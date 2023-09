📩 BOLETÍN | Nada como puede

Hola.

Agarra un café y vamos al lío. ¡Buenos días!

Nada como puede

Feijóo vuelve a naufragar en las olas de la derecha. José María Aznar le ha levantado otra marejada al hacer un llamamiento a la movilización contra la ley de amnistía. Feijóo no quería eso, quería llegar tranquilo a su investidura y luego ya veremos, pero Aznar es mucho Aznar y el PP ha reaccionado, sin pensarlo mucho, convocando un “gran acto de rechazo a la amnistía” para dos días antes de la investidura de Feijóo, lo que vuelve a demostrar que hasta la derecha da por amortizada esa sesión y todo el mundo piensa en la investidura de Sánchez. Luego desde Génova han intentado matizar que no será una manifestación, solo un mitin… en fin, que Aznar ha tocado la corneta y el PP sube el volumen: habla de “combate”, de “un frente que quiere destruir España”, y Feijóo nadará como pueda hasta la orilla y ya veremos quién le espera por allí.

La derecha ha activado también otra operación, un clásico de la última década: intentar romper al PSOE por dentro para evitar que la izquierda pueda gobernar. Hoy en el podcast, escuchamos cómo cobran voz e importancia en medios de la derecha antiguos dirigentes del PSOE y barones críticos con Sánchez. Alfonso Guerra, Felipe González, Tomás Gómez… Los que eran bestias negras y fueron ninguneados ahora son sensatos hombres de Estado que reciben toda la atención.

Para la negociación de Sánchez, una mala noticia desde Bruselas: Suecia dice que no ve clara la propuesta de España (a petición de ERC y Junts) de que el catalán, el gallego y el euskera puedan formar parte de las lenguas oficiales de la UE. El Gobierno (conservador) sueco dice que si todas las “lenguas minoritarias” tuvieran ese estatus, sería un cachondeo. Lo cierto es que ahora mismo las 24 lenguas oficiales en las instituciones europeas son las lenguas oficiales de ámbito estatal en cada país. Más detalles. Eso sí, en el Congreso español será posible el uso de las lenguas cooficiales desde el próximo martes.

Y ahora Libia

Un potente ciclón ha dejado miles de muertos en Libia. No soy capaz de decirte una cifra oficial de fallecidos y quizá no la tengamos nunca porque las autoridades hablan de que hay más de 5.000 muertos, pero también más de 10.000 desaparecidos y 30.000 personas intentando buscarse otra casa. El mar está devolviendo constantemente cuerpos a la costa, después de que las riadas los llevaran hasta el Mediterráneo. La ciudad costera de Derna ha sido la más afectada porque se rompieron unas viejas presas río arriba. Este análisis de The Guardian (en español) habla de cómo en 2022 se publicó un extenso artículo académico sobre el deterioro de las presas. En este caso, más claramente incluso que en el de Marruecos, el desastre tiene que ver con el cambio climático y con la decadencia de un Estado fallido.

Muy lejos de Libia, veíamos la otra imagen del día para la actualidad internacional.

Son Vladimir Putin y Kim Jong-un, líderes de Rusia y Corea del Norte, juntos en Moscú. El presidente del país más hermético del mundo ha visitado en tren blindado al protagonista de la guerra más odiada del momento. Seguro que solo han hablado de cosas bonitas.

Que no se te pase

Hipotecas y gastos . Hoy el Banco Central Europeo decide si vuelve a subir otra vez los tipos de interés otros 0,25 puntos. Entre esa escalada de las hipotecas, la subida de los carburantes y la caída del cambio del euro… la austeridad vuelve a apretar a Europa .

Un buen cepillo . ¿Te acuerdas de que en el podcast que grabamos en A Coruña Gonzalo Cortizo nos adelantó que estaban preparando una noticia sobre el dinero que la televisión pública gallega iba a pagar al Arzobispado por emitir la misa? Aquí está .

. ¿Te acuerdas de que en el podcast que grabamos en A Coruña que estaban preparando una noticia sobre el dinero que la televisión pública gallega iba a pagar al Arzobispado por emitir la misa? . El youtuber Carles Tamayo ha publicado un reportaje donde explica cómo funciona la creación de bulos de difamación en redes sociales. Lo extraordinario es que lo ha hecho creando un bulo sobre sí mismo para intentar provocar una ola en su contra con datos falsos. Buena excusa para descubrir sus reportajes de investigación.

ha publicado donde explica cómo funciona la creación de bulos de difamación en redes sociales. Lo extraordinario es que lo ha hecho creando un bulo sobre sí mismo para intentar provocar una ola en su contra con datos falsos. Buena excusa para descubrir sus reportajes de investigación. Tres vídeos muy diferentes que he visto y me apetece compartir contigo: el dueño de una empresa diciendo que hay que provocar una subida del paro para acabar con “la arrogancia” de los trabajadores. Una tenista francesa explicando cómo su entrenador la violaba con 12 años. Y por terminar bien: Shakira siendo Shakira durante 10 minutos históricos para sus fans.

Cosas que no sabía

No sabía casi nada de las hormigas rojas de fuego, un tipo de hormiga bastante agresiva, que no muerde sino que pica con un aguijón tóxico. Tiene su origen en Sudamérica pero ya ha proliferado en EEUU y en China, donde habrá ido llegando en barco. Ya la tenemos cerca de España: han encontrado las primeras en Sicilia. Los biólogos están preocupados.

casi nada de las hormigas rojas de fuego, un tipo de hormiga bastante agresiva, que no muerde sino que pica con un aguijón tóxico. Tiene su origen en Sudamérica pero ya ha proliferado en EEUU y en China, donde habrá ido llegando en barco. Ya la tenemos cerca de España: han encontrado las primeras en Sicilia. Los biólogos están preocupados. No sabía que Agadir, una de las ciudades de Marruecos donde más se ha sentido el terremoto, sufrió otro enorme temblor en 1960. Aquel seísmo costó la vida a más de 12.000 personas, una barbaridad que obligó a reconstruir toda la ciudad, pero en otro sitio, unos kilómetros más al sur, en una zona y con unos materiales más resistentes, lo que le ha permitido resistir algo mejor el temblor de hace unos días.

que Agadir, una de las ciudades de Marruecos donde más se ha sentido el terremoto, sufrió otro enorme temblor en 1960. Aquel seísmo costó la vida a más de 12.000 personas, una barbaridad que obligó a reconstruir toda la ciudad, pero en otro sitio, unos kilómetros más al sur, en una zona y con unos materiales más resistentes, lo que le ha permitido resistir algo mejor el temblor de hace unos días. No sabía nada sobre Guam, una pequeña isla asiática en mitad del Pacífico que en realidad pertenece a EEUU aunque, como Puerto Rico, no es oficialmente un Estado. Tiene 160.000 habitantes, que no son estadounidenses de pleno derecho. Lo que sí tiene es muchos militares: como comenta Emilio Doménech, es una base estratégica para tener China a tiro. Aquí más sobre su historia.

Hasta aquí llegamos por hoy.

Un abrazo,

Juanlu.