

Marrón - ¿Cómo se llama el presidente del Tribunal Constitucional?

Verde - ¿Qué tipo de técnica ha desarrollado EEUU en lo que se considera un hito para la producción de energía limpia: fisión nuclear, fusión nuclear o fashion nuclear?

Naranja - ¿De qué dos países saldrá el dinero que pagará los nuevos contratos de Leo Messi en el PSG y de Crisiano Ronaldo en el Al Nassr?

